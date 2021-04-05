https://uz.sputniknews.ru/20210405/opyat-jara-do-32-pogoda-v-uzbekistane-prodoljaet-pugat-nestabilnostyu-18164432.html

Опять жара до +32: погода в Узбекистане продолжает пугать нестабильностью

Опять жара до +32: погода в Узбекистане продолжает пугать нестабильностью

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Синоптики озвучили прогноз погоды на эту неделю.

2021-04-05T20:27+0500

2021-04-05T20:27+0500

2021-04-05T20:27+0500

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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Синоптики озвучили прогноз погоды на эту неделю. Во вторник в северные районы придут теплые и сухие воздушные массы. Осадки ожидаются только в предгорных и горных регионах, во всех остальных установится спокойная и ясная погода.Днем воздух прогреется до 18-20 градусов, что близко к среднемесячным значениям.Со среды по пятницу теплые воздушные массы охватят весь Узбекистан. Будет малооблачно и жарко. В Узгидромете также предупредили о лавиноопасности 5-9 апреля в подгорных районах Ташкентской и Наманганской областях на высоте выше 1,6 тысячи метров — граждан попросили быть осторожными.

https://uz.sputniknews.ru/20210224/V-Tashkente-posle-30-gradusnoy-zhary-vnov-vypal-sneg-16067485.html

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прогноз погоды, жара, узгидромет, прогноз, погода