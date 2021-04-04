Узбекистан, это только начало: что Ахмадалиев пообещал землякам после защиты титула

Боксер из Узбекистана на ринге в Ташкенте при полном зале Humo Arena одержал уверенную победу над противником из Страны восходящего солнца. Ахмадалиев сразу же завладел инициативой, нанес несколько точных ударов и отправил оппонента в нокдаун уже в пятом раунде. После этого рефери остановил бой и присудил хозяину ринга победу техническим нокаутом.Сразу после награждения Муроджон заявил поклонникам, что намерен завоевать и привезти на родину все возможные боксерские награды.Самые яркие моменты поединка и непередаваемая атмосфера спортивного праздника — в сюжете Sputnik Узбекистан.
Чемпион WBA и IBF в первом полулегком весе Муроджон Ахмадалиев успешно защитил свои титулы против обязательного претендента Рёсукэ Ивасы из Японии.
Боксер из Узбекистана на ринге в Ташкенте при полном зале Humo Arena одержал уверенную победу над противником из Страны восходящего солнца.
Ахмадалиев сразу же завладел инициативой, нанес несколько точных ударов и отправил оппонента в нокдаун уже в пятом раунде. После этого рефери остановил бой и присудил хозяину ринга победу техническим нокаутом.
Сразу после награждения Муроджон заявил поклонникам, что намерен завоевать и привезти на родину все возможные боксерские награды.
Самые яркие моменты поединка и непередаваемая атмосфера спортивного праздника — в сюжете Sputnik Узбекистан.