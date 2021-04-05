Как в России заставят водителей снижать скорость

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. В России водителей заставят снижать скорость на дорогах новыми способами, передает РИА Новости со ссылкой на Autonews.Для фиксации нарушений предлагается использовать сразу три дорожные камеры. Первые две проконтролируют момент подъезда автомобиля к арке с информационным табло. Как только авто попадет в их зону контроля, произойдет фиксация.Знаки позволят корректировать информацию об ограничении скорости в зависимости от изменения погоды, выводя ее на электронное табло.Напомним: ранее стало известно, что в России при приеме экзаменов на водительские права по правилам с сокращенной площадкой будут уделять особое внимание навыкам вождения учеников в реальной обстановке.
Знаки позволят корректировать информацию об ограничении скорости в зависимости от изменения погоды.
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. В России водителей заставят снижать скорость на дорогах новыми способами, передает РИА Новости со ссылкой на Autonews.
"В стране тестируется фиксация скорости автомобиля с использованием динамических дорожных знаков и специальных контрольных комплексов с камерами", — говорится в сообщении.
Для фиксации нарушений предлагается использовать сразу три дорожные камеры. Первые две проконтролируют момент подъезда автомобиля к арке с информационным табло. Как только авто попадет в их зону контроля, произойдет фиксация.
Знаки позволят корректировать информацию об ограничении скорости в зависимости от изменения погоды, выводя ее на электронное табло.
Напомним: ранее стало известно, что в России при приеме экзаменов на водительские права по правилам с сокращенной площадкой будут уделять особое внимание навыкам вождения учеников в реальной обстановке.