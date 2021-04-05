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Фотосессия в стиле этно: Саида Мирзиёева предстала в необычном образе
Фотосессия в стиле этно: Саида Мирзиёева предстала в необычном образе
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Зампредседателя Попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Саида Мирзиёева порадовала
2021-04-05T08:02+0500
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культура
саида мирзиёева
стиль
узбекистан
мода
платье
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Зампредседателя Попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Саида Мирзиёева порадовала своих подписчиков в Telegram новыми снимками.На них дочь президента Узбекистана Шавката Мирзиёева предстала в узбекских традиционных национальных костюмах из разных регионов республики.Фотосессия получилась очень интересной, а наряды можно рассматривать часами.Подписчики Саиды Мирзиёевой уже перепостили снимки и написали, что фотосессия волшебна!Смотрите фото!
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саида мирзиёева, стиль, узбекистан, мода, платье, узбекистан

Фотосессия в стиле этно: Саида Мирзиёева предстала в необычном образе

08:02 05.04.2021 (обновлено: 09:11 05.04.2021)
909
© telegram/SShMirziyoyevaФотосессия в стиле этно: Саида Мирзиёева предстала в необычном образе
Фотосессия в стиле этно: Саида Мирзиёева предстала в необычном образе - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.04.2021
© telegram/SShMirziyoyeva
Фотосессия получилась очень интересной, а наряды можно рассматривать часами.
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Зампредседателя Попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Саида Мирзиёева порадовала своих подписчиков в Telegram новыми снимками.
© telegram/SShMirziyoyevaФотосессия в стиле этно: Саида Мирзиёева предстала в необычном образе
Фотосессия в стиле этно: Саида Мирзиёева предстала в необычном образе - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.04.2021
Фотосессия в стиле этно: Саида Мирзиёева предстала в необычном образе
© telegram/SShMirziyoyeva
На них дочь президента Узбекистана Шавката Мирзиёева предстала в узбекских традиционных национальных костюмах из разных регионов республики.
© telegram/SShMirziyoyevaФотосессия в стиле этно: Саида Мирзиёева предстала в необычном образе
Фотосессия в стиле этно: Саида Мирзиёева предстала в необычном образе - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.04.2021
Фотосессия в стиле этно: Саида Мирзиёева предстала в необычном образе
© telegram/SShMirziyoyeva
Фотосессия получилась очень интересной, а наряды можно рассматривать часами.
© telegram/SShMirziyoyevaФотосессия в стиле этно: Саида Мирзиёева предстала в необычном образе
Фотосессия в стиле этно: Саида Мирзиёева предстала в необычном образе - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.04.2021
Фотосессия в стиле этно: Саида Мирзиёева предстала в необычном образе
© telegram/SShMirziyoyeva
Подписчики Саиды Мирзиёевой уже перепостили снимки и написали, что фотосессия волшебна!
© telegram/SShMirziyoyevaФотосессия в стиле этно: Саида Мирзиёева предстала в необычном образе
Фотосессия в стиле этно: Саида Мирзиёева предстала в необычном образе - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.04.2021
Фотосессия в стиле этно: Саида Мирзиёева предстала в необычном образе
© telegram/SShMirziyoyeva
Смотрите фото!
© telegram/SShMirziyoyevaФотосессия в стиле этно: Саида Мирзиёева предстала в необычном образе
Фотосессия в стиле этно: Саида Мирзиёева предстала в необычном образе - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.04.2021
Фотосессия в стиле этно: Саида Мирзиёева предстала в необычном образе
© telegram/SShMirziyoyeva
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