https://uz.sputniknews.ru/20210405/ilon-mask-dal-sovet-rossiyskim-injeneram-18149934.html

Илон Маск дал совет российским инженерам

Илон Маск дал совет российским инженерам

Основатель американской компании SpaceX Илон Маск порекомендовал российским инженерам стремиться к созданию полностью многоразовых космических ракет. "Это

2021-04-05T11:44+0500

2021-04-05T11:44+0500

2021-04-05T11:54+0500

в мире

илон маск

космос

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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Основатель американской компании SpaceX Илон Маск дал совет российским инженерам на своей страничке в Twitter в комментарии к сообщению о проекте ракеты-носителя "Амур-СПГ" с многоразовой ступенью.Напомним: эскизное проектирование "Амура-СПГ" завершится в сентябре 2021 года. Это должна быть ракета с многоразовой первой ступенью, впервые в российской космической отрасли использующая метан в качестве компонента топлива. Летные испытания планируется начать в 2026-м."Роскосмос" впервые в истории разработки космической ракеты заранее установил стоимость пуска такой ракеты – 22-35 миллионов долларов.

https://uz.sputniknews.ru/20210215/Ilon-Mask-priglasil-Putina-v-Clubhouse--v-Kremle-uzhe-otreagirovali-16009066.html

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илон маск, космос