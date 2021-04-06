https://uz.sputniknews.ru/20210406/rossiya-peredala-uzbekistanu-20-sovremennyx-avtomobiley-skoroy-pomoschi-18168435.html

Россия передала Узбекистану 20 современных автомобилей скорой помощи

Россия передала Узбекистану 20 современных автомобилей скорой помощи

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Россия в рамках "Иннопрома" передала Узбекистану 20 автомобилей скорой помощи — 16 внедорожников "Соболь" и четыре мобильных

2021-04-06T10:31+0500

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иннопром-2021 в ташкенте

автомобили

минздрав узбекистана

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Россия в рамках "Иннопрома" передала Узбекистану 20 автомобилей скорой помощи — 16 внедорожников "Соболь" и четыре мобильных медицинских комплекса "ГАЗель NEXT".Машины изготовил Горьковский автозавод — ведущий производитель коммерческого транспорта в РФ — по заказу Министерства здравоохранения республики.Как рассказали в пресс-службе автозавода, машина скорой помощи "Соболь 4×4" имеет панорамное остекление, повышенную термо- и шумоизоляцию, нескользящее напольное покрытие с гидроизоляцией швов. Внешние фонари позволяют освещать территорию, прилегающую к боковым и задним дверям. Автомобиль оснащен системами подачи кислорода и тележками-каталками со съемными носилками. Мобильный медицинский комплекс, созданный на базе микроавтобуса "ГАЗель NEXT", предназначен для выездных медицинских осмотров, профилактических, диагностических и лечебных мероприятий. Каждый мобильный центр — это фактически два полноценных медицинских кабинета, где могут вести работу врачи разного профиля. "В модулях, расположенных в микроавтобусе и прицепе, могут быть созданы пункты вакцинации, кабинеты функциональной диагностики, стоматологии, офтальмологии, кардиологии, кабинеты детского и женского здоровья, передвижной флюорографический и рентгенологический кабинеты, лаборатории различного назначения, передвижной донорский пункт, кабинет урологии и многое другое", — рассказали в пресс-службе.Кабинеты имеют отдельные входы и оборудованы изолированными санузлами. Горьковский автозавод также участвует в "Иннопроме" в качестве экспонента: компания представляет автомобили для пассажирских перевозок, коммунального хозяйства, учреждений образования и здравоохранения.

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автомобили, минздрав узбекистана, ташкент, узбекистан