https://uz.sputniknews.ru/20210406/britanskie-uchenye-rasskazali-o-glavnom-faktore-dolgoletiya-18167100.html

Британские ученые рассказали о главном факторе долголетия

Британские ученые рассказали о главном факторе долголетия

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Британские ученые выяснили, какой фактор больше всего влияет на долгую и счастливую жизнь. Новые данные были опубликованы в

2021-04-06T09:10+0500

2021-04-06T09:10+0500

2021-04-06T11:24+0500

в мире

пожилые люди

ученые

здоровье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/575/77/5757727_0:16:2915:1656_1920x0_80_0_0_da541c7866fc6c34289b9a78dbcfc42f.jpg

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Британские ученые выяснили, какой фактор больше всего влияет на долгую и счастливую жизнь. Новые данные были опубликованы в исследовании Proceedings of the National Academy of Sciences.Оказалось, что продолжительность жизни коррелирует длина теломер, которая определяется генетикой, условиями жизни и окружающей среды.Так как до сих пор было неизвестно, что больше влияет на теломеры — наследственность или все же внешние факторы — ученые решили провести испытания на диких овцах. Их наблюдения длились целых двадцать лет.В итоге оказалось, что продолжительность жизни коррелирует с длиной теломер и не коррелирует с их сохранностью, то есть степенью истощения. Оказалось, что первый параметр напрямую связан с генетической наследственностью, а второй — с факторами окружающей среды, такими как стресс или питание.

https://uz.sputniknews.ru/20200815/Bez-dela-ne-sizhu--drov-nalomayu-sekret-dolgoletiya-107-letney-Rukhsat-momo-14779498.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

пожилые люди, ученые, здоровье