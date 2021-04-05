https://uz.sputniknews.ru/20210405/v-tashkente-nachala-rabotu-mejdunarodnaya-promyshlennaya-vystavka-innoprom-18147885.html

В Ташкенте начала работу международная промышленная выставка "Иннопром"

В Ташкенте начала работу международная промышленная выставка "Иннопром"

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. В столичном Экспоцентре стартовала большая промышленная неделя: на единой инвестиционной площадке собрались более 300 промышленных

2021-04-05T11:09+0500

2021-04-05T11:09+0500

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иннопром-2021 в ташкенте

промышленность

инновации

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. В столичном Экспоцентре стартовала большая промышленная неделя: на единой инвестиционной площадке собрались более 300 промышленных компаний и бизнес-делегаций из Узбекистана, России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Армении, Франции, Германии Чехии и Японии. Корреспонденты Sputnik Узбекистан находятся на месте масштабного форума и в режиме онлайн передают в редакцию последние новости "Иннопрома-21".Организаторы мероприятия — Министерство промышленности и торговли РФ и Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

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промышленность, инновации, узбекистан