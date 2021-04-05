https://uz.sputniknews.ru/20210405/kakie-printsipy-pomogut-stranam-preodolet-posledstviya-pandemii--mnenie-manturova-18158649.html

Какие принципы помогут странам преодолеть последствия пандемии — мнение Мантурова

Какие принципы помогут странам преодолеть последствия пандемии — мнение Мантурова

Россия последовательно выступает за расширение промышленной кооперации и снятие избыточных барьеров в мировой торговле, заявил министр промышленности и

2021-04-05T16:40+0500

2021-04-05T16:40+0500

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видео

денис мантуров

узбекистан

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Россия последовательно выступает за расширение промышленной кооперации и снятие избыточных барьеров в мировой торговле, заявил министр промышленности и торговли страны Денис Мантуров во время выступления на сессии в рамках "Иннопрома". Мантуров сообщил, что если бы в мировой экономике, упавшей в 2020 году на 4,3 процента, аналогичные подходы применялись и без привязки к COVID-19, от этого выиграли бы все страны. О чем еще говорил министр — смотрите в видео.

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видео, денис мантуров, узбекистан