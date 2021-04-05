https://uz.sputniknews.ru/20210405/v-tashkente-mujchina-umer-posle-vizita-v-otdel-vnutrennix-del--kommentariy-guvd-18162112.html

В Ташкенте мужчина умер после визита в отдел внутренних дел — комментарий ГУВД

В Ташкенте мужчина умер после визита в отдел внутренних дел — комментарий ГУВД

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. В Ташкенте несколько дней назад был найден мертвым 41-летний мужчина. Позднее в Интернете появилось видео, в котором утверждается,

2021-04-05T19:24+0500

2021-04-05T19:24+0500

2021-04-05T19:24+0500

происшествия

гувд ташкента

ташкент

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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. В Ташкенте несколько дней назад был найден мертвым 41-летний мужчина. Позднее в Интернете появилось видео, в котором утверждается, что Александр Бочаров скончался в результате избиения в отделе внутренних дел №3 Юнусабадского района, куда был доставлен за несколько часов до этого.В Главном управлении внутренних дел (ГУВД) Ташкента прокомментировали данную информацию.После него, по прошествии примерно 45 минут, все трое были отпущены, в том числе Бочаров. Ранним утром 2 апреля, около 4.00–4.30, его нашли мертвым возле дома №30 (название улицы не указано. — Прим. ред.). Для установления причины смерти была назначена судмедэкспертиза.Прокуратура Юнусабадского района ведет доследственную проверку.

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гувд ташкента, ташкент