Золотой парад: египетские мумии переехали в новый музей Каира

"Золотой парад фараонов": древнеегипетские мумии переехали в новый музей Каира Двадцать две царские мумии, несколько десятилетий хранившиеся в Египетском национальном музее в центре столицы, были торжественно перевезены в новый Национальный музей египетской цивилизации в старинном районе Фустат.Церемония, получившая название "Золотой парад фараонов", была организована министерством туризма и древностей.
Министерство туризма и древностей Египта организовало церемонию, получивую название "Золотой парад фараонов".
"Золотой парад фараонов": древнеегипетские мумии переехали в новый музей Каира Двадцать две царские мумии, несколько десятилетий хранившиеся в Египетском национальном музее в центре столицы, были торжественно перевезены в новый Национальный музей египетской цивилизации в старинном районе Фустат.
Церемония, получившая название "Золотой парад фараонов", была организована министерством туризма и древностей.