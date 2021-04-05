Фотосессия в стиле этно: Саида Мирзиёева предстала в необычном образе

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Зампредседателя Попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Саида Мирзиёева порадовала своих подписчиков в Telegram новыми снимками.На них дочь президента Узбекистана Шавката Мирзиёева предстала в узбекских традиционных национальных костюмах из разных регионов республики.Фотосессия получилась очень интересной, а наряды можно рассматривать часами.Подписчики Саиды Мирзиёевой уже перепостили снимки и написали, что фотосессия волшебна!Смотрите фото!
Фотосессия получилась очень интересной, а наряды можно рассматривать часами.
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Зампредседателя Попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Саида Мирзиёева порадовала своих подписчиков в Telegram новыми снимками.