https://uz.sputniknews.ru/20210404/uzbekistan-eto-tolko-nachalo-chto-axmadaliev-poobeschal-zemlyakam-posle-zaschity-titula-18135483.html

Узбекистан, это только начало: что Ахмадалиев пообещал землякам после защиты титула

Узбекистан, это только начало: что Ахмадалиев пообещал землякам после защиты титула

Боксер из Узбекистана на ринге в Ташкенте при полном зале Humo Arena одержал уверенную победу над противником из Страны восходящего солнца.

2021-04-04T09:16+0500

2021-04-04T09:16+0500

2021-04-04T10:21+0500

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бокс

узбекистан

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Боксер из Узбекистана на ринге в Ташкенте при полном зале Humo Arena одержал уверенную победу над противником из Страны восходящего солнца. Ахмадалиев сразу же завладел инициативой, нанес несколько точных ударов и отправил оппонента в нокдаун уже в пятом раунде. После этого рефери остановил бой и присудил хозяину ринга победу техническим нокаутом.Сразу после награждения Муроджон заявил поклонникам, что намерен завоевать и привезти на родину все возможные боксерские награды.Самые яркие моменты поединка и непередаваемая атмосфера спортивного праздника — в сюжете Sputnik Узбекистан.

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видео, бокс, узбекистан