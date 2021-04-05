В Ташкенте начала работу международная промышленная выставка "Иннопром"

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. В столичном Экспоцентре стартовала большая промышленная неделя: на единой инвестиционной площадке собрались более 300 промышленных компаний и бизнес-делегаций из Узбекистана, России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Армении, Франции, Германии Чехии и Японии. Корреспонденты Sputnik Узбекистан находятся на месте масштабного форума и в режиме онлайн передают в редакцию последние новости "Иннопрома-21".Организаторы мероприятия — Министерство промышленности и торговли РФ и Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана.
Участники выставки нацелены на расширение промышленного сотрудничества, определение новых возможностей для развития промышленности и создание совместных производств.
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. В столичном Экспоцентре стартовала большая промышленная неделя: на единой инвестиционной площадке собрались более 300 промышленных компаний и бизнес-делегаций из Узбекистана, России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Армении, Франции, Германии Чехии и Японии.