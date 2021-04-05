https://uz.sputniknews.ru/20210405/dvorkovich-rasskazal-kakoy-vklad-sdelaet-skolkovo-v-innovatsionnoe-razvitie-uzbekistana-18159847.html

Дворкович рассказал, какой вклад сделает "Сколково" в инновационное развитие Узбекистана

Дворкович рассказал, какой вклад сделает "Сколково" в инновационное развитие Узбекистана

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович, находящийся сейчас в Ташкенте, рассказал Sputnik Узбекистан о том, какой вклад

2021-04-05T17:39+0500

2021-04-05T17:39+0500

2021-04-05T17:55+0500

вэб.рф

аркадий дворкович

иннопром-2021 в ташкенте

технологии

сколково

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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович, находящийся сейчас в Ташкенте, рассказал Sputnik Узбекистан о том, какой вклад намерена внести организация в инновационное развитие центральноазиатской республики.В столице Узбекистана 5-7 апреля проходит международная выставка "Иннопром". Ранее Дворкович выступил на главной стратегической сессии выставки — "Мировое промышленное производство в поисках драйверов роста".В беседе со Sputnik председатель фонда "Сколково" отметил, что за последние два года сотрудничество между двумя странами резко активизировалось. Российские компании одна за другой выходят на рынок Узбекистана. В декабре 2020 года было объявлено, что "Сколково" и еще несколько структур перейдут под управление государственной корпорации ВЭБ.РФ в результате реформы институтов развития.По мнению Аркадия Дворковича, потенциал фонда возрастет от взаимодействия с ВЭБ.РФ.Шестого апреля в рамках "Иннопрома" пройдет сессия "Цифровое производство: эффективные технологии и подходы, одним из партнеров которой стал "Сколково". В ней примет участие Алексей Беляков, вице-президент фонда, исполнительный директор кластера передовых производственных технологий. В тот же день планируется провести сессию "Промышленность для системы здравоохранения в эпоху борьбы с пандемией", модератором которой выступит старший вице-президент фонда "Сколково" по инновациям Кирилл Каем.

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вэб.рф, аркадий дворкович, технологии, сколково