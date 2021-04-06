https://uz.sputniknews.ru/20210406/proekty-na-milliony-dollarov-vo-chto-investiruyut-kompanii-rf-v-uzbekistane-18186818.html

Проекты на миллионы долларов: во что инвестируют компании РФ в Узбекистане

Проекты на миллионы долларов: во что инвестируют компании РФ в Узбекистане

В частности, российские инвесторы заинтересованы в реализации совместных проектов с узбекистанскими партнерами в нефтегазовой, в горнодобывающей, а также

2021-04-06T18:22+0500

2021-04-06T18:22+0500

2021-04-06T18:22+0500

видео

ао "российский экспортный центр"

промышленность

инвестиции

узбекистан

мультимедиа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/06/18175957_0:0:1874:1054_1920x0_80_0_0_338a16a97cdfcca7e32e83aef4fc42de.jpg

В частности, российские инвесторы заинтересованы в реализации совместных проектов с узбекистанскими партнерами в нефтегазовой, в горнодобывающей, а также транспортно-логистической сферах. Еще одно выгодное направление для взаимодействия — гидроэнергетика.О наиболее важных инициативах, которые будут реализованы в скором времени, рассказала гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

видео, ао "российский экспортный центр", промышленность, инвестиции, узбекистан, мультимедиа