https://uz.sputniknews.ru/20210405/xokimiyat-tashkenta-obyavil-datu-okonchaniya-otopitelnogo-sezona-18157558.html

Хокимият Ташкента объявил дату окончания отопительного сезона

Хокимият Ташкента объявил дату окончания отопительного сезона

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Отопительный сезон в Ташкенте завершится 7 апреля, сообщает пресс-служба столичного хокимията.

2021-04-05T16:04+0500

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общество

хокимият ташкента

отопление

ташкент

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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Отопительный сезон в Ташкенте завершится 7 апреля, сообщает пресс-служба столичного хокимията.Соответствующее решение принял хоким Джахонгир Артыкходжаев. Подача тепла прекратится в 10.00.После этого город начнет готовиться к будущим осени и зиме.По данным Узгидромета, апрель в этом году ожидается теплый. На большей части территории страны температура будет на один-два градуса выше нормы.

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хокимият ташкента, отопление, ташкент