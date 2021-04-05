В Андижанской области столкнулись четыре авто — фото

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. В Андижанской области произошла авария с участием четырех автомобилей, написали в ГУБДД.В результате ДТП водителю "Кобальта" и пассажиру "Дамаса" была оказана первая медицинская помощь. По данному факту УБДД УВД Шахриханского района ведет дознание, выясняются причины ДТП.
В результате ДТП нескольким водителям была оказана первая медицинская помощь.
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. В Андижанской области произошла авария с участием четырех автомобилей, написали в ГУБДД.
"Третьего апреля, примерно в 15.40, на 407-м километре автодороги "А-373 М-39", проходящей по территории махалли "Карнайчи" Шахриканского района Андижанской области, на дороге столкнулись "Кобальт", "Нексия-3", "Ласетти" и "Дамас", — говорится в сообщении.
В результате ДТП водителю "Кобальта" и пассажиру "Дамаса" была оказана первая медицинская помощь.