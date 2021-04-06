https://uz.sputniknews.ru/20210406/jenschinu-naznachili-prokurorom-samarkandskoy-oblasti-18166621.html

Женщину назначили прокурором района в Самаркандской области

Женщину назначили прокурором района в Самаркандской области

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. В Самаркандской области прокурором района назначена Норсулув Сойипова, которая стала единственной женщиной, которая возглавила

2021-04-06T08:09+0500

2021-04-06T08:09+0500

2021-04-06T10:02+0500

общество

прокурор

самаркандская область

узбекистан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. В Самаркандской области прокурором района назначена Норсулув Сойипова, которая стала единственной женщиной, которая возглавила районную прокуратуру в этой области. Об этом пишет хокимият Нурабадского района.Напомним: в марте генпрокурор Узбекистана подписал приказ, в соответствии с которым старший советник юстиции Бахтиер Исмоилов был назначен прокурором Ферганской области.Бывший прокурор Ферганской области Улугбек Косимов в феврале этого года был назначен прокурором Ташкента.

https://uz.sputniknews.ru/20210302/V-Ferganskoy-oblasti-naznachen-novyy-prokuror-16111620.html

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прокурор, самаркандская область, узбекистан, узбекистан