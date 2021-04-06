Проекты на миллионы долларов: во что инвестируют компании РФ в Узбекистане

В частности, российские инвесторы заинтересованы в реализации совместных проектов с узбекистанскими партнерами в нефтегазовой, в горнодобывающей, а также транспортно-логистической сферах. Еще одно выгодное направление для взаимодействия — гидроэнергетика.О наиболее важных инициативах, которые будут реализованы в скором времени, рассказала гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина.
В рамках промышленной выставки "Иннопром-2021" в Ташкенте уже подписан ряд крупных и перспективных контрактов, еще несколько соглашений находится на стадии обсуждения.
В частности, российские инвесторы заинтересованы в реализации совместных проектов с узбекистанскими партнерами в нефтегазовой, в горнодобывающей, а также транспортно-логистической сферах. Еще одно выгодное направление для взаимодействия — гидроэнергетика.
О наиболее важных инициативах, которые будут реализованы в скором времени, рассказала гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина.