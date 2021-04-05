https://uz.sputniknews.ru/20210405/v-rossii-prodlili-srok-zamedleniya-raboty-twitter-18151854.html

В России продлили срок замедления работы Twitter

В России продлили срок замедления работы Twitter

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. В России пока не приняли решение о блокировке Twitter, однако продлили меры по замедлению трафика до 15 мая, говорится на сайте

2021-04-05T12:49+0500

2021-04-05T12:49+0500

2021-04-05T12:59+0500

россия

twitter

twitter

блокировка

роскомнадзор

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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. В России пока не приняли решение о блокировке Twitter, однако продлили меры по замедлению трафика до 15 мая, говорится на сайте Роскомнадзора.Знаменитой соцсети предоставляется дополнительное время на удаление всего запрещенного контента и приведение своей деятельности в полное соответствие с законодательством РФ.Напомним, еще 10 марта Роскомнадзор начал замедлять скорость работы Twitter на всех мобильных гаджетах и 50% стационарных устройств. Двенадцатого марта в Роскомнадзоре заявили, что претензии к Twitter остаются без ответа.

https://uz.sputniknews.ru/20210315/svodki-s-teatra-gibridnykh-deystviy-17748546.html

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