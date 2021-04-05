https://uz.sputniknews.ru/20210405/realnye-kontrakty-i-perspektivnye-dogovorennosti-nikishina-o-pervyx-itogax-innoproma-18164892.html

Реальные контракты и перспективные договоренности: Никишина о первых итогах "Иннопрома"

Реальные контракты и перспективные договоренности: Никишина о первых итогах "Иннопрома"

В Ташкенте с 5 по 7 апреля проходит международная промышленная выставка "Иннопром", в работе которой принимают участие свыше 300 компаний из РФ и других стран... 05.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-05T20:58+0500

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видео

ао "российский экспортный центр"

промышленность

узбекистан

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Подводя промежуточные итоги работы, гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина подчеркнула, что такой формат общения позволяет не просто дискутировать на общие темы, а вести продуктивные переговоры и заключать выгодные сделки.В рамках выставки 6 апреля запланированы также переговоры с узбекскими партнерами по поводу запуска логистических коридоров для оперативной доставки товаров и грузов железнодорожным транспортом на выгодных условиях и в кратчайшие сроки. Проект РЭЦ уже зарекомендовал себя в странах дальнего зарубежья, поэтому есть планы распространить этот опыт и на Узбекистан.

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видео, ао "российский экспортный центр", промышленность, узбекистан