https://uz.sputniknews.ru/20210406/poymat-za-45-minut-kak-v-tashkente-obnarujili-ugnannyy-avtomobil-18174060.html

Поймать за 45 минут: как в Ташкенте обнаружили угнанный автомобиль

Поймать за 45 минут: как в Ташкенте обнаружили угнанный автомобиль

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. В Ташкенте угонщика автомобиля Nexia поймали меньше, чем за час, пишет Следственный департамент.

2021-04-06T12:37+0500

2021-04-06T12:37+0500

2021-04-06T12:50+0500

происшествия

угон автомобиля

автоугон

ташкент

узбекистан

угон

ташкент

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. В Ташкенте угонщика автомобиля Nexia поймали меньше, чем за час, пишет Следственный департамент.Оказалось, что владелец машины оставил двери открытыми, а ключи — в замке зажигания.Сразу после сообщения об угоне полиция обнаружила авто на улице Шота Руставели в течение 45 минут.Данное преступление было совершено со стороны жителя массива "Кушбеги" Яккасарайского района 34-летнего Дмитрия Б., который в момент угона находился в состоянии алкогольного опьянения.Расследование уголовного дела продолжается, а задержанный заключен под стражу.

https://uz.sputniknews.ru/20201222/V-Namangane-podrostki-ugnali-mashinu-i-popali-v-DTP-15654441.html

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