https://uz.sputniknews.ru/20210405/gendirektor-rets-rasskazala-o-plyusax-logisticheskogo-koridora-dlya-uzbekskix-gruzov-18163599.html

Гендиректор РЭЦ рассказала о плюсах логистического коридора для узбекских грузов

Гендиректор РЭЦ рассказала о плюсах логистического коридора для узбекских грузов

По словам гендиректора "Российского экспортного центра" Вероники Никишиной, подобный механизм хорошо себя зарекомендовал со странами дальнего зарубежье,

2021-04-05T19:29+0500

2021-04-05T19:29+0500

2021-04-05T19:29+0500

иннопром-2021 в ташкенте

ао "российский экспортный центр"

логистика

радио

узбекистан

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Логистический коридор РФ - Узбекистан будет выгоден обеим сторонам - Никишина Логистический коридор РФ - Узбекистан будет выгоден обеим сторонам - Никишина

По словам гендиректора "Российского экспортного центра" Вероники Никишиной, подобный механизм хорошо себя зарекомендовал со странами дальнего зарубежье, поэтому положительный опыт планируют внедрить и на пространстве СНГ.В частности, в РФ функционирует крупный оптово-распределительный хаб в Ворсино (Калужская область), где формируются различные грузы для отправки их на экспорт. На другом конце логистического коридора создается аналогичный центр, где принимаются грузы и уже распределяются по потребителям, а на базе хаба формируется обратный состав с теми товарами, которые импортирует Россия.Она добавила, что от такого формата транзитных перевозок выиграют все участники торговых отношений. Это не только повысит скорость доставки грузов, что очень важно для скоропортящихся товаров, но и сделает доставку выгодной за счет полной заполняемости вагонов в оба направления.Подробнее о перспективном проекте РЭЦ слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

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аудио, ао "российский экспортный центр", логистика, радио, узбекистан