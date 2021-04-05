https://uz.sputniknews.ru/20210405/fotosessiya-v-stile-etno-saida-mirziyoeva-predstala-v-neobychnom-obraze-18145828.html

Фотосессия в стиле этно: Саида Мирзиёева предстала в необычном образе

Фотосессия в стиле этно: Саида Мирзиёева предстала в необычном образе

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Зампредседателя Попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Саида Мирзиёева порадовала

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культура

саида мирзиёева

стиль

узбекистан

мода

платье

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Зампредседателя Попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Саида Мирзиёева порадовала своих подписчиков в Telegram новыми снимками.На них дочь президента Узбекистана Шавката Мирзиёева предстала в узбекских традиционных национальных костюмах из разных регионов республики.Фотосессия получилась очень интересной, а наряды можно рассматривать часами.Подписчики Саиды Мирзиёевой уже перепостили снимки и написали, что фотосессия волшебна!Смотрите фото!

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саида мирзиёева, стиль, узбекистан, мода, платье, узбекистан