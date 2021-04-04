https://uz.sputniknews.ru/20210404/zolotoy-parad-egipetskie-mumii-pereexali-v-novyy-muzey-kaira---18144451.html

Золотой парад: египетские мумии переехали в новый музей Каира

Золотой парад: египетские мумии переехали в новый музей Каира

"Золотой парад фараонов": древнеегипетские мумии переехали в новый музей Каира Двадцать две царские мумии, несколько десятилетий хранившиеся в Египетском

2021-04-04T19:44+0500

2021-04-04T19:44+0500

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видео

мультимедиа

мумия

египет

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"Золотой парад фараонов": древнеегипетские мумии переехали в новый музей Каира Двадцать две царские мумии, несколько десятилетий хранившиеся в Египетском национальном музее в центре столицы, были торжественно перевезены в новый Национальный музей египетской цивилизации в старинном районе Фустат.Церемония, получившая название "Золотой парад фараонов", была организована министерством туризма и древностей.

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