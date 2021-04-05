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Как в России заставят водителей снижать скорость
Как в России заставят водителей снижать скорость
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. В России водителей заставят снижать скорость на дорогах новыми способами, передает РИА Новости со ссылкой на Autonews.
2021-04-05T07:39+0500
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россия
скорость
автомобилисты
автомобили
водитель
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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. В России водителей заставят снижать скорость на дорогах новыми способами, передает РИА Новости со ссылкой на Autonews.Для фиксации нарушений предлагается использовать сразу три дорожные камеры. Первые две проконтролируют момент подъезда автомобиля к арке с информационным табло. Как только авто попадет в их зону контроля, произойдет фиксация.Знаки позволят корректировать информацию об ограничении скорости в зависимости от изменения погоды, выводя ее на электронное табло.Напомним: ранее стало известно, что в России при приеме экзаменов на водительские права по правилам с сокращенной площадкой будут уделять особое внимание навыкам вождения учеников в реальной обстановке.
https://uz.sputniknews.ru/20201123/Stali-izvestny-novye-pravila-priema-ekzamena-na-prava-v-Rossii-15461032.html
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скорость, автомобилисты, автомобили, водитель

Как в России заставят водителей снижать скорость

07:39 05.04.2021 (обновлено: 09:09 05.04.2021)
590
CC0 / Pixabay / Водитель автомобиля
Водитель автомобиля - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.04.2021
CC0 / Pixabay /
Знаки позволят корректировать информацию об ограничении скорости в зависимости от изменения погоды.
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. В России водителей заставят снижать скорость на дорогах новыми способами, передает РИА Новости со ссылкой на Autonews.

"В стране тестируется фиксация скорости автомобиля с использованием динамических дорожных знаков и специальных контрольных комплексов с камерами", — говорится в сообщении.

Для фиксации нарушений предлагается использовать сразу три дорожные камеры. Первые две проконтролируют момент подъезда автомобиля к арке с информационным табло. Как только авто попадет в их зону контроля, произойдет фиксация.
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Знаки позволят корректировать информацию об ограничении скорости в зависимости от изменения погоды, выводя ее на электронное табло.
Напомним: ранее стало известно, что в России при приеме экзаменов на водительские права по правилам с сокращенной площадкой будут уделять особое внимание навыкам вождения учеников в реальной обстановке.
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