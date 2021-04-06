Кабинет узбекского языка и культуры откроется в Белорусском госуниверситете

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Кабинет узбекского языка и культуры откроется в Белорусском государственном университете в декабре 2021 года, сообщили в пресс-службе БГУ.Делегация вуза во главе с ректором Андреем Королем находится в Узбекистане с официальным визитом.Король, в частности, провел переговоры с коллегой из Ташкентского государственного университета узбекского языка и литературы имени Алишера Навои Шухратом Сирожиддиновым. Ожидается, что его открытие поспособствует укреплению образовательно-культурных связей между двумя странами. Там можно будет изучать язык центральноазиатской республики, ее историю, этнические особенности. В рамках визита в Узбекистан Андрей Король также провел переговоры с Гулчехрой Рихсиевой — ректором Ташкентского государственного университета востоковедения, с которым БГУ с 2019 года ведет совместное обучение узбекских студентов по специальности "Восточная (китайская) филология". Кроме того, участники встречи рассмотрели возможности реализации молодежных стартап-проектов, обсудили вопросы проведения стажировок в БГУ.Делегация белорусского вуза также посетит Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека, Ташкентский государственный юридический университет, Самаркандский государственный университет.
Делегация БГУ во главе с ректором Андреем Королем находится в Узбекистане с официальным визитом. Какие договоренности уже достигнуты — читайте ниже.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Кабинет узбекского языка и культуры откроется в Белорусском государственном университете в декабре 2021 года, сообщили в пресс-службе БГУ.
Делегация вуза во главе с ректором Андреем Королем находится в Узбекистане с официальным визитом.
Король, в частности, провел переговоры с коллегой из Ташкентского государственного университета узбекского языка и литературы имени Алишера Навои Шухратом Сирожиддиновым.
Стороны подписали дорожную карту — именно она предусматривает создание в БГУ кабинета узбекского языка и культуры.
Ожидается, что его открытие поспособствует укреплению образовательно-культурных связей между двумя странами. Там можно будет изучать язык центральноазиатской республики, ее историю, этнические особенности.
В рамках визита в Узбекистан Андрей Король также провел переговоры с Гулчехрой Рихсиевой — ректором Ташкентского государственного университета востоковедения, с которым БГУ с 2019 года ведет совместное обучение узбекских студентов по специальности "Восточная (китайская) филология".
"Стороны предметно рассмотрели тему перспективных образовательных программ и отметили востребованность специальностей с IT-компонентом. Узбекских коллег заинтересовал опыт БГУ в подготовке специалистов для IT-отрасли, а также развитие междисциплинарный специальностей. Была поддержана инициатива совместной подготовки студентов в области компьютерной лингвистики", — говорится в релизе.
Кроме того, участники встречи рассмотрели возможности реализации молодежных стартап-проектов, обсудили вопросы проведения стажировок в БГУ.
Делегация белорусского вуза также посетит Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека, Ташкентский государственный юридический университет, Самаркандский государственный университет.