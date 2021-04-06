https://uz.sputniknews.ru/20210406/hududgaztaminot-rasproschalos-s-kontrolerami-protsess-oplaty-perexodit-v-onlayn-18183335.html

В Hududgazta'minot распрощались с контролерами: процесс оплаты переходит в онлайн

В Hududgazta'minot распрощались с контролерами: процесс оплаты переходит в онлайн

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. АО Hududgazta'minot упразднило должности инспекторов, которые ранее занимались сбором показаний с приборов учета газа потребителей,

2021-04-06T17:01+0500

2021-04-06T17:01+0500

2021-04-06T17:04+0500

общество

смарт-счетчики

узтрансгаз

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1433/10/14331069_0:0:1347:757_1920x0_80_0_0_b7573893d6fdd1fa9404a8810cdb374a.jpg

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. АО Hududgazta'minot упразднило должности инспекторов, которые ранее занимались сбором показаний с приборов учета газа потребителей, сообщают в компании.Связано это с “высокими темпами установки умных счетчиков газа”, которых на сегодняшний день установлено уже свыше 991 тысячи по всей стране. Информация с них в автоматическом режиме поступает в систему "Биллинггаз"Реализация проекта по автоматизированной системе контроля учета газа (АСКУГ) уже полностью завершилась в Ташкенском, Зангиотинском и Кибрайском районах Ташкентской области, а также в городе Маргилан Ферганской области и Карманинском районе Навоийской области. Работы продолжаются в 22 в городах и районах, где отмечается высокое потребление, имеется дебиторская задолженность и необходимость в модернизации газораспределительных сетей. Упразднением должности инспекторов в компании рассчитывают наладить доверительные отношения между поставщиком газа и абонентом, а также минимизировать человеческий фактор при вводе информации о потреблении природного газа в систему "Биллинггаз" с ранее установленных приборов учета газа, не подключенных к системе АСКУГ.Для оплаты счетов здесь просят использовать мобильные платежные системы либо обращаться в банковские кассы. В ближайшие дни здесь пообещали запустить Telegram-бот и приложение, посредством которых можно будет направлять показания с счетчиков, не поддерживающих систему АСКУГ.Реализация проекта "Автоматизированная система контроля учета газа" началась в Узбекистане в 2020 году. Он подразумевает установку всем категориям потребителей смарт-счетчиков, которые смогут самостоятельно передавать показания поставщику природного газа в режиме реального времени.

https://uz.sputniknews.ru/20190711/Ekspert-o-Uztransgaze-tsenovaya-politika-stanet-bolee-gibkoy-11984621.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

смарт-счетчики, узтрансгаз, узбекистан