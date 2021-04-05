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Какие принципы помогут странам преодолеть последствия пандемии — мнение Мантурова
Какие принципы помогут странам преодолеть последствия пандемии — мнение Мантурова
Россия последовательно выступает за расширение промышленной кооперации и снятие избыточных барьеров в мировой торговле, заявил министр промышленности и
2021-04-05T16:40+0500
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Россия последовательно выступает за расширение промышленной кооперации и снятие избыточных барьеров в мировой торговле, заявил министр промышленности и торговли страны Денис Мантуров во время выступления на сессии в рамках "Иннопрома". Мантуров сообщил, что если бы в мировой экономике, упавшей в 2020 году на 4,3 процента, аналогичные подходы применялись и без привязки к COVID-19, от этого выиграли бы все страны. О чем еще говорил министр — смотрите в видео.
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видео, денис мантуров, узбекистан

Какие принципы помогут странам преодолеть последствия пандемии — мнение Мантурова

16:40 05.04.2021 (обновлено: 16:45 05.04.2021)
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В Ташкенте 5 апреля открылась международная выставка "Иннопром. Большая промышленная неделя в Узбекистане". На мероприятии выступил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Россия последовательно выступает за расширение промышленной кооперации и снятие избыточных барьеров в мировой торговле, заявил министр промышленности и торговли страны Денис Мантуров во время выступления на сессии в рамках "Иннопрома".

По его мнению, такие принципы нужно противопоставлять закрытости, протекционизму и санкционному давлению.

Мантуров сообщил, что если бы в мировой экономике, упавшей в 2020 году на 4,3 процента, аналогичные подходы применялись и без привязки к COVID-19, от этого выиграли бы все страны.
"Поэтому первый и самый очевидный драйвер роста мировой промышленности — это свободное товародвижение", — подчеркнул Мантуров.
О чем еще говорил министр — смотрите в видео.
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