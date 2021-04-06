При алмалыкском филиале НИТУ "МИСиС" будут обучать цифровой геологии

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. В филиале национального исследовательского технологического университета "МИСиС" в Алмалыке открылся научно-образовательный и проектный центр АО "Гипроцветмет". На церемонии открытия присутствовала и корреспондент Sputnik Узбекистан — по ее словам, в центре будут работать специальные классы цифровой геологии "ГГИС ГЕОМИКС". Главной целью Центра специалисты называют подготовку профессорско-преподавательского состава и студентов Алмалыкского филиала НИТУ "МИСиС", а также переподготовку и повышение квалификации специалистов по работе с программой "ГГИС ГЕОМИКС".Для справки: цифровой продукт "ГГИС ГЕОМИКС" позволяет в оперативном режиме создавать 3D модели действующих и перспективных месторождений и планировать горные работы карьеров.Также в рамках мероприятия алмалыкский филиал Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" и инжиниринговая компания АО "Гипроцветмет", входящая в состав корпорации "РОСТЕХ" подписали меморандум о сотрудничестве.
Алмалыкский филиал российского вуза и инжиниринговая компания АО "Гипроцветмет", входящая в состав корпорации "РОСТЕХ" подписали меморандум о сотрудничестве.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. В филиале национального исследовательского технологического университета "МИСиС" в Алмалыке открылся научно-образовательный и проектный центр АО "Гипроцветмет".
На церемонии открытия присутствовала и корреспондент Sputnik Узбекистан — по ее словам, в центре будут работать специальные классы цифровой геологии "ГГИС ГЕОМИКС".
Главной целью Центра специалисты называют подготовку профессорско-преподавательского состава и студентов Алмалыкского филиала НИТУ "МИСиС", а также переподготовку и повышение квалификации специалистов по работе с программой "ГГИС ГЕОМИКС".
Для справки: цифровой продукт "ГГИС ГЕОМИКС" позволяет в оперативном режиме создавать 3D модели действующих и перспективных месторождений и планировать горные работы карьеров.
Также в рамках мероприятия алмалыкский филиал Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" и инжиниринговая компания АО "Гипроцветмет", входящая в состав корпорации "РОСТЕХ" подписали меморандум о сотрудничестве.