Профессиональный праздник: в СГБ отчитались о результатах за 2020 год

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Сотрудники Службы государственной безопасности Узбекистан отмечают профессиональный праздник. В пресс-службе ведомства рассказали об итогах и достижениях прошедшего года. В 2020-м усилиями органов СГБ было предотвращено четыре террористических акта, два из которых планировалось совершить в Узбекистане, еще два – в странах СНГ.Пресечена деятельность 67 подпольных групп экстремистских и террористических организаций.Почти сто узбекистанцев, скрывавшихся за границей из-за обвинений в причастности к экстремистским и террористическим организациям, были возвращены на родину и привлечены к ответственности. Из незаконного оборота было изъято более 747 кг наркотических средств, 251 тысяча шт. психотропных таблеток, 594 единицы оружия, 4 781 шт. боеприпасов и 24,4 кг взрывчатых веществ.Выявлены и пресечены факты хищения и нецелевого использования бюджетных и кредитных средств, в результате чего в пользу государства было взыскано 557 млрд сумов. Разоблачены 102 преступные группы, связанные с незаконной миграцией и торговлей людьми.Также было пресечено незаконное перемещение через государственную границу товарно-материальных ценностей на сумму более 58,3 млрд сумов. В рамках проведенных гуманитарных операций "Мехр-3" и "Мехр-4" были возвращены в страну 122 женщины и дети, оказавшиеся в тяжелой ситуации в Сирии и Афганистане.