Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Видео
https://uz.sputniknews.ru/20210406/proekty-na-milliony-dollarov-vo-chto-investiruyut-kompanii-rf-v-uzbekistane-18186818.html
Проекты на миллионы долларов: во что инвестируют компании РФ в Узбекистане
Проекты на миллионы долларов: во что инвестируют компании РФ в Узбекистане
В частности, российские инвесторы заинтересованы в реализации совместных проектов с узбекистанскими партнерами в нефтегазовой, в горнодобывающей, а также
2021-04-06T18:22+0500
2021-04-06T18:22+0500
видео
ао "российский экспортный центр"
промышленность
инвестиции
узбекистан
мультимедиа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/06/18175957_0:0:1874:1054_1920x0_80_0_0_338a16a97cdfcca7e32e83aef4fc42de.jpg
В частности, российские инвесторы заинтересованы в реализации совместных проектов с узбекистанскими партнерами в нефтегазовой, в горнодобывающей, а также транспортно-логистической сферах. Еще одно выгодное направление для взаимодействия — гидроэнергетика.О наиболее важных инициативах, которые будут реализованы в скором времени, рассказала гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/06/18175957_236:0:1641:1054_1920x0_80_0_0_9fddd0008ed13cc9d62fa6704deab077.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
видео, ао "российский экспортный центр", промышленность, инвестиции, узбекистан, мультимедиа

Проекты на миллионы долларов: во что инвестируют компании РФ в Узбекистане

18:22 06.04.2021
57
В рамках промышленной выставки "Иннопром-2021" в Ташкенте уже подписан ряд крупных и перспективных контрактов, еще несколько соглашений находится на стадии обсуждения.
В частности, российские инвесторы заинтересованы в реализации совместных проектов с узбекистанскими партнерами в нефтегазовой, в горнодобывающей, а также транспортно-логистической сферах. Еще одно выгодное направление для взаимодействия — гидроэнергетика.
О наиболее важных инициативах, которые будут реализованы в скором времени, рассказала гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина.
100000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:22Проекты на миллионы долларов: во что инвестируют компании РФ в Узбекистане
18:00На рынке вакцин появился еще один игрок: это Франция и ее препарат VLA2001
17:53В Навоийской области решено построить фотоэлектрическую станцию мощностью 200 МВт
17:50"С нами США!" Украина снова поверила, что американцы будут воевать за нее
17:36В ЕАЭС утвердили приоритеты в работе до 2025 года
17:10Магазин "Магнит" нацелен стать хабом в ЦА: первый на очереди — Узбекистан
17:01В Hududgazta'minot распрощались с контролерами: процесс оплаты переходит в онлайн
16:25Made in Belarus: что представили белорусы на выставке "Иннопром"
16:22Совкомбанк удвоит объем кредитования узбекских компаний и банков
15:56Началась трансформация Навоийского горно-металлургического комбината
15:40Кабинет узбекского языка и культуры откроется в Белорусском госуниверситете
15:36Киев возобновляет авиасообщение в Ташкетом
15:20В Ташкенте задержали распространителей наркотической рекламы
15:00Назван срок запуска ГПЗ на месторождении "25 лет независимости" в Узбекистане
14:51Одну из центральных улиц Ташкента закрыли на ремонт
14:36Гендиректор РЭЦ: экспортеры ждут открытия на бирже прямой конвертации рубль/сум
14:32В Узбекистане начнут наказывать за незаконное владение неогнестрельным оружием
14:27Десятки соглашений на миллионы долларов: чего власти РУз ожидают от "Иннопрома"
14:13Как обеспечить себе сладкий сон: невролог назвал две "уловки" для организма
14:08Саудовская Аравия разрешит паломничество вакцинированным от COVID-19