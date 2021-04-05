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Политика
https://uz.sputniknews.ru/20210405/spiker-parlamenta-yujnoy-korei-posetit-uzbekistan-18152509.html
Спикер парламента Южной Кореи посетит Узбекистан
Спикер парламента Южной Кореи посетит Узбекистан
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Глава Национального собрания Республики Корея Пак Бён Сок 5-7 апреля посетит Узбекистан, сообщает пресс-служба Сената Олий Мажлиса
2021-04-05T13:06+0500
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политика
сенат республики узбекистан
южная корея
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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Глава Национального собрания Республики Корея Пак Бён Сок 5-7 апреля посетит Узбекистан, сообщает пресс-служба Сената Олий Мажлиса республики.В программе официального визита — переговоры с председателем верхней палаты парламента Узбекистана Танзилой Нарбаевой и спикером Законодательной палаты Нурдинжоном Исмоиловым.Кроме того, запланированы встреча с гражданами Южной Кореи в Доме корейской культуры и искусства, посещение Национального детского медицинского центра в Ташкенте, возложение цветов к Монументу независимости и гуманизма.Также Пак Бён Сок осмотрит достопримечательности Самарканда.
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сенат республики узбекистан, южная корея

Спикер парламента Южной Кореи посетит Узбекистан

13:06 05.04.2021 (обновлено: 13:16 05.04.2021)
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© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФлаг Южной Кореи в Сеуле.
Флаг Южной Кореи в Сеуле. - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.04.2021
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
/
Перейти в фотобанк
В программе визита, в частности, — переговоры с председателем Сената Олий Мажлиса РУз Танзилой Нарбаевой.
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Глава Национального собрания Республики Корея Пак Бён Сок 5-7 апреля посетит Узбекистан, сообщает пресс-служба Сената Олий Мажлиса республики.
В программе официального визита — переговоры с председателем верхней палаты парламента Узбекистана Танзилой Нарбаевой и спикером Законодательной палаты Нурдинжоном Исмоиловым.
© Пресс-служба президента ТаджикистанаСпикер Национальной Ассамблеи Республики Корея Пак Бён Сок
Спикер Национальной Ассамблеи Республики Корея Пак Бён Сок - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.04.2021
Спикер Национальной Ассамблеи Республики Корея Пак Бён Сок
© Пресс-служба президента Таджикистана
Кроме того, запланированы встреча с гражданами Южной Кореи в Доме корейской культуры и искусства, посещение Национального детского медицинского центра в Ташкенте, возложение цветов к Монументу независимости и гуманизма.
Также Пак Бён Сок осмотрит достопримечательности Самарканда.
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