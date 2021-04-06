Британские ученые рассказали о главном факторе долголетия

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Британские ученые выяснили, какой фактор больше всего влияет на долгую и счастливую жизнь. Новые данные были опубликованы в исследовании Proceedings of the National Academy of Sciences.Оказалось, что продолжительность жизни коррелирует длина теломер, которая определяется генетикой, условиями жизни и окружающей среды.Так как до сих пор было неизвестно, что больше влияет на теломеры — наследственность или все же внешние факторы — ученые решили провести испытания на диких овцах. Их наблюдения длились целых двадцать лет.В итоге оказалось, что продолжительность жизни коррелирует с длиной теломер и не коррелирует с их сохранностью, то есть степенью истощения. Оказалось, что первый параметр напрямую связан с генетической наследственностью, а второй — с факторами окружающей среды, такими как стресс или питание.
Продолжительность жизни коррелирует длина теломер, которая определяется генетикой, условиями жизни и окружающей среды.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Британские ученые выяснили, какой фактор больше всего влияет на долгую и счастливую жизнь. Новые данные были опубликованы в исследовании Proceedings of the National Academy of Sciences.
Оказалось, что продолжительность жизни коррелирует длина теломер, которая определяется генетикой, условиями жизни и окружающей среды.
"Длина теломер — концевых участков хромосом — считается важным биомаркером здоровья или старения всего организма", — говорится в сообщении.
Так как до сих пор было неизвестно, что больше влияет на теломеры — наследственность или все же внешние факторы — ученые решили провести испытания на диких овцах. Их наблюдения длились целых двадцать лет.
В итоге оказалось, что продолжительность жизни коррелирует с длиной теломер и не коррелирует с их сохранностью, то есть степенью истощения.