В России не исключили появления альтернативы системе SWIFT

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. В России может появиться альтернатива платежной системе SWIFT, пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя главы МИД Александра Панкина.По его словам, развитие альтернативных SWIFT-систем является не только реакцией на сложившуюся геополитическую реальность, но и ответом на необходимость модернизации методов осуществления платежей с учетом современных передовых достижений в цифровой сфере.Также ранее стало известно, что еще в 2014 году была разработана альтернатива SWIFT — система передачи финансовых сообщений (СПФС). К ней подключены все ведущие российские банки и компании, а также зарубежные банки, входящие в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).Напомним, SWIFT — международная система передачи информации и совершения платежей между банками. К ней подключены свыше 11 тысяч крупных организаций в 200 странах. Россия является одним из самых активных участников системы.
Развитие альтернативных SWIFT-систем является ответом на необходимость модернизации методов осуществления платежей с учетом современных передовых достижений в цифровой сфере.
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. В России может появиться альтернатива платежной системе SWIFT, пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя главы МИД Александра Панкина.
"Принимая во внимание стремительное развитие цифровых валют и блокчейна, очевидно, что база для международных расчетов может быть сформирована совершенно на новой технологической основе", — рассказал он.
По его словам, развитие альтернативных SWIFT-систем является не только реакцией на сложившуюся геополитическую реальность, но и ответом на необходимость модернизации методов осуществления платежей с учетом современных передовых достижений в цифровой сфере.
Также ранее стало известно, что еще в 2014 году была разработана альтернатива SWIFT — система передачи финансовых сообщений (СПФС). К ней подключены все ведущие российские банки и компании, а также зарубежные банки, входящие в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).
Напомним, SWIFT — международная система передачи информации и совершения платежей между банками. К ней подключены свыше 11 тысяч крупных организаций в 200 странах. Россия является одним из самых активных участников системы.