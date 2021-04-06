Иннопром-2021 в Ташкенте
В столице Узбекистана с 5 по 7 апреля проходит международная промышленная выставка "Иннопром-2021". В мероприятии принимают участие несколько сотен компаний из России, Узбекистана и стран ближнего и дальнего зарубежья.
Россия передала Узбекистану 20 современных автомобилей скорой помощи
10:31 06.04.2021 (обновлено: 10:34 06.04.2021)
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© Пресс-служба Горьковского автозаводаМобильные медицинские комплексы "ГАЗель NEXT", переданные Россией Узбекистану в рамках "Иннопрома"
Машины изготовил Горьковский автозавод — ведущий производитель коммерческого транспорта в РФ.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Россия в рамках "Иннопрома" передала Узбекистану 20 автомобилей скорой помощи — 16 внедорожников "Соболь" и четыре мобильных медицинских комплекса "ГАЗель NEXT".
Машины изготовил Горьковский автозавод — ведущий производитель коммерческого транспорта в РФ — по заказу Министерства здравоохранения республики.
Как рассказали в пресс-службе автозавода, машина скорой помощи "Соболь 4×4" имеет панорамное остекление, повышенную термо- и шумоизоляцию, нескользящее напольное покрытие с гидроизоляцией швов. Внешние фонари позволяют освещать территорию, прилегающую к боковым и задним дверям. Автомобиль оснащен системами подачи кислорода и тележками-каталками со съемными носилками.
© Пресс-служба Горьковского автозаводаМашины скорой помощи "Соболь 4×4", переданные Россией Узбекистану в рамках "Иннопрома"
Машины скорой помощи "Соболь 4×4", переданные Россией Узбекистану в рамках "Иннопрома"
Мобильный медицинский комплекс, созданный на базе микроавтобуса "ГАЗель NEXT", предназначен для выездных медицинских осмотров, профилактических, диагностических и лечебных мероприятий. Каждый мобильный центр — это фактически два полноценных медицинских кабинета, где могут вести работу врачи разного профиля.
© Пресс-служба Горьковского автозаводаМобильные медицинские комплексы "ГАЗель NEXT", переданные Россией Узбекистану в рамках "Иннопрома"
Мобильные медицинские комплексы "ГАЗель NEXT", переданные Россией Узбекистану в рамках "Иннопрома"
"В модулях, расположенных в микроавтобусе и прицепе, могут быть созданы пункты вакцинации, кабинеты функциональной диагностики, стоматологии, офтальмологии, кардиологии, кабинеты детского и женского здоровья, передвижной флюорографический и рентгенологический кабинеты, лаборатории различного назначения, передвижной донорский пункт, кабинет урологии и многое другое", — рассказали в пресс-службе.
Кабинеты имеют отдельные входы и оборудованы изолированными санузлами.
"Машины, переданные сегодня (5 апреля. — Прим. ред.), позволят улучшить медицинское обслуживание жителей республики, особенно это касается отдаленных населенных пунктов. Высокое качество наших машин отметили коллеги из правительства Узбекистана и медики", — заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Горьковский автозавод также участвует в "Иннопроме" в качестве экспонента: компания представляет автомобили для пассажирских перевозок, коммунального хозяйства, учреждений образования и здравоохранения.