В Ташкенте мужчина умер после визита в отдел внутренних дел — комментарий ГУВД

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. В Ташкенте несколько дней назад был найден мертвым 41-летний мужчина. Позднее в Интернете появилось видео, в котором утверждается, что Александр Бочаров скончался в результате избиения в отделе внутренних дел №3 Юнусабадского района, куда был доставлен за несколько часов до этого.В Главном управлении внутренних дел (ГУВД) Ташкента прокомментировали данную информацию.После него, по прошествии примерно 45 минут, все трое были отпущены, в том числе Бочаров. Ранним утром 2 апреля, около 4.00–4.30, его нашли мертвым возле дома №30 (название улицы не указано. — Прим. ред.). Для установления причины смерти была назначена судмедэкспертиза.Прокуратура Юнусабадского района ведет доследственную проверку.
Прокуратура Юнусабадского района ведет доследственную проверку.
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. В Ташкенте несколько дней назад был найден мертвым 41-летний мужчина. Позднее в Интернете появилось видео, в котором утверждается, что Александр Бочаров скончался в результате избиения в отделе внутренних дел №3 Юнусабадского района, куда был доставлен за несколько часов до этого.
В Главном управлении внутренних дел (ГУВД) Ташкента прокомментировали данную информацию.
Как рассказали в пресс-службе, 1 апреля в 21.00 ранее четырежды судимого Александра Бочарова и еще двоих мужчин с похожим прошлым действительно доставили в ОВД №3 Юнусабадского района для опроса.
После него, по прошествии примерно 45 минут, все трое были отпущены, в том числе Бочаров.
Ранним утром 2 апреля, около 4.00–4.30, его нашли мертвым возле дома №30 (название улицы не указано. — Прим. ред.).
Для установления причины смерти была назначена судмедэкспертиза.
По данным территориального филиала Республиканского научно-практического центра судебно-медицинской экспертизы, выдавшего первичную справку, у покойного были ишемическая болезнь сердца, гематогенный туберкулез, полиорганная недостаточность, двусторонний плеврит легких, отек головного мозга и отек легких, хронический гепатит, наркотическая зависимость, алкогольная интоксикация.
Прокуратура Юнусабадского района ведет доследственную проверку.