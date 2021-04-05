Спикер парламента Южной Кореи посетит Узбекистан

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Глава Национального собрания Республики Корея Пак Бён Сок 5-7 апреля посетит Узбекистан, сообщает пресс-служба Сената Олий Мажлиса республики.В программе официального визита — переговоры с председателем верхней палаты парламента Узбекистана Танзилой Нарбаевой и спикером Законодательной палаты Нурдинжоном Исмоиловым.Кроме того, запланированы встреча с гражданами Южной Кореи в Доме корейской культуры и искусства, посещение Национального детского медицинского центра в Ташкенте, возложение цветов к Монументу независимости и гуманизма.Также Пак Бён Сок осмотрит достопримечательности Самарканда.
Кроме того, запланированы встреча с гражданами Южной Кореи в Доме корейской культуры и искусства, посещение Национального детского медицинского центра в Ташкенте, возложение цветов к Монументу независимости и гуманизма.
Также Пак Бён Сок осмотрит достопримечательности Самарканда.