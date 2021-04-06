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https://uz.sputniknews.ru/20210406/pri-almalykskom-filiale-nitu-misis-budut-obuchat-tsifrovoy-geologii-18189051.html
При алмалыкском филиале НИТУ "МИСиС" будут обучать цифровой геологии
При алмалыкском филиале НИТУ "МИСиС" будут обучать цифровой геологии
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. В филиале национального исследовательского технологического университета "МИСиС" в Алмалыке открылся научно-образовательный и
2021-04-06T20:06+0500
2021-04-06T20:42+0500
общество
алмалыкский филиал ниту "мисис"
подписание документов
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. В филиале национального исследовательского технологического университета "МИСиС" в Алмалыке открылся научно-образовательный и проектный центр АО "Гипроцветмет". На церемонии открытия присутствовала и корреспондент Sputnik Узбекистан — по ее словам, в центре будут работать специальные классы цифровой геологии "ГГИС ГЕОМИКС". Главной целью Центра специалисты называют подготовку профессорско-преподавательского состава и студентов Алмалыкского филиала НИТУ "МИСиС", а также переподготовку и повышение квалификации специалистов по работе с программой "ГГИС ГЕОМИКС".Для справки: цифровой продукт "ГГИС ГЕОМИКС" позволяет в оперативном режиме создавать 3D модели действующих и перспективных месторождений и планировать горные работы карьеров.Также в рамках мероприятия алмалыкский филиал Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" и инжиниринговая компания АО "Гипроцветмет", входящая в состав корпорации "РОСТЕХ" подписали меморандум о сотрудничестве.
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алмалыкский филиал ниту "мисис", подписание документов, узбекистан

При алмалыкском филиале НИТУ "МИСиС" будут обучать цифровой геологии

20:06 06.04.2021 (обновлено: 20:42 06.04.2021)
267
© Sputnik / Дильшода РахматоваОткрытие научно-образовательного и проектного центра АО "Гипроцветмет" и ОАО "Виогем"
Открытие научно-образовательного и проектного центра АО Гипроцветмет и ОАО Виогем - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.04.2021
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Алмалыкский филиал российского вуза и инжиниринговая компания АО "Гипроцветмет", входящая в состав корпорации "РОСТЕХ" подписали меморандум о сотрудничестве.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. В филиале национального исследовательского технологического университета "МИСиС" в Алмалыке открылся научно-образовательный и проектный центр АО "Гипроцветмет".
На церемонии открытия присутствовала и корреспондент Sputnik Узбекистан — по ее словам, в центре будут работать специальные классы цифровой геологии "ГГИС ГЕОМИКС".
Главной целью Центра специалисты называют подготовку профессорско-преподавательского состава и студентов Алмалыкского филиала НИТУ "МИСиС", а также переподготовку и повышение квалификации специалистов по работе с программой "ГГИС ГЕОМИКС".
Для справки: цифровой продукт "ГГИС ГЕОМИКС" позволяет в оперативном режиме создавать 3D модели действующих и перспективных месторождений и планировать горные работы карьеров.
© Sputnik / Дильшода РахматоваОткрытие научно-образовательного и проектного центра АО "Гипроцветмет" и ОАО "Виогем"
Открытие научно-образовательного и проектного центра АО Гипроцветмет и ОАО Виогем - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.04.2021
Открытие научно-образовательного и проектного центра АО "Гипроцветмет" и ОАО "Виогем"
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Также в рамках мероприятия алмалыкский филиал Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" и инжиниринговая компания АО "Гипроцветмет", входящая в состав корпорации "РОСТЕХ" подписали меморандум о сотрудничестве.
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