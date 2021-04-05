https://uz.sputniknews.ru/20210405/professionalnyy-prazdnik-v-sgb-otchitalis-o-rezultatax-za-2020-god-18147654.html

Профессиональный праздник: в СГБ отчитались о результатах за 2020 год

Профессиональный праздник: в СГБ отчитались о результатах за 2020 год

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Сотрудники Службы государственной безопасности Узбекистан отмечают профессиональный праздник. В пресс-службе ведомства рассказали об

2021-04-05T10:44+0500

2021-04-05T10:44+0500

2021-04-05T10:54+0500

общество

сгб

профессия

праздник

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1442/27/14422795_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_9c07d5ffd2e82db8d883ea533eee5cac.jpg

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Сотрудники Службы государственной безопасности Узбекистан отмечают профессиональный праздник. В пресс-службе ведомства рассказали об итогах и достижениях прошедшего года. В 2020-м усилиями органов СГБ было предотвращено четыре террористических акта, два из которых планировалось совершить в Узбекистане, еще два – в странах СНГ.Пресечена деятельность 67 подпольных групп экстремистских и террористических организаций.Почти сто узбекистанцев, скрывавшихся за границей из-за обвинений в причастности к экстремистским и террористическим организациям, были возвращены на родину и привлечены к ответственности. Из незаконного оборота было изъято более 747 кг наркотических средств, 251 тысяча шт. психотропных таблеток, 594 единицы оружия, 4 781 шт. боеприпасов и 24,4 кг взрывчатых веществ.Выявлены и пресечены факты хищения и нецелевого использования бюджетных и кредитных средств, в результате чего в пользу государства было взыскано 557 млрд сумов. Разоблачены 102 преступные группы, связанные с незаконной миграцией и торговлей людьми.Также было пресечено незаконное перемещение через государственную границу товарно-материальных ценностей на сумму более 58,3 млрд сумов. В рамках проведенных гуманитарных операций "Мехр-3" и "Мехр-4" были возвращены в страну 122 женщины и дети, оказавшиеся в тяжелой ситуации в Сирии и Афганистане.

https://uz.sputniknews.ru/20210306/Lzhesotrudnik-SGB-vymogal-vzyatku-za-trudoustroystvo-na-sluzhbu-16143268.html

https://uz.sputniknews.ru/20201220/Sotrudniki-SGB-presekli-krupnuyu-kontrabandu-narkotikov-iz-Tadzhikistana--video-15635185.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

сгб, профессия, праздник, узбекистан