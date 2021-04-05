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Выставка Иннопром 2021 в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
Иннопром-2021 в Ташкенте
В столице Узбекистана с 5 по 7 апреля проходит международная промышленная выставка "Иннопром-2021". В мероприятии принимают участие несколько сотен компаний из России, Узбекистана и стран ближнего и дальнего зарубежья.
https://uz.sputniknews.ru/20210405/v-tashkente-nachala-rabotu-mejdunarodnaya-promyshlennaya-vystavka-innoprom-18147885.html
В Ташкенте начала работу международная промышленная выставка "Иннопром"
В Ташкенте начала работу международная промышленная выставка "Иннопром"
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. В столичном Экспоцентре стартовала большая промышленная неделя: на единой инвестиционной площадке собрались более 300 промышленных
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иннопром-2021 в ташкенте
промышленность
инновации
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. В столичном Экспоцентре стартовала большая промышленная неделя: на единой инвестиционной площадке собрались более 300 промышленных компаний и бизнес-делегаций из Узбекистана, России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Армении, Франции, Германии Чехии и Японии. Корреспонденты Sputnik Узбекистан находятся на месте масштабного форума и в режиме онлайн передают в редакцию последние новости "Иннопрома-21".Организаторы мероприятия — Министерство промышленности и торговли РФ и Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана.
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промышленность, инновации, узбекистан

В Ташкенте начала работу международная промышленная выставка "Иннопром"

11:09 05.04.2021 (обновлено: 12:58 05.04.2021)
791
© Sputnik / Рамиз БахтияровВыставка Иннопром 2021 в Ташкенте
Выставка Иннопром 2021 в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.04.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Участники выставки нацелены на расширение промышленного сотрудничества, определение новых возможностей для развития промышленности и создание совместных производств.
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. В столичном Экспоцентре стартовала большая промышленная неделя: на единой инвестиционной площадке собрались более 300 промышленных компаний и бизнес-делегаций из Узбекистана, России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Армении, Франции, Германии Чехии и Японии.
© Sputnik / Рамиз БахтияровИннопром-2021
Иннопром-2021 - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.04.2021
Иннопром-2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Корреспонденты Sputnik Узбекистан находятся на месте масштабного форума и в режиме онлайн передают в редакцию последние новости "Иннопрома-21".
Организаторы мероприятия — Министерство промышленности и торговли РФ и Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана.
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