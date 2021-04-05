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В России не исключили появления альтернативы системе SWIFT
В России не исключили появления альтернативы системе SWIFT
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. В России может появиться альтернатива платежной системе SWIFT, пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя главы МИД Александра
2021-04-05T10:41+0500
2021-04-05T10:49+0500
россия
рубль
платежная система
экономика
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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. В России может появиться альтернатива платежной системе SWIFT, пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя главы МИД Александра Панкина.По его словам, развитие альтернативных SWIFT-систем является не только реакцией на сложившуюся геополитическую реальность, но и ответом на необходимость модернизации методов осуществления платежей с учетом современных передовых достижений в цифровой сфере.Также ранее стало известно, что еще в 2014 году была разработана альтернатива SWIFT — система передачи финансовых сообщений (СПФС). К ней подключены все ведущие российские банки и компании, а также зарубежные банки, входящие в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).Напомним, SWIFT — международная система передачи информации и совершения платежей между банками. К ней подключены свыше 11 тысяч крупных организаций в 200 странах. Россия является одним из самых активных участников системы.
https://uz.sputniknews.ru/20201231/Posledstviya-otklyucheniya-Rossii-ot-sistemy-platezhey-SWIFT-15713930.html
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рубль, платежная система, экономика

В России не исключили появления альтернативы системе SWIFT

10:41 05.04.2021 (обновлено: 10:49 05.04.2021)
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Российские рубли - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.04.2021
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Развитие альтернативных SWIFT-систем является ответом на необходимость модернизации методов осуществления платежей с учетом современных передовых достижений в цифровой сфере.
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. В России может появиться альтернатива платежной системе SWIFT, пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя главы МИД Александра Панкина.
"Принимая во внимание стремительное развитие цифровых валют и блокчейна, очевидно, что база для международных расчетов может быть сформирована совершенно на новой технологической основе", — рассказал он.
По его словам, развитие альтернативных SWIFT-систем является не только реакцией на сложившуюся геополитическую реальность, но и ответом на необходимость модернизации методов осуществления платежей с учетом современных передовых достижений в цифровой сфере.
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Последствия отключения России от системы платежей SWIFT
31 декабря 2020, 14:47
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Также ранее стало известно, что еще в 2014 году была разработана альтернатива SWIFT — система передачи финансовых сообщений (СПФС). К ней подключены все ведущие российские банки и компании, а также зарубежные банки, входящие в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).
Напомним, SWIFT — международная система передачи информации и совершения платежей между банками. К ней подключены свыше 11 тысяч крупных организаций в 200 странах. Россия является одним из самых активных участников системы.
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