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https://uz.sputniknews.ru/20210405/v-andijanskoy-oblasti-stolknulis-chetyre-avto---foto-18148004.html
В Андижанской области столкнулись четыре авто — фото
В Андижанской области столкнулись четыре авто — фото
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. В Андижанской области произошла авария с участием четырех автомобилей, написали в ГУБДД.
2021-04-05T10:53+0500
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происшествия
андижанская область
авария
дтп
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. В Андижанской области произошла авария с участием четырех автомобилей, написали в ГУБДД.В результате ДТП водителю "Кобальта" и пассажиру "Дамаса" была оказана первая медицинская помощь. По данному факту УБДД УВД Шахриханского района ведет дознание, выясняются причины ДТП.
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андижанская область, авария, дтп, узбекистан, узбекистан

В Андижанской области столкнулись четыре авто — фото

10:53 05.04.2021 (обновлено: 10:56 05.04.2021)
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© ГУБДД УзбекистанаВ Андижанской области столкнулись четыре авто - фото
В Андижанской области столкнулись четыре авто - фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.04.2021
© ГУБДД Узбекистана
В результате ДТП нескольким водителям была оказана первая медицинская помощь.
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. В Андижанской области произошла авария с участием четырех автомобилей, написали в ГУБДД.

"Третьего апреля, примерно в 15.40, на 407-м километре автодороги "А-373 М-39", проходящей по территории махалли "Карнайчи" Шахриканского района Андижанской области, на дороге столкнулись "Кобальт", "Нексия-3", "Ласетти" и "Дамас", — говорится в сообщении.

В результате ДТП водителю "Кобальта" и пассажиру "Дамаса" была оказана первая медицинская помощь.
© ГУБДД УзбекистанаВ Андижанской области столкнулись четыре авто — фото
В Андижанской области столкнулись четыре авто — фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.04.2021
В Андижанской области столкнулись четыре авто — фото
© ГУБДД Узбекистана
По данному факту УБДД УВД Шахриханского района ведет дознание, выясняются причины ДТП.
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