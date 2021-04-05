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Профессиональный праздник: в СГБ отчитались о результатах за 2020 год
Профессиональный праздник: в СГБ отчитались о результатах за 2020 год
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Сотрудники Службы государственной безопасности Узбекистан отмечают профессиональный праздник. В пресс-службе ведомства рассказали об
2021-04-05T10:44+0500
2021-04-05T10:54+0500
общество
сгб
профессия
праздник
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Сотрудники Службы государственной безопасности Узбекистан отмечают профессиональный праздник. В пресс-службе ведомства рассказали об итогах и достижениях прошедшего года. В 2020-м усилиями органов СГБ было предотвращено четыре террористических акта, два из которых планировалось совершить в Узбекистане, еще два – в странах СНГ.Пресечена деятельность 67 подпольных групп экстремистских и террористических организаций.Почти сто узбекистанцев, скрывавшихся за границей из-за обвинений в причастности к экстремистским и террористическим организациям, были возвращены на родину и привлечены к ответственности. Из незаконного оборота было изъято более 747 кг наркотических средств, 251 тысяча шт. психотропных таблеток, 594 единицы оружия, 4 781 шт. боеприпасов и 24,4 кг взрывчатых веществ.Выявлены и пресечены факты хищения и нецелевого использования бюджетных и кредитных средств, в результате чего в пользу государства было взыскано 557 млрд сумов. Разоблачены 102 преступные группы, связанные с незаконной миграцией и торговлей людьми.Также было пресечено незаконное перемещение через государственную границу товарно-материальных ценностей на сумму более 58,3 млрд сумов. В рамках проведенных гуманитарных операций "Мехр-3" и "Мехр-4" были возвращены в страну 122 женщины и дети, оказавшиеся в тяжелой ситуации в Сирии и Афганистане.
https://uz.sputniknews.ru/20210306/Lzhesotrudnik-SGB-vymogal-vzyatku-za-trudoustroystvo-na-sluzhbu-16143268.html
https://uz.sputniknews.ru/20201220/Sotrudniki-SGB-presekli-krupnuyu-kontrabandu-narkotikov-iz-Tadzhikistana--video-15635185.html
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сгб, профессия, праздник, узбекистан

Профессиональный праздник: в СГБ отчитались о результатах за 2020 год

10:44 05.04.2021 (обновлено: 10:54 05.04.2021)
390
© Пресс-служба СГБ РУзУничтожение партии наркотических средств, изъятых правоохранительными органами
Уничтожение партии наркотических средств, изъятых правоохранительными органами - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.04.2021
© Пресс-служба СГБ РУз
СГБ разоблачила 102 преступные группы, связанные с незаконной миграцией и торговлей людьми.
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Сотрудники Службы государственной безопасности Узбекистан отмечают профессиональный праздник. В пресс-службе ведомства рассказали об итогах и достижениях прошедшего года.
В 2020-м усилиями органов СГБ было предотвращено четыре террористических акта, два из которых планировалось совершить в Узбекистане, еще два – в странах СНГ.
Пресечена деятельность 67 подпольных групп экстремистских и террористических организаций.
Наручники - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.03.2021
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Лжесотрудник СГБ вымогал взятку за трудоустройство на службу
6 марта, 10:36
331
Почти сто узбекистанцев, скрывавшихся за границей из-за обвинений в причастности к экстремистским и террористическим организациям, были возвращены на родину и привлечены к ответственности.
Из незаконного оборота было изъято более 747 кг наркотических средств, 251 тысяча шт. психотропных таблеток, 594 единицы оружия, 4 781 шт. боеприпасов и 24,4 кг взрывчатых веществ.
Выявлены и пресечены факты хищения и нецелевого использования бюджетных и кредитных средств, в результате чего в пользу государства было взыскано 557 млрд сумов.
Наручники - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.12.2020
Общество
Сотрудники СГБ пресекли крупную контрабанду наркотиков из Таджикистана — видео
20 декабря 2020, 13:59
5962
Разоблачены 102 преступные группы, связанные с незаконной миграцией и торговлей людьми.
Также было пресечено незаконное перемещение через государственную границу товарно-материальных ценностей на сумму более 58,3 млрд сумов.
В рамках проведенных гуманитарных операций "Мехр-3" и "Мехр-4" были возвращены в страну 122 женщины и дети, оказавшиеся в тяжелой ситуации в Сирии и Афганистане.
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