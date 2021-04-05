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Хокимият Ташкента объявил дату окончания отопительного сезона
Хокимият Ташкента объявил дату окончания отопительного сезона
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Отопительный сезон в Ташкенте завершится 7 апреля, сообщает пресс-служба столичного хокимията.
2021-04-05T16:04+0500
2021-04-05T16:04+0500
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общество
хокимият ташкента
отопление
ташкент
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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Отопительный сезон в Ташкенте завершится 7 апреля, сообщает пресс-служба столичного хокимията.Соответствующее решение принял хоким Джахонгир Артыкходжаев. Подача тепла прекратится в 10.00.После этого город начнет готовиться к будущим осени и зиме.По данным Узгидромета, апрель в этом году ожидается теплый. На большей части территории страны температура будет на один-два градуса выше нормы.
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хокимият ташкента, отопление, ташкент
Хокимият Ташкента объявил дату окончания отопительного сезона 16:04 05.04.2021 (обновлено: 16:20 05.04.2021)
Глава города подписал документ о завершении отопительного сезона.
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik.
Отопительный сезон в Ташкенте завершится 7 апреля,
сообщает
пресс-служба столичного хокимията.
Соответствующее
решение
принял хоким Джахонгир Артыкходжаев.
"Согласно документу, с 7 апреля в столице завершится отопительный сезон для пользователей централизованного отопления", — говорится в публикации на Telegram-канале.
Подача тепла прекратится в 10.00.
После этого город начнет готовиться к будущим осени и зиме.
По
данным
Узгидромета, апрель в этом году ожидается теплый. На большей части территории страны температура будет на один-два градуса выше нормы.