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Машины, оборудование и передовые технологии — что привезли российские компании в Ташкент
Машины, оборудование и передовые технологии — что привезли российские компании в Ташкент
Свою продукцию, а также презентации будущих проектов в Ташкент привезли лидеры таких отраслей, как машиностроение, химическая промышленность, медицина и
2021-04-05T15:43+0500
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видео
"иннопром"
промышленность
выставка
ташкент
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Свою продукцию, а также презентации будущих проектов в Ташкент привезли лидеры таких отраслей, как машиностроение, химическая промышленность, медицина и фармацевтика, транспорт и сельхозмашиностроение.В рамках промышленной недели ожидается подписание ряда крупных соглашений между российскими и узбекскими компаниями.Самые масштабные стенды выставки — в видеоподборке Sputnik Узбекистан.
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"иннопром", видео, промышленность, выставка, ташкент

Машины, оборудование и передовые технологии — что привезли российские компании в Ташкент

15:43 05.04.2021 (обновлено: 15:58 05.04.2021)
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В Узэкспоцентре с 5 по 7 апреля проходит международная промышленная выставка "Иннопром-2021". В ее работе принимают участие свыше 300 компаний из РФ, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья.
Свою продукцию, а также презентации будущих проектов в Ташкент привезли лидеры таких отраслей, как машиностроение, химическая промышленность, медицина и фармацевтика, транспорт и сельхозмашиностроение.
В рамках промышленной недели ожидается подписание ряда крупных соглашений между российскими и узбекскими компаниями.
Самые масштабные стенды выставки — в видеоподборке Sputnik Узбекистан.
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