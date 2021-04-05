https://uz.sputniknews.ru/20210405/kak-v-rossii-zastavyat-voditeley-snijat-skorost-18145500.html

Как в России заставят водителей снижать скорость

Как в России заставят водителей снижать скорость

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. В России водителей заставят снижать скорость на дорогах новыми способами, передает РИА Новости со ссылкой на Autonews.

2021-04-05T07:39+0500

2021-04-05T07:39+0500

2021-04-05T09:09+0500

россия

скорость

автомобилисты

автомобили

водитель

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/830/61/8306183_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_69dcb27feb2804b4337c7d2439c29abd.jpg

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. В России водителей заставят снижать скорость на дорогах новыми способами, передает РИА Новости со ссылкой на Autonews.Для фиксации нарушений предлагается использовать сразу три дорожные камеры. Первые две проконтролируют момент подъезда автомобиля к арке с информационным табло. Как только авто попадет в их зону контроля, произойдет фиксация.Знаки позволят корректировать информацию об ограничении скорости в зависимости от изменения погоды, выводя ее на электронное табло.Напомним: ранее стало известно, что в России при приеме экзаменов на водительские права по правилам с сокращенной площадкой будут уделять особое внимание навыкам вождения учеников в реальной обстановке.

https://uz.sputniknews.ru/20201123/Stali-izvestny-novye-pravila-priema-ekzamena-na-prava-v-Rossii-15461032.html

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

скорость, автомобилисты, автомобили, водитель