https://uz.sputniknews.ru/20210405/v-rossii-ne-isklyuchili-poyavleniya-alternativy-sisteme-swift-18147355.html

В России не исключили появления альтернативы системе SWIFT

В России не исключили появления альтернативы системе SWIFT

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. В России может появиться альтернатива платежной системе SWIFT, пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя главы МИД Александра

2021-04-05T10:41+0500

2021-04-05T10:41+0500

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россия

рубль

платежная система

экономика

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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. В России может появиться альтернатива платежной системе SWIFT, пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя главы МИД Александра Панкина.По его словам, развитие альтернативных SWIFT-систем является не только реакцией на сложившуюся геополитическую реальность, но и ответом на необходимость модернизации методов осуществления платежей с учетом современных передовых достижений в цифровой сфере.Также ранее стало известно, что еще в 2014 году была разработана альтернатива SWIFT — система передачи финансовых сообщений (СПФС). К ней подключены все ведущие российские банки и компании, а также зарубежные банки, входящие в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).Напомним, SWIFT — международная система передачи информации и совершения платежей между банками. К ней подключены свыше 11 тысяч крупных организаций в 200 странах. Россия является одним из самых активных участников системы.

https://uz.sputniknews.ru/20201231/Posledstviya-otklyucheniya-Rossii-ot-sistemy-platezhey-SWIFT-15713930.html

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рубль, платежная система, экономика