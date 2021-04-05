В России продлили срок замедления работы Twitter

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. В России пока не приняли решение о блокировке Twitter, однако продлили меры по замедлению трафика до 15 мая, говорится на сайте Роскомнадзора.Знаменитой соцсети предоставляется дополнительное время на удаление всего запрещенного контента и приведение своей деятельности в полное соответствие с законодательством РФ.Напомним, еще 10 марта Роскомнадзор начал замедлять скорость работы Twitter на всех мобильных гаджетах и 50% стационарных устройств. Двенадцатого марта в Роскомнадзоре заявили, что претензии к Twitter остаются без ответа.
Соцсети предоставляется дополнительное время на удаление всего запрещенного контента.
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. В России пока не приняли решение о блокировке Twitter, однако продлили меры по замедлению трафика до 15 мая, говорится на сайте Роскомнадзора.
"С учетом впервые принятого компанией Twitter решения по изменению принципов и скорости работы собственной службы модерации на территории России и удаления в связи с этим существенной части запрещенного контента Роскомнадзор принял решение не переходить к следующей мере — полной блокировке работы соцсети на территории страны, продлив меру по ограничению трафика Twitter до 15 мая", — говорится в сообщении.
Знаменитой соцсети предоставляется дополнительное время на удаление всего запрещенного контента и приведение своей деятельности в полное соответствие с законодательством РФ.
Напомним, еще 10 марта Роскомнадзор начал замедлять скорость работы Twitter на всех мобильных гаджетах и 50% стационарных устройств. Двенадцатого марта в Роскомнадзоре заявили, что претензии к Twitter остаются без ответа.