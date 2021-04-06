В Hududgazta'minot распрощались с контролерами: процесс оплаты переходит в онлайн

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. АО Hududgazta'minot упразднило должности инспекторов, которые ранее занимались сбором показаний с приборов учета газа потребителей, сообщают в компании.Связано это с “высокими темпами установки умных счетчиков газа”, которых на сегодняшний день установлено уже свыше 991 тысячи по всей стране. Информация с них в автоматическом режиме поступает в систему "Биллинггаз"Реализация проекта по автоматизированной системе контроля учета газа (АСКУГ) уже полностью завершилась в Ташкенском, Зангиотинском и Кибрайском районах Ташкентской области, а также в городе Маргилан Ферганской области и Карманинском районе Навоийской области. Работы продолжаются в 22 в городах и районах, где отмечается высокое потребление, имеется дебиторская задолженность и необходимость в модернизации газораспределительных сетей. Упразднением должности инспекторов в компании рассчитывают наладить доверительные отношения между поставщиком газа и абонентом, а также минимизировать человеческий фактор при вводе информации о потреблении природного газа в систему "Биллинггаз" с ранее установленных приборов учета газа, не подключенных к системе АСКУГ.Для оплаты счетов здесь просят использовать мобильные платежные системы либо обращаться в банковские кассы. В ближайшие дни здесь пообещали запустить Telegram-бот и приложение, посредством которых можно будет направлять показания с счетчиков, не поддерживающих систему АСКУГ.Реализация проекта "Автоматизированная система контроля учета газа" началась в Узбекистане в 2020 году. Он подразумевает установку всем категориям потребителей смарт-счетчиков, которые смогут самостоятельно передавать показания поставщику природного газа в режиме реального времени.
В компании рассчитывают наладить доверительные отношения с абонентами, а также минимизировать человеческий фактор при вводе информации о потреблении газа со счетчиков, не подключенных к системе АСКУГ.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. АО Hududgazta'minot упразднило должности инспекторов, которые ранее занимались сбором показаний с приборов учета газа потребителей, сообщают в компании.
Связано это с “высокими темпами установки умных счетчиков газа”, которых на сегодняшний день установлено уже свыше 991 тысячи по всей стране. Информация с них в автоматическом режиме поступает в систему "Биллинггаз"
Реализация проекта по автоматизированной системе контроля учета газа (АСКУГ) уже полностью завершилась в Ташкенском, Зангиотинском и Кибрайском районах Ташкентской области, а также в городе Маргилан Ферганской области и Карманинском районе Навоийской области.
Работы продолжаются в 22 в городах и районах, где отмечается высокое потребление, имеется дебиторская задолженность и необходимость в модернизации газораспределительных сетей.
Упразднением должности инспекторов в компании рассчитывают наладить доверительные отношения между поставщиком газа и абонентом, а также минимизировать человеческий фактор при вводе информации о потреблении природного газа в систему "Биллинггаз" с ранее установленных приборов учета газа, не подключенных к системе АСКУГ.
"Пользуясь случаем АО Hududgazta'minot просит потребителей не вступать во взаимоотношения с лицами, представляющимися инспекторами газоснабжающих организаций, и не передавать им показания с приборов учета газа, которые не подключены к системе АСКУГ", — предупреждается в сообщении.
Для оплаты счетов здесь просят использовать мобильные платежные системы либо обращаться в банковские кассы. В ближайшие дни здесь пообещали запустить Telegram-бот и приложение, посредством которых можно будет направлять показания с счетчиков, не поддерживающих систему АСКУГ.
Реализация проекта "Автоматизированная система контроля учета газа" началась в Узбекистане в 2020 году. Он подразумевает установку всем категориям потребителей смарт-счетчиков, которые смогут самостоятельно передавать показания поставщику природного газа в режиме реального времени.