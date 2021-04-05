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LG прекращает производство смартфонов
LG прекращает производство смартфонов
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Южнокорейская компания LG прекращает производство смартфонов, пишет РИА Новости.
2021-04-05T08:39+0500
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в мире
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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Южнокорейская компания LG прекращает производство смартфонов, пишет РИА Новости.По информации компании, это позволит сосредоточиться на других решениях для бизнеса.Напомним, LG — южнокорейская компания, один из крупнейших мировых производителей потребительской электроники и бытовой техники.
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смартфон, мобильный телефон

LG прекращает производство смартфонов

08:39 05.04.2021 (обновлено: 09:15 05.04.2021)
789
© LGLG представила новый флагман G5
LG представила новый флагман G5 - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.04.2021
© LG
По информации компании, это позволит сосредоточиться на других решениях для бизнеса.
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Южнокорейская компания LG прекращает производство смартфонов, пишет РИА Новости.
По информации компании, это позволит сосредоточиться на других решениях для бизнеса.

"Стратегическое решение LG выйти из невероятно конкурентного сектора мобильных телефонов позволит компании сосредоточить ресурсы в таких областях роста, как компоненты для электромобилей, подключаемые девайсы, умный дом, робототехника, искусственный интеллект и решения для бизнеса, а также платформы и сервисы", — говорится в сообщении.

Напомним, LG — южнокорейская компания, один из крупнейших мировых производителей потребительской электроники и бытовой техники.
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