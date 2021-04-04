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Золотой парад: египетские мумии переехали в новый музей Каира
Золотой парад: египетские мумии переехали в новый музей Каира
"Золотой парад фараонов": древнеегипетские мумии переехали в новый музей Каира Двадцать две царские мумии, несколько десятилетий хранившиеся в Египетском
2021-04-04T19:44+0500
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"Золотой парад фараонов": древнеегипетские мумии переехали в новый музей Каира Двадцать две царские мумии, несколько десятилетий хранившиеся в Египетском национальном музее в центре столицы, были торжественно перевезены в новый Национальный музей египетской цивилизации в старинном районе Фустат.Церемония, получившая название "Золотой парад фараонов", была организована министерством туризма и древностей.
египет
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видео, мультимедиа, мумия, египет

Золотой парад: египетские мумии переехали в новый музей Каира

19:44 04.04.2021
1485
Министерство туризма и древностей Египта организовало церемонию, получивую название "Золотой парад фараонов".
"Золотой парад фараонов": древнеегипетские мумии переехали в новый музей Каира Двадцать две царские мумии, несколько десятилетий хранившиеся в Египетском национальном музее в центре столицы, были торжественно перевезены в новый Национальный музей египетской цивилизации в старинном районе Фустат.
Церемония, получившая название "Золотой парад фараонов", была организована министерством туризма и древностей.
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