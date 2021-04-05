ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Южнокорейская компания LG прекращает производство смартфонов, пишет РИА Новости.По информации компании, это позволит сосредоточиться на других решениях для бизнеса.Напомним, LG — южнокорейская компания, один из крупнейших мировых производителей потребительской электроники и бытовой техники.
По информации компании, это позволит сосредоточиться на других решениях для бизнеса.
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Южнокорейская компания LG прекращает производство смартфонов, пишет РИА Новости.
По информации компании, это позволит сосредоточиться на других решениях для бизнеса.
"Стратегическое решение LG выйти из невероятно конкурентного сектора мобильных телефонов позволит компании сосредоточить ресурсы в таких областях роста, как компоненты для электромобилей, подключаемые девайсы, умный дом, робототехника, искусственный интеллект и решения для бизнеса, а также платформы и сервисы", — говорится в сообщении.
Напомним, LG — южнокорейская компания, один из крупнейших мировых производителей потребительской электроники и бытовой техники.