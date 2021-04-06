Женщину назначили прокурором района в Самаркандской области

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. В Самаркандской области прокурором района назначена Норсулув Сойипова, которая стала единственной женщиной, которая возглавила районную прокуратуру в этой области. Об этом пишет хокимият Нурабадского района.Напомним: в марте генпрокурор Узбекистана подписал приказ, в соответствии с которым старший советник юстиции Бахтиер Исмоилов был назначен прокурором Ферганской области.Бывший прокурор Ферганской области Улугбек Косимов в феврале этого года был назначен прокурором Ташкента.
Норсулув Сойипова с 2019 года работала в Самаркандской городской прокуратуре.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. В Самаркандской области прокурором района назначена Норсулув Сойипова, которая стала единственной женщиной, которая возглавила районную прокуратуру в этой области. Об этом пишет хокимият Нурабадского района.
"Норсулув родилась в 1979 году в Каттакурганском районе. В 2001-м окончила Ташкентский государственный юридический институт. С 2019 года работала в Самаркандской городской прокуратуре", — говорится в сообщении.
Напомним: в марте генпрокурор Узбекистана подписал приказ, в соответствии с которым старший советник юстиции Бахтиер Исмоилов был назначен прокурором Ферганской области.