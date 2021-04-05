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https://uz.sputniknews.ru/20210405/v-rossii-prodlili-srok-zamedleniya-raboty-twitter-18151854.html
В России продлили срок замедления работы Twitter
В России продлили срок замедления работы Twitter
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. В России пока не приняли решение о блокировке Twitter, однако продлили меры по замедлению трафика до 15 мая, говорится на сайте
2021-04-05T12:49+0500
2021-04-05T12:59+0500
россия
twitter
twitter
блокировка
роскомнадзор
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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. В России пока не приняли решение о блокировке Twitter, однако продлили меры по замедлению трафика до 15 мая, говорится на сайте Роскомнадзора.Знаменитой соцсети предоставляется дополнительное время на удаление всего запрещенного контента и приведение своей деятельности в полное соответствие с законодательством РФ.Напомним, еще 10 марта Роскомнадзор начал замедлять скорость работы Twitter на всех мобильных гаджетах и 50% стационарных устройств. Двенадцатого марта в Роскомнадзоре заявили, что претензии к Twitter остаются без ответа.
https://uz.sputniknews.ru/20210315/svodki-s-teatra-gibridnykh-deystviy-17748546.html
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twitter, twitter, блокировка, роскомнадзор

В России продлили срок замедления работы Twitter

12:49 05.04.2021 (обновлено: 12:59 05.04.2021)
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© Sputnik / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСтраница социальной сети Twitter на экранах смартфона и планшета
Страница социальной сети Twitter на экранах смартфона и планшета - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.04.2021
© Sputnik / Наталья Селиверстова
/
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Соцсети предоставляется дополнительное время на удаление всего запрещенного контента.
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. В России пока не приняли решение о блокировке Twitter, однако продлили меры по замедлению трафика до 15 мая, говорится на сайте Роскомнадзора.

"С учетом впервые принятого компанией Twitter решения по изменению принципов и скорости работы собственной службы модерации на территории России и удаления в связи с этим существенной части запрещенного контента Роскомнадзор принял решение не переходить к следующей мере — полной блокировке работы соцсети на территории страны, продлив меру по ограничению трафика Twitter до 15 мая", — говорится в сообщении.

Знаменитой соцсети предоставляется дополнительное время на удаление всего запрещенного контента и приведение своей деятельности в полное соответствие с законодательством РФ.
Логотип социальной сети Twitter на экране мобильного телефона. - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.03.2021
Россия
Сводки с театра гибридных действий
15 марта, 11:42
832
Напомним, еще 10 марта Роскомнадзор начал замедлять скорость работы Twitter на всех мобильных гаджетах и 50% стационарных устройств. Двенадцатого марта в Роскомнадзоре заявили, что претензии к Twitter остаются без ответа.
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