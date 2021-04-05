https://uz.sputniknews.ru/20210405/mashiny-oborudovanie-i-peredovye-texnologii---chto-privezli-rossiyskie-kompanii-v-tashkent-18156708.html

Машины, оборудование и передовые технологии — что привезли российские компании в Ташкент

Машины, оборудование и передовые технологии — что привезли российские компании в Ташкент

Свою продукцию, а также презентации будущих проектов в Ташкент привезли лидеры таких отраслей, как машиностроение, химическая промышленность, медицина и

2021-04-05T15:43+0500

2021-04-05T15:43+0500

2021-04-05T15:58+0500

видео

"иннопром"

промышленность

выставка

ташкент

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Свою продукцию, а также презентации будущих проектов в Ташкент привезли лидеры таких отраслей, как машиностроение, химическая промышленность, медицина и фармацевтика, транспорт и сельхозмашиностроение.В рамках промышленной недели ожидается подписание ряда крупных соглашений между российскими и узбекскими компаниями.Самые масштабные стенды выставки — в видеоподборке Sputnik Узбекистан.

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"иннопром", видео, промышленность, выставка, ташкент