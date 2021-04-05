https://uz.sputniknews.ru/20210405/v-andijanskoy-oblasti-stolknulis-chetyre-avto---foto-18148004.html

В Андижанской области столкнулись четыре авто — фото

В Андижанской области столкнулись четыре авто — фото

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. В Андижанской области произошла авария с участием четырех автомобилей, написали в ГУБДД.

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происшествия

андижанская область

авария

дтп

узбекистан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. В Андижанской области произошла авария с участием четырех автомобилей, написали в ГУБДД.В результате ДТП водителю "Кобальта" и пассажиру "Дамаса" была оказана первая медицинская помощь. По данному факту УБДД УВД Шахриханского района ведет дознание, выясняются причины ДТП.

андижанская область

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андижанская область, авария, дтп, узбекистан, узбекистан