https://uz.sputniknews.ru/20210406/made-in-belarus-chto-predstavili-belorusy-na-vystavke-innoprom-18181305.html

Made in Belarus: что представили белорусы на выставке "Иннопром"

Made in Belarus: что представили белорусы на выставке "Иннопром"

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Международная выставка "Иннопром. Большая промышленная неделя в Узбекистане" в самом разгаре.

2021-04-06T16:25+0500

2021-04-06T16:25+0500

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иннопром-2021 в ташкенте

"иннопром"

выставка

беларусь

ташкент

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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Международная выставка "Иннопром. Большая промышленная неделя в Узбекистане" в самом разгаре.Напомним, что в мероприятии участвуют свыше 200 предприятий из отраслей машиностроения, металлургии, энергетики, фармацевтики, химии и медицины.Продемонстрировать свои достижения прибыли промышленники со всех уголков мира: Армении, Германии, Италии, Кореи, Китая, России, Турции, Франции, Чехии, Японии, стран ЕАЭС и Центральной Азии.На полях "Иннопрома" свою продукцию представили и белорусы в лице предприятий "БелАЗ", "МАЗ", "Нива-холдинг", "Белшина", "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш", "Академфарм", "Атлант", "Амкодор", "Лидагропроммаш", "Могилевлифтмаш", "Белкард" и многие другие.Компании представили технологии, которые могли быть полезны Узбекистану — к примеру, электробус с суточным пробегом до 300 км и низкопольный трамвай для колеи 1 524 мм с возможностью оснащения автономным ходом.Кроме того, Беларусь представила новинку, которая будет полезна в сельском хозяйстве, — машины для комплексной переработки картофеля и других корнеклубнеплодов.Были продемонстрированы также шины для легковушек, общественного транспорта и сельскохозяйственной техники.В сфере медицины белорусы удивили оборудованием для комплексной терапии патологий дыхательной и сердечно-сосудистой систем при COVID-19 — аналогов в СНГ нет. Культиватор-растениепитатель, навесной опрыскиватель, лифты, электродвигатели, промтовары, консольно-фрезерный станок, двигатели и другие части машин, насосы, масляные фильтры — все Беларусь представила на выставке "Иннопром".Организатором экспозиции Made in Belarus является предприятие "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.

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"иннопром", выставка, беларусь, ташкент