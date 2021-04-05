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https://uz.sputniknews.ru/20210405/opyat-jara-do-32-pogoda-v-uzbekistane-prodoljaet-pugat-nestabilnostyu-18164432.html
Опять жара до +32: погода в Узбекистане продолжает пугать нестабильностью
Опять жара до +32: погода в Узбекистане продолжает пугать нестабильностью
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Синоптики озвучили прогноз погоды на эту неделю.
2021-04-05T20:27+0500
2021-04-05T20:27+0500
общество
прогноз погоды
жара
узгидромет
прогноз
погода
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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Синоптики озвучили прогноз погоды на эту неделю. Во вторник в северные районы придут теплые и сухие воздушные массы. Осадки ожидаются только в предгорных и горных регионах, во всех остальных установится спокойная и ясная погода.Днем воздух прогреется до 18-20 градусов, что близко к среднемесячным значениям.Со среды по пятницу теплые воздушные массы охватят весь Узбекистан. Будет малооблачно и жарко. В Узгидромете также предупредили о лавиноопасности 5-9 апреля в подгорных районах Ташкентской и Наманганской областях на высоте выше 1,6 тысячи метров — граждан попросили быть осторожными.
https://uz.sputniknews.ru/20210224/V-Tashkente-posle-30-gradusnoy-zhary-vnov-vypal-sneg-16067485.html
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прогноз погоды, жара, узгидромет, прогноз, погода

Опять жара до +32: погода в Узбекистане продолжает пугать нестабильностью

20:27 05.04.2021
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© AFP 2018 / Timothy А. ClaryДевушки, загорающие в парке Нью-Йорка
Девушки, загорающие в парке Нью-Йорка - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.04.2021
© AFP 2018 / Timothy А. Clary
Температура в республике в последние месяце стала сильно колебаться: становится то очень тепло, то вновь наступают заморозки.
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Синоптики озвучили прогноз погоды на эту неделю.
Во вторник в северные районы придут теплые и сухие воздушные массы.
Осадки ожидаются только в предгорных и горных регионах, во всех остальных установится спокойная и ясная погода.
Снег в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.02.2021
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В Ташкенте после 30-градусной жары вновь выпал снег
24 февраля, 15:29
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Днем воздух прогреется до 18-20 градусов, что близко к среднемесячным значениям.
Со среды по пятницу теплые воздушные массы охватят весь Узбекистан. Будет малооблачно и жарко.
Столбики термометров днем поднимутся до 23-26 градусов, а в северных и южных районах республики вовсе до 27-32 градусов — это уже на 2-3 градуса отклоняется от нормы.
В Узгидромете также предупредили о лавиноопасности 5-9 апреля в подгорных районах Ташкентской и Наманганской областях на высоте выше 1,6 тысячи метров — граждан попросили быть осторожными.
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