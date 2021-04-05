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Общество
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Хокимият Ташкента объявил дату окончания отопительного сезона
Хокимият Ташкента объявил дату окончания отопительного сезона
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Отопительный сезон в Ташкенте завершится 7 апреля, сообщает пресс-служба столичного хокимията.
2021-04-05T16:04+0500
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общество
хокимият ташкента
отопление
ташкент
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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Отопительный сезон в Ташкенте завершится 7 апреля, сообщает пресс-служба столичного хокимията.Соответствующее решение принял хоким Джахонгир Артыкходжаев. Подача тепла прекратится в 10.00.После этого город начнет готовиться к будущим осени и зиме.По данным Узгидромета, апрель в этом году ожидается теплый. На большей части территории страны температура будет на один-два градуса выше нормы.
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хокимият ташкента, отопление, ташкент

Хокимият Ташкента объявил дату окончания отопительного сезона

16:04 05.04.2021 (обновлено: 16:20 05.04.2021)
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© Unsplash / Erik Mclean Радиатор для обогрева помещения. Иллюстративное фото
Радиатор для обогрева помещения. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.04.2021
© Unsplash / Erik Mclean
Глава города подписал документ о завершении отопительного сезона.
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Отопительный сезон в Ташкенте завершится 7 апреля, сообщает пресс-служба столичного хокимията.
Соответствующее решение принял хоким Джахонгир Артыкходжаев.

"Согласно документу, с 7 апреля в столице завершится отопительный сезон для пользователей централизованного отопления", — говорится в публикации на Telegram-канале.

Подача тепла прекратится в 10.00.
После этого город начнет готовиться к будущим осени и зиме.
По данным Узгидромета, апрель в этом году ожидается теплый. На большей части территории страны температура будет на один-два градуса выше нормы.
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