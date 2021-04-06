Иннопром-2021 в Ташкенте
В столице Узбекистана с 5 по 7 апреля проходит международная промышленная выставка "Иннопром-2021". В мероприятии принимают участие несколько сотен компаний из России, Узбекистана и стран ближнего и дальнего зарубежья.
Made in Belarus: что представили белорусы на выставке "Иннопром"
16:25 06.04.2021 (обновлено: 16:35 06.04.2021)
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© Александр МамошкоОткрытие белорусской экспозиции Made in Belarus на промышленной выставке "Иннопром. Промышленная неделя в Узбекистане"
© Александр Мамошко
Организатором экспозиции Made in Belarus является предприятие "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Международная выставка "Иннопром. Большая промышленная неделя в Узбекистане" в самом разгаре.
Напомним, что в мероприятии участвуют свыше 200 предприятий из отраслей машиностроения, металлургии, энергетики, фармацевтики, химии и медицины.
© Александр МамошкоОткрытие белорусской экспозиции Made in Belarus на промышленной выставке "Иннопром. Промышленная неделя в Узбекистане"
Открытие белорусской экспозиции Made in Belarus на промышленной выставке "Иннопром. Промышленная неделя в Узбекистане"
© Александр Мамошко
Продемонстрировать свои достижения прибыли промышленники со всех уголков мира: Армении, Германии, Италии, Кореи, Китая, России, Турции, Франции, Чехии, Японии, стран ЕАЭС и Центральной Азии.
На полях "Иннопрома" свою продукцию представили и белорусы в лице предприятий "БелАЗ", "МАЗ", "Нива-холдинг", "Белшина", "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш", "Академфарм", "Атлант", "Амкодор", "Лидагропроммаш", "Могилевлифтмаш", "Белкард" и многие другие.
© Александр МамошкоОткрытие белорусской экспозиции Made in Belarus на промышленной выставке "Иннопром. Промышленная неделя в Узбекистане"
Открытие белорусской экспозиции Made in Belarus на промышленной выставке "Иннопром. Промышленная неделя в Узбекистане"
© Александр Мамошко
Компании представили технологии, которые могли быть полезны Узбекистану — к примеру, электробус с суточным пробегом до 300 км и низкопольный трамвай для колеи 1 524 мм с возможностью оснащения автономным ходом.
Кроме того, Беларусь представила новинку, которая будет полезна в сельском хозяйстве, — машины для комплексной переработки картофеля и других корнеклубнеплодов.
Были продемонстрированы также шины для легковушек, общественного транспорта и сельскохозяйственной техники.
© Александр МамошкоОткрытие белорусской экспозиции Made in Belarus на промышленной выставке "Иннопром. Промышленная неделя в Узбекистане"
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© Александр Мамошко
Открытие белорусской экспозиции Made in Belarus на промышленной выставке "Иннопром. Промышленная неделя в Узбекистане"
© Александр МамошкоОткрытие белорусской экспозиции Made in Belarus на промышленной выставке "Иннопром. Промышленная неделя в Узбекистане"
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© Александр Мамошко
Открытие белорусской экспозиции Made in Belarus на промышленной выставке "Иннопром. Промышленная неделя в Узбекистане"
© Александр МамошкоОткрытие белорусской экспозиции Made in Belarus на промышленной выставке "Иннопром. Промышленная неделя в Узбекистане"
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© Александр Мамошко
Открытие белорусской экспозиции Made in Belarus на промышленной выставке "Иннопром. Промышленная неделя в Узбекистане"
© Александр МамошкоОткрытие белорусской экспозиции Made in Belarus на промышленной выставке "Иннопром. Промышленная неделя в Узбекистане"
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© Александр Мамошко
Открытие белорусской экспозиции Made in Belarus на промышленной выставке "Иннопром. Промышленная неделя в Узбекистане"
© Александр МамошкоОткрытие белорусской экспозиции Made in Belarus на промышленной выставке "Иннопром. Промышленная неделя в Узбекистане"
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© Александр Мамошко
Открытие белорусской экспозиции Made in Belarus на промышленной выставке "Иннопром. Промышленная неделя в Узбекистане"
1/5
© Александр Мамошко
Открытие белорусской экспозиции Made in Belarus на промышленной выставке "Иннопром. Промышленная неделя в Узбекистане"
2/5
© Александр Мамошко
Открытие белорусской экспозиции Made in Belarus на промышленной выставке "Иннопром. Промышленная неделя в Узбекистане"
3/5
© Александр Мамошко
Открытие белорусской экспозиции Made in Belarus на промышленной выставке "Иннопром. Промышленная неделя в Узбекистане"
4/5
© Александр Мамошко
Открытие белорусской экспозиции Made in Belarus на промышленной выставке "Иннопром. Промышленная неделя в Узбекистане"
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© Александр Мамошко
Открытие белорусской экспозиции Made in Belarus на промышленной выставке "Иннопром. Промышленная неделя в Узбекистане"
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