Дворкович рассказал, какой вклад сделает "Сколково" в инновационное развитие Узбекистана

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович, находящийся сейчас в Ташкенте, рассказал Sputnik Узбекистан о том, какой вклад намерена внести организация в инновационное развитие центральноазиатской республики.В столице Узбекистана 5-7 апреля проходит международная выставка "Иннопром". Ранее Дворкович выступил на главной стратегической сессии выставки — "Мировое промышленное производство в поисках драйверов роста".В беседе со Sputnik председатель фонда "Сколково" отметил, что за последние два года сотрудничество между двумя странами резко активизировалось. Российские компании одна за другой выходят на рынок Узбекистана. В декабре 2020 года было объявлено, что "Сколково" и еще несколько структур перейдут под управление государственной корпорации ВЭБ.РФ в результате реформы институтов развития.По мнению Аркадия Дворковича, потенциал фонда возрастет от взаимодействия с ВЭБ.РФ.Шестого апреля в рамках "Иннопрома" пройдет сессия "Цифровое производство: эффективные технологии и подходы, одним из партнеров которой стал "Сколково". В ней примет участие Алексей Беляков, вице-президент фонда, исполнительный директор кластера передовых производственных технологий. В тот же день планируется провести сессию "Промышленность для системы здравоохранения в эпоху борьбы с пандемией", модератором которой выступит старший вице-президент фонда "Сколково" по инновациям Кирилл Каем.
Аркадий Дворкович находится в Ташкенте, где 5-7 апреля впервые проходит международная выставка "Иннопром".
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович, находящийся сейчас в Ташкенте, рассказал Sputnik Узбекистан о том, какой вклад намерена внести организация в инновационное развитие центральноазиатской республики.
В столице Узбекистана 5-7 апреля проходит международная выставка "Иннопром". Ранее Дворкович выступил на главной стратегической сессии выставки — "Мировое промышленное производство в поисках драйверов роста".
В беседе со Sputnik председатель фонда "Сколково" отметил, что за последние два года сотрудничество между двумя странами резко активизировалось. Российские компании одна за другой выходят на рынок Узбекистана.
"Мы обсудили с руководством республики проекты в сфере искусственного интеллекта, который является для них приоритетом, образовании специалистов (прежде всего в IT-сфере), и внедрении цифровых технологий в промышленности, — рассказал Дворкович. — "Сколково" будет подбирать для ведущих компаний республики республики потенциальных партнеров в сфере высоких технологий, помогать с разработкой нормативной базы, способствовать выходу узбекских компаний на российский рынок".
В декабре 2020 года было объявлено, что "Сколково" и еще несколько структур перейдут под управление государственной корпорации ВЭБ.РФ в результате реформы институтов развития.
По мнению Аркадия Дворковича, потенциал фонда возрастет от взаимодействия с ВЭБ.РФ.
"По сути, "Сколково" и другие институты инновационного развития будут функционировать "под зонтиком" ВЭБ.РФ. О "ручном управлении" речь не идет, — отметил он. — Мы будем использовать инструменты, которые предлагает ВЭБ.РФ, в том числе в сфере финансирования экспорта, а он будет пользоваться нашими возможностями по масштабированию новых технологий — технологий, создаваемых резидентами фонда "Сколково".
Шестого апреля в рамках "Иннопрома" пройдет сессия "Цифровое производство: эффективные технологии и подходы, одним из партнеров которой стал "Сколково". В ней примет участие Алексей Беляков, вице-президент фонда, исполнительный директор кластера передовых производственных технологий.
В тот же день планируется провести сессию "Промышленность для системы здравоохранения в эпоху борьбы с пандемией", модератором которой выступит старший вице-президент фонда "Сколково" по инновациям Кирилл Каем.