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Реальные контракты и перспективные договоренности: Никишина о первых итогах "Иннопрома"
Реальные контракты и перспективные договоренности: Никишина о первых итогах "Иннопрома"
В Ташкенте с 5 по 7 апреля проходит международная промышленная выставка "Иннопром", в работе которой принимают участие свыше 300 компаний из РФ и других стран... 05.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-05T20:58+0500
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Подводя промежуточные итоги работы, гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина подчеркнула, что такой формат общения позволяет не просто дискутировать на общие темы, а вести продуктивные переговоры и заключать выгодные сделки.В рамках выставки 6 апреля запланированы также переговоры с узбекскими партнерами по поводу запуска логистических коридоров для оперативной доставки товаров и грузов железнодорожным транспортом на выгодных условиях и в кратчайшие сроки. Проект РЭЦ уже зарекомендовал себя в странах дальнего зарубежья, поэтому есть планы распространить этот опыт и на Узбекистан.
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видео, ао "российский экспортный центр", промышленность, узбекистан

Реальные контракты и перспективные договоренности: Никишина о первых итогах "Иннопрома"

20:58 05.04.2021
570
В Ташкенте с 5 по 7 апреля проходит международная промышленная выставка "Иннопром", в работе которой принимают участие свыше 300 компаний из РФ и других стран. В первый день работы уже подписаны важные соглашения.
Подводя промежуточные итоги работы, гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина подчеркнула, что такой формат общения позволяет не просто дискутировать на общие темы, а вести продуктивные переговоры и заключать выгодные сделки.

"В частности, сегодня мы подписали два очень важных контакта: первый с хокимиятом Ташкента на поставку коммунальной и уборочной техники, а второй — на поставку еще десяти новых составов для метрополитена столицы. Помимо этого, организовано несколько сотен деловых встреч для предпринимателей и подписано уже 7 твердых договоров", — отметила Никишина.

В рамках выставки 6 апреля запланированы также переговоры с узбекскими партнерами по поводу запуска логистических коридоров для оперативной доставки товаров и грузов железнодорожным транспортом на выгодных условиях и в кратчайшие сроки. Проект РЭЦ уже зарекомендовал себя в странах дальнего зарубежья, поэтому есть планы распространить этот опыт и на Узбекистан.
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