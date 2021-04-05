ФСБ России предотвратила теракт в Ставрополье

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Федеральная служба безопасности, Следственный комитет и Министерство внутренних дел России предотвратили теракт в Ставропольском крае, сообщает ФСБ.По данным пресс-службы, там задержали ранее судимого мужчину 1996 года рождения, который готовил нападение на сотрудников правоохранительных органов. Он планировал сделать это "с использованием самодельных взрывных устройств в интересах международных террористических организаций".У злоумышленника изъяли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, взрывчатые вещества, поражающие элементы и экстремистскую литературу. В средствах связи задержанного были обнаружены инструкции по изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств.Также в ФСБ сообщили о задержании в Кисловодске троих связанных с ним граждан России, причастных к организации канала финансирования боевиков в Сирии, сформировавших ячейку сторонников "Исламского государства"* для совершения терактов в Ставропольском крае.* — запрещенная в России и ряде других стран террористическая организация
В регионе задержали ранее судимого мужчину, который готовил нападение на сотрудников правоохранительных органов.
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Федеральная служба безопасности, Следственный комитет и Министерство внутренних дел России предотвратили теракт в Ставропольском крае, сообщает ФСБ.
По данным пресс-службы, там задержали ранее судимого мужчину 1996 года рождения, который готовил нападение на сотрудников правоохранительных органов. Он планировал сделать это "с использованием самодельных взрывных устройств в интересах международных террористических организаций".
У злоумышленника изъяли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, взрывчатые вещества, поражающие элементы и экстремистскую литературу.
В средствах связи задержанного были обнаружены инструкции по изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Также в ФСБ сообщили о задержании в Кисловодске троих связанных с ним граждан России, причастных к организации канала финансирования боевиков в Сирии, сформировавших ячейку сторонников "Исламского государства"* для совершения терактов в Ставропольском крае.
* — запрещенная в России и ряде других стран террористическая организация