Машины, оборудование и передовые технологии — что привезли российские компании в Ташкент

Свою продукцию, а также презентации будущих проектов в Ташкент привезли лидеры таких отраслей, как машиностроение, химическая промышленность, медицина и фармацевтика, транспорт и сельхозмашиностроение.В рамках промышленной недели ожидается подписание ряда крупных соглашений между российскими и узбекскими компаниями.Самые масштабные стенды выставки — в видеоподборке Sputnik Узбекистан.
В Узэкспоцентре с 5 по 7 апреля проходит международная промышленная выставка "Иннопром-2021". В ее работе принимают участие свыше 300 компаний из РФ, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья.
Свою продукцию, а также презентации будущих проектов в Ташкент привезли лидеры таких отраслей, как машиностроение, химическая промышленность, медицина и фармацевтика, транспорт и сельхозмашиностроение.
В рамках промышленной недели ожидается подписание ряда крупных соглашений между российскими и узбекскими компаниями.