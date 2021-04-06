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Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210406/jenschinu-naznachili-prokurorom-samarkandskoy-oblasti-18166621.html
Женщину назначили прокурором района в Самаркандской области
Женщину назначили прокурором района в Самаркандской области
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. В Самаркандской области прокурором района назначена Норсулув Сойипова, которая стала единственной женщиной, которая возглавила
2021-04-06T08:09+0500
2021-04-06T10:02+0500
общество
прокурор
самаркандская область
узбекистан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. В Самаркандской области прокурором района назначена Норсулув Сойипова, которая стала единственной женщиной, которая возглавила районную прокуратуру в этой области. Об этом пишет хокимият Нурабадского района.Напомним: в марте генпрокурор Узбекистана подписал приказ, в соответствии с которым старший советник юстиции Бахтиер Исмоилов был назначен прокурором Ферганской области.Бывший прокурор Ферганской области Улугбек Косимов в феврале этого года был назначен прокурором Ташкента.
https://uz.sputniknews.ru/20210302/V-Ferganskoy-oblasti-naznachen-novyy-prokuror-16111620.html
самаркандская область
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прокурор, самаркандская область, узбекистан, узбекистан

Женщину назначили прокурором района в Самаркандской области

08:09 06.04.2021 (обновлено: 10:02 06.04.2021)
293
© Хокимият Нурабадского районаНорсулув Сойипова
Норсулув Сойипова - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.04.2021
© Хокимият Нурабадского района
Норсулув Сойипова с 2019 года работала в Самаркандской городской прокуратуре.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. В Самаркандской области прокурором района назначена Норсулув Сойипова, которая стала единственной женщиной, которая возглавила районную прокуратуру в этой области. Об этом пишет хокимият Нурабадского района.

"Норсулув родилась в 1979 году в Каттакурганском районе. В 2001-м окончила Ташкентский государственный юридический институт. С 2019 года работала в Самаркандской городской прокуратуре", — говорится в сообщении.

Напомним: в марте генпрокурор Узбекистана подписал приказ, в соответствии с которым старший советник юстиции Бахтиер Исмоилов был назначен прокурором Ферганской области.
Мужчины в костюмах и с портфелями - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.03.2021
Общество
В Ферганской области назначен новый прокурор
2 марта, 16:15
255
Бывший прокурор Ферганской области Улугбек Косимов в феврале этого года был назначен прокурором Ташкента.
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