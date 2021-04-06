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https://uz.sputniknews.ru/20210406/poymat-za-45-minut-kak-v-tashkente-obnarujili-ugnannyy-avtomobil-18174060.html
Поймать за 45 минут: как в Ташкенте обнаружили угнанный автомобиль
Поймать за 45 минут: как в Ташкенте обнаружили угнанный автомобиль
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. В Ташкенте угонщика автомобиля Nexia поймали меньше, чем за час, пишет Следственный департамент.
2021-04-06T12:37+0500
2021-04-06T12:37+0500
2021-04-06T12:50+0500
происшествия
угон автомобиля
автоугон
ташкент
узбекистан
угон
ташкент
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. В Ташкенте угонщика автомобиля Nexia поймали меньше, чем за час, пишет Следственный департамент.Оказалось, что владелец машины оставил двери открытыми, а ключи — в замке зажигания.Сразу после сообщения об угоне полиция обнаружила авто на улице Шота Руставели в течение 45 минут.Данное преступление было совершено со стороны жителя массива "Кушбеги" Яккасарайского района 34-летнего Дмитрия Б., который в момент угона находился в состоянии алкогольного опьянения.Расследование уголовного дела продолжается, а задержанный заключен под стражу.
https://uz.sputniknews.ru/20201222/V-Namangane-podrostki-ugnali-mashinu-i-popali-v-DTP-15654441.html
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Поймать за 45 минут: как в Ташкенте обнаружили угнанный автомобиль 12:37 06.04.2021 (обновлено: 12:50 06.04.2021)
Сразу после сообщения об угоне полиция обнаружила авто на улице Шота Руставели в течение 45 минут.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik.
В Ташкенте угонщика автомобиля Nexia поймали меньше, чем за час, пишет
Следственный департамент.
"Тридцать первого марта, примерно в 23.00, неизвестное лицо, находясь около дома за №25 на улице Чупон ота в Яккасарайском районе, угнало автомобиль Nexia", — говорится в информации.
Оказалось, что владелец машины оставил двери открытыми, а ключи — в замке зажигания.
Сразу после сообщения об угоне полиция обнаружила авто на улице Шота Руставели в течение 45 минут.
Данное преступление было совершено со стороны жителя массива "Кушбеги" Яккасарайского района 34-летнего Дмитрия Б., который в момент угона находился в состоянии алкогольного опьянения.
Расследование уголовного дела продолжается, а задержанный заключен под стражу.