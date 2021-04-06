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Британские ученые рассказали о главном факторе долголетия
Британские ученые рассказали о главном факторе долголетия
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Британские ученые выяснили, какой фактор больше всего влияет на долгую и счастливую жизнь. Новые данные были опубликованы в
2021-04-06T09:10+0500
2021-04-06T11:24+0500
в мире
пожилые люди
ученые
здоровье
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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Британские ученые выяснили, какой фактор больше всего влияет на долгую и счастливую жизнь. Новые данные были опубликованы в исследовании Proceedings of the National Academy of Sciences.Оказалось, что продолжительность жизни коррелирует длина теломер, которая определяется генетикой, условиями жизни и окружающей среды.Так как до сих пор было неизвестно, что больше влияет на теломеры — наследственность или все же внешние факторы — ученые решили провести испытания на диких овцах. Их наблюдения длились целых двадцать лет.В итоге оказалось, что продолжительность жизни коррелирует с длиной теломер и не коррелирует с их сохранностью, то есть степенью истощения. Оказалось, что первый параметр напрямую связан с генетической наследственностью, а второй — с факторами окружающей среды, такими как стресс или питание.
https://uz.sputniknews.ru/20200815/Bez-dela-ne-sizhu--drov-nalomayu-sekret-dolgoletiya-107-letney-Rukhsat-momo-14779498.html
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пожилые люди, ученые, здоровье

Британские ученые рассказали о главном факторе долголетия

09:10 06.04.2021 (обновлено: 11:24 06.04.2021)
209
© Sputnik / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкПожилые люди на набережной в Ялте
Пожилые люди на набережной в Ялте - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.04.2021
© Sputnik / Константин Чалабов
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Продолжительность жизни коррелирует длина теломер, которая определяется генетикой, условиями жизни и окружающей среды.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Британские ученые выяснили, какой фактор больше всего влияет на долгую и счастливую жизнь. Новые данные были опубликованы в исследовании Proceedings of the National Academy of Sciences.
Оказалось, что продолжительность жизни коррелирует длина теломер, которая определяется генетикой, условиями жизни и окружающей среды.

"Длина теломер — концевых участков хромосом — считается важным биомаркером здоровья или старения всего организма", — говорится в сообщении.

Так как до сих пор было неизвестно, что больше влияет на теломеры — наследственность или все же внешние факторы — ученые решили провести испытания на диких овцах. Их наблюдения длились целых двадцать лет.
В итоге оказалось, что продолжительность жизни коррелирует с длиной теломер и не коррелирует с их сохранностью, то есть степенью истощения.
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Оказалось, что первый параметр напрямую связан с генетической наследственностью, а второй — с факторами окружающей среды, такими как стресс или питание.
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