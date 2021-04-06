https://uz.sputniknews.ru/20210406/kabinet-uzbekskogo-yazyka-i-kultury-otkroetsya-v-belorusskom-gosuniversitete-18179695.html

Кабинет узбекского языка и культуры откроется в Белорусском госуниверситете

Кабинет узбекского языка и культуры откроется в Белорусском госуниверситете

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Кабинет узбекского языка и культуры откроется в Белорусском государственном университете в декабре 2021 года, сообщили в пресс-службе

2021-04-06T15:40+0500

2021-04-06T15:40+0500

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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Кабинет узбекского языка и культуры откроется в Белорусском государственном университете в декабре 2021 года, сообщили в пресс-службе БГУ.Делегация вуза во главе с ректором Андреем Королем находится в Узбекистане с официальным визитом.Король, в частности, провел переговоры с коллегой из Ташкентского государственного университета узбекского языка и литературы имени Алишера Навои Шухратом Сирожиддиновым. Ожидается, что его открытие поспособствует укреплению образовательно-культурных связей между двумя странами. Там можно будет изучать язык центральноазиатской республики, ее историю, этнические особенности. В рамках визита в Узбекистан Андрей Король также провел переговоры с Гулчехрой Рихсиевой — ректором Ташкентского государственного университета востоковедения, с которым БГУ с 2019 года ведет совместное обучение узбекских студентов по специальности "Восточная (китайская) филология". Кроме того, участники встречи рассмотрели возможности реализации молодежных стартап-проектов, обсудили вопросы проведения стажировок в БГУ.Делегация белорусского вуза также посетит Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека, Ташкентский государственный юридический университет, Самаркандский государственный университет.

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высшее образование, узбекский язык, беларусь, узбекистан