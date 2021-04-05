ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Основатель американской компании SpaceX Илон Маск дал совет российским инженерам на своей страничке в Twitter в комментарии к сообщению о проекте ракеты-носителя "Амур-СПГ" с многоразовой ступенью.Напомним: эскизное проектирование "Амура-СПГ" завершится в сентябре 2021 года. Это должна быть ракета с многоразовой первой ступенью, впервые в российской космической отрасли использующая метан в качестве компонента топлива. Летные испытания планируется начать в 2026-м."Роскосмос" впервые в истории разработки космической ракеты заранее установил стоимость пуска такой ракеты – 22-35 миллионов долларов.
Эскизное проектирование "Амура-СПГ" завершится в сентябре 2021 года.
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Основатель американской компании SpaceX Илон Маск дал совет российским инженерам на своей страничке в Twitter в комментарии к сообщению о проекте ракеты-носителя "Амур-СПГ" с многоразовой ступенью.
"Это хороший путь, но я рекомендую стремиться к полной многоразовости", — заявил он.
Напомним: эскизное проектирование "Амура-СПГ" завершится в сентябре 2021 года. Это должна быть ракета с многоразовой первой ступенью, впервые в российской космической отрасли использующая метан в качестве компонента топлива. Летные испытания планируется начать в 2026-м.