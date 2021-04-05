Гендиректор РЭЦ рассказала о плюсах логистического коридора для узбекских грузов

Логистический коридор РФ - Узбекистан будет выгоден обеим сторонам - Никишина
Логистический коридор РФ - Узбекистан будет выгоден обеим сторонам - Никишина
По словам гендиректора "Российского экспортного центра" Вероники Никишиной, подобный механизм хорошо себя зарекомендовал со странами дальнего зарубежье, поэтому положительный опыт планируют внедрить и на пространстве СНГ.В частности, в РФ функционирует крупный оптово-распределительный хаб в Ворсино (Калужская область), где формируются различные грузы для отправки их на экспорт. На другом конце логистического коридора создается аналогичный центр, где принимаются грузы и уже распределяются по потребителям, а на базе хаба формируется обратный состав с теми товарами, которые импортирует Россия.Она добавила, что от такого формата транзитных перевозок выиграют все участники торговых отношений. Это не только повысит скорость доставки грузов, что очень важно для скоропортящихся товаров, но и сделает доставку выгодной за счет полной заполняемости вагонов в оба направления.Подробнее о перспективном проекте РЭЦ слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.
В рамках промышленной выставки "Иннопром-2021", которая проходит в эти дни в Ташкенте, Узбекистан и Россия намерены обсудить возможность запуска транспортно-логистических коридоров для транзита товаров по железной дороге.
По словам гендиректора "Российского экспортного центра" Вероники Никишиной, подобный механизм хорошо себя зарекомендовал со странами дальнего зарубежье, поэтому положительный опыт планируют внедрить и на пространстве СНГ.
Логистический коридор РФ - Узбекистан будет выгоден обеим сторонам - Никишина
В частности, в РФ функционирует крупный оптово-распределительный хаб в Ворсино (Калужская область), где формируются различные грузы для отправки их на экспорт. На другом конце логистического коридора создается аналогичный центр, где принимаются грузы и уже распределяются по потребителям, а на базе хаба формируется обратный состав с теми товарами, которые импортирует Россия.
"У нас очень большие надежды на этот проект, ведь это взаимовыгодная история. Завтра на полях выставки мы проведем первые переговоры с нашими узбекистанскими партнерами. Приятно, что наши коллеги готовы решать проблемы, а не просто долго разговаривать и обсуждать инициативы. Останется только определиться с местоположением хаба в Узбекистане, установить льготные тарифы на перевозку и договориться со всеми контролирующими органами, чтобы ускорить процесс формирования железнодорожных составов".
Вероника Никишина
Гендиректор РЭЦ
Она добавила, что от такого формата транзитных перевозок выиграют все участники торговых отношений. Это не только повысит скорость доставки грузов, что очень важно для скоропортящихся товаров, но и сделает доставку выгодной за счет полной заполняемости вагонов в оба направления.