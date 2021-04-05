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https://uz.sputniknews.ru/20210405/fsb-rossii-predotvratila-terakt-v-stavropole-18153325.html
ФСБ России предотвратила теракт в Ставрополье
ФСБ России предотвратила теракт в Ставрополье
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Федеральная служба безопасности, Следственный комитет и Министерство внутренних дел России предотвратили теракт в Ставропольском
2021-04-05T13:42+0500
2021-04-05T13:42+0500
россия
ставропольский край
фсб
террористы
борьба с терроризмом
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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Федеральная служба безопасности, Следственный комитет и Министерство внутренних дел России предотвратили теракт в Ставропольском крае, сообщает ФСБ.По данным пресс-службы, там задержали ранее судимого мужчину 1996 года рождения, который готовил нападение на сотрудников правоохранительных органов. Он планировал сделать это "с использованием самодельных взрывных устройств в интересах международных террористических организаций".У злоумышленника изъяли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, взрывчатые вещества, поражающие элементы и экстремистскую литературу. В средствах связи задержанного были обнаружены инструкции по изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств.Также в ФСБ сообщили о задержании в Кисловодске троих связанных с ним граждан России, причастных к организации канала финансирования боевиков в Сирии, сформировавших ячейку сторонников "Исламского государства"* для совершения терактов в Ставропольском крае.* — запрещенная в России и ряде других стран террористическая организация
https://uz.sputniknews.ru/20210127/V-Rossii-raskryli-yacheyku-terroristov--15875155.html
россия
ставропольский край
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ставропольский край, фсб, террористы, борьба с терроризмом

ФСБ России предотвратила теракт в Ставрополье

13:42 05.04.2021
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© Sputnik / Алексей ФилипповАвтомобиль для перевозки подозреваемых и обвиняемых
Автомобиль для перевозки подозреваемых и обвиняемых - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.04.2021
© Sputnik / Алексей Филиппов
В регионе задержали ранее судимого мужчину, который готовил нападение на сотрудников правоохранительных органов.
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Федеральная служба безопасности, Следственный комитет и Министерство внутренних дел России предотвратили теракт в Ставропольском крае, сообщает ФСБ.
По данным пресс-службы, там задержали ранее судимого мужчину 1996 года рождения, который готовил нападение на сотрудников правоохранительных органов. Он планировал сделать это "с использованием самодельных взрывных устройств в интересах международных террористических организаций".
У злоумышленника изъяли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, взрывчатые вещества, поражающие элементы и экстремистскую литературу.
В средствах связи задержанного были обнаружены инструкции по изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств.
ФСБ России - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.01.2021
Россия
В России раскрыли ячейку террористов
27 января, 13:49
273
Также в ФСБ сообщили о задержании в Кисловодске троих связанных с ним граждан России, причастных к организации канала финансирования боевиков в Сирии, сформировавших ячейку сторонников "Исламского государства"* для совершения терактов в Ставропольском крае.
* — запрещенная в России и ряде других стран террористическая организация
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