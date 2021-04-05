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Илон Маск дал совет российским инженерам
Илон Маск дал совет российским инженерам
Основатель американской компании SpaceX Илон Маск порекомендовал российским инженерам стремиться к созданию полностью многоразовых космических ракет. "Это
2021-04-05T11:44+0500
2021-04-05T11:54+0500
в мире
илон маск
космос
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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Основатель американской компании SpaceX Илон Маск дал совет российским инженерам на своей страничке в Twitter в комментарии к сообщению о проекте ракеты-носителя "Амур-СПГ" с многоразовой ступенью.Напомним: эскизное проектирование "Амура-СПГ" завершится в сентябре 2021 года. Это должна быть ракета с многоразовой первой ступенью, впервые в российской космической отрасли использующая метан в качестве компонента топлива. Летные испытания планируется начать в 2026-м."Роскосмос" впервые в истории разработки космической ракеты заранее установил стоимость пуска такой ракеты – 22-35 миллионов долларов.
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илон маск, космос

Илон Маск дал совет российским инженерам

11:44 05.04.2021 (обновлено: 11:54 05.04.2021)
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© AP Photo/Ringo H.W. ChiuИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.04.2021
© AP Photo/Ringo H.W. Chiu
Эскизное проектирование "Амура-СПГ" завершится в сентябре 2021 года.
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Основатель американской компании SpaceX Илон Маск дал совет российским инженерам на своей страничке в Twitter в комментарии к сообщению о проекте ракеты-носителя "Амур-СПГ" с многоразовой ступенью.

"Это хороший путь, но я рекомендую стремиться к полной многоразовости", — заявил он.

Напомним: эскизное проектирование "Амура-СПГ" завершится в сентябре 2021 года. Это должна быть ракета с многоразовой первой ступенью, впервые в российской космической отрасли использующая метан в качестве компонента топлива. Летные испытания планируется начать в 2026-м.
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