https://uz.sputniknews.ru/20210406/pri-almalykskom-filiale-nitu-misis-budut-obuchat-tsifrovoy-geologii-18189051.html

При алмалыкском филиале НИТУ "МИСиС" будут обучать цифровой геологии

При алмалыкском филиале НИТУ "МИСиС" будут обучать цифровой геологии

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. В филиале национального исследовательского технологического университета "МИСиС" в Алмалыке открылся научно-образовательный и

2021-04-06T20:06+0500

2021-04-06T20:06+0500

2021-04-06T20:42+0500

общество

алмалыкский филиал ниту "мисис"

подписание документов

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. В филиале национального исследовательского технологического университета "МИСиС" в Алмалыке открылся научно-образовательный и проектный центр АО "Гипроцветмет". На церемонии открытия присутствовала и корреспондент Sputnik Узбекистан — по ее словам, в центре будут работать специальные классы цифровой геологии "ГГИС ГЕОМИКС". Главной целью Центра специалисты называют подготовку профессорско-преподавательского состава и студентов Алмалыкского филиала НИТУ "МИСиС", а также переподготовку и повышение квалификации специалистов по работе с программой "ГГИС ГЕОМИКС".Для справки: цифровой продукт "ГГИС ГЕОМИКС" позволяет в оперативном режиме создавать 3D модели действующих и перспективных месторождений и планировать горные работы карьеров.Также в рамках мероприятия алмалыкский филиал Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" и инжиниринговая компания АО "Гипроцветмет", входящая в состав корпорации "РОСТЕХ" подписали меморандум о сотрудничестве.

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алмалыкский филиал ниту "мисис", подписание документов, узбекистан