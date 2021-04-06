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Колумнисты
https://uz.sputniknews.ru/20210406/s-nami-ssha-ukraina-snova-poverila-chto-amerikantsy-budut-voevat-za-nee-18185434.html
"С нами США!" Украина снова поверила, что американцы будут воевать за нее
"С нами США!" Украина снова поверила, что американцы будут воевать за нее
Сначала шквал эмоций вызвали, напомним, сообщения о телефонном разговоре министра обороны Украины Андрея Тарана с его американским коллегой Ллойдом Остином.
2021-04-06T17:50+0500
2021-04-06T17:50+0500
колумнисты
украина
сша
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Сначала шквал эмоций вызвали, напомним, сообщения о телефонном разговоре министра обороны Украины Андрея Тарана с его американским коллегой Ллойдом Остином. "Соединенные Штаты не оставят Украину наедине в случае эскалации российской агрессии", — так передал основное содержание беседы официальный сайт украинского Минобороны.А затем последовал и долгожданный звонок президента США Джо Байдена Владимиру Зеленскому. Восторг киевских политиков сложно описать словами. Еще чуть-чуть — и на Украине в честь этого "исторического разговора" праздник "Байдень" объявят. Сам Зеленский сразу же бросился в честь этого записывать специальное видеообращение, основной смысл которого был тем же: "Президент Байден заверил меня, что Украина никогда не останется один на один против агрессии России".И это проходит основным рефреном в радостных комментариях украинских политиков и экспертов на протяжении последних дней. Лишь единицы из них призывают не переоценивать эти обещания. Например, народный депутат Украины Сергей Рахманин опускает всех на землю: "Никто за нас воевать не будет". На фоне всеобщих восторгов звучит прямо-таки кощунственно.К сожалению, все эти "гарантии" и подзуживание Украины обернулись обострением конфликта в Донбассе, что уже привело к гибели двух мирных жителей — на окраине Донецка снайперским огнем был убит 71-летний пенсионер, а буквально сразу после телефонного разговора Байдена и Зеленского в поселке Александровское неизвестным взрывным устройством разорвало на части мальчика, которому не исполнилось и пяти лет. По сообщению Народной милиции ДНР, "причиной взрыва стал сброс боеприпаса с украинского беспилотника". Установить причины трагедии и виновных в ней пообещал Следственный комитет России. Но уже и сейчас пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил: "Нет повода сомневаться в правдивости тех данных, которые были приведены из самопровозглашенных республик на этот счет".При этом в громких заявлениях западных политиков и прессы вы можете найти постоянные отсылки к гибели четырех украинских саперов 26 марта. Никого не смущает тот факт, что украинские военные озвучивали не совпадающие версии этого инцидента. Сам Зеленский еще сообщал о том, что поручил своему армейскому руководству установить причины трагедии, а западные дипломаты уже знали о том, кто виноват и что делать. Скажем, посол Британии на Украине Мелинда Симмонс уже через несколько часов после гибели саперов заявила, что они погибли "в результате минометного обстрела", а обеспечить прекращение огня должна Россия. В конце своего "блиц-расследования" она пафосно добавила: "Даже одна потерянная жизнь — это уже много".При этом ни Симмонс, ни кто-то из других западных посольств никак не отреагировали на гибель донецкого пенсионера и четырехлетнего ребенка — жизни мирных граждан Донбасса не столь важны с точки зрения членов НАТО. Ни тебе выражения соболезнования, ни призывов к расследованию военных преступлений. Что само по себе подтверждает: союзники Украины, активно предоставляющие ей военную помощь, прекрасно понимают, кто убивает гражданских жителей в этом регионе.Точно так же освещают последние события на Украине и западные медиа. Статьи о четырех погибших снайперах напечатаны почти всюду. А вот о гибели ребенка сообщили немногие. Дезинформационные же ресурсы, финансируемые Джорджем Соросом, вообще поспешили назвать всю историю фейком. Видеорепортажи с места похорон мальчика и показания его родственников, конечно, проигнорированы.Однако как только в сети появились первые кадры передвижения российской бронетехники по российской же территории, шум поднялся на весь мир. The Times со ссылкой на американские источники сообщила о том, что к украинской границе "стянуты четыре тысячи российских военных". Как будто это серьезное количество военнослужащих для серьезной наступательной операции. Вдруг оказалось, что любая переброска нашей армии на нашей территории уже не внутреннее дело России. Западные комментаторы напрочь забыли, что это не мы ограничены в передвижении военной техники, а Украина, которая явно нарушает Минские соглашения, стягивая к линии соприкосновения свои танки.Многие европейские и американские СМИ отозвались на выступление главнокомандующего ВСУ генерала Руслана Хомчака с трибуны Верховной рады о том, что Россия чуть ли не окружает Украину своими подразделениями. Выступление было настолько паническим, что вызвало соответствующую реакцию депутатов Рады от партии самого Зеленского: "Надо сваливать из этой страны".Но почему-то никто из этих СМИ не обратил внимание на слова того же Хомчака, сказанные им буквально за день до этого алармистского выступления в Раде, — о том, что его штаб не обнаружил признаков подготовки нападения со стороны России. Так и сказал: "Непосредственной угрозы сегодня мы не видим". И начисто "забыл" об этих своих словах, выйдя к депутатам парламента.Европейский читатель не узнает о том, что этот же Хомчак несколько недель назад признал факт подготовки украинской армии к "наступательным действиям на урбанизированной местности". Попросту говоря, к штурму крупных городов. И уж совсем поразительным кажется тот факт, что западные СМИ, подробно разбирая речь Хомчака об "агрессивной России", проигнорировали тот факт, что на том же самом заседании Рады по итогам выступления генерала украинский парламент принял официальное постановление"об эскалации российско-украинского вооруженного конфликта". Депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук и не скрывает, что это означает: "Я бы хотела обратить внимание: мы в постановлении впервые войну назвали войной". То есть Верховная рада фактически официально в одностороннем порядке объявила России войну, но на Западе этого "не заметили" и обвиняют в агрессивных планах нас, а не Украину."Не заметили" этого и в Госдепартаменте США, в течение последних дней буквально фонтанирующем заявлениями об "агрессивных русских". Уже несколько своих брифингов спикер Госдепа Нед Прайс посвятил этой теме, постоянно указывая на "эскалацию российской агрессии на востоке Украины". Но так и не смог дать внятные ответы на вопросы о том, почему он считает плановые передвижения российских военных по российской территории признаком "запугивания Украины". Когда же его приперли к стенке просьбой пояснить позицию Вашингтона, он просто ответил: "Это включает в себя оценки, которые во многих случаях подкрепляются непубличной информацией". То есть опять недоказуемое "хайли лайкли". Что ж, удобно.Так и строится информационная политика относительно украинского конфликта. Ни слова о жертвах среди мирного населения, ни слова об эскалации, вызванной переброской украинской бронетехники, ни слова об объявлении Радой войны России. И если, не дай бог, Киев вновь развяжет широкомасштабную военную кампанию в Донбассе, западная пресса во всем снова обвинит Россию: вы же помните, дорогие читатели/зрители, как коварная Москва перебрасывала свои танки "к украинской границе". А дальше снова закроет глаза на массовые жертвы среди гражданских, провоцируя Киев на обострение ситуации и "воюя с Россией до последнего украинского солдата". И пусть на Украине иллюзий не питают: погибать за нее никто на Западе действительно не собирается.Источник: РИА Новости
https://uz.sputniknews.ru/20210405/smogut-li-novye-grajdane-rossii-progolosovat-u-sebya-doma--v-donbasse-18149349.html
https://uz.sputniknews.ru/20210405/ukrainskoe-ekonomicheskoe-chudo-kotoroe-popadet-v-uchebniki-18148802.html
https://uz.sputniknews.ru/20210402/mvf-v-panike-ukraina-uje-desyat-mesyatsev-obxoditsya-bez-ego-deneg-18107870.html
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Владимир Корнилов
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украина, сша

"С нами США!" Украина снова поверила, что американцы будут воевать за нее

17:50 06.04.2021
74
© AFP 2018 / SERGEI SUPINSKYДжо Байден приветствует жителей Киева, Украина. 22 июля 2009 года
Джо Байден приветствует жителей Киева, Украина. 22 июля 2009 года - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.04.2021
© AFP 2018 / SERGEI SUPINSKY
Владимир Корнилов - Sputnik Узбекистан
Владимир Корнилов
Политолог, обозреватель РИА Новости
Все материалы
"Америка снова с Украиной!" — такова основная суть восторженных заявлений и публикаций, появляющихся в Киеве в последние дни.
Сначала шквал эмоций вызвали, напомним, сообщения о телефонном разговоре министра обороны Украины Андрея Тарана с его американским коллегой Ллойдом Остином. "Соединенные Штаты не оставят Украину наедине в случае эскалации российской агрессии", — так передал основное содержание беседы официальный сайт украинского Минобороны.
Реакция украинских СМИ была соответствующей. "С нами США!" — радостно сообщалось в их заголовках. Почему-то они не обратили внимание на то, что разговор министров состоялся 1 апреля, а потому как розыгрыш можно было воспринять слова о том, чем именно Остин намерен поддержать Киев: выражением "искренней обеспокоенности попытками России обострить ситуацию вокруг Украины". Существенная помощь.
А затем последовал и долгожданный звонок президента США Джо Байдена Владимиру Зеленскому. Восторг киевских политиков сложно описать словами. Еще чуть-чуть — и на Украине в честь этого "исторического разговора" праздник "Байдень" объявят. Сам Зеленский сразу же бросился в честь этого записывать специальное видеообращение, основной смысл которого был тем же: "Президент Байден заверил меня, что Украина никогда не останется один на один против агрессии России".
И это проходит основным рефреном в радостных комментариях украинских политиков и экспертов на протяжении последних дней. Лишь единицы из них призывают не переоценивать эти обещания. Например, народный депутат Украины Сергей Рахманин опускает всех на землю: "Никто за нас воевать не будет". На фоне всеобщих восторгов звучит прямо-таки кощунственно.
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К сожалению, все эти "гарантии" и подзуживание Украины обернулись обострением конфликта в Донбассе, что уже привело к гибели двух мирных жителей — на окраине Донецка снайперским огнем был убит 71-летний пенсионер, а буквально сразу после телефонного разговора Байдена и Зеленского в поселке Александровское неизвестным взрывным устройством разорвало на части мальчика, которому не исполнилось и пяти лет. По сообщению Народной милиции ДНР, "причиной взрыва стал сброс боеприпаса с украинского беспилотника". Установить причины трагедии и виновных в ней пообещал Следственный комитет России. Но уже и сейчас пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил: "Нет повода сомневаться в правдивости тех данных, которые были приведены из самопровозглашенных республик на этот счет".
При этом в громких заявлениях западных политиков и прессы вы можете найти постоянные отсылки к гибели четырех украинских саперов 26 марта. Никого не смущает тот факт, что украинские военные озвучивали не совпадающие версии этого инцидента. Сам Зеленский еще сообщал о том, что поручил своему армейскому руководству установить причины трагедии, а западные дипломаты уже знали о том, кто виноват и что делать. Скажем, посол Британии на Украине Мелинда Симмонс уже через несколько часов после гибели саперов заявила, что они погибли "в результате минометного обстрела", а обеспечить прекращение огня должна Россия. В конце своего "блиц-расследования" она пафосно добавила: "Даже одна потерянная жизнь — это уже много".
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При этом ни Симмонс, ни кто-то из других западных посольств никак не отреагировали на гибель донецкого пенсионера и четырехлетнего ребенка — жизни мирных граждан Донбасса не столь важны с точки зрения членов НАТО. Ни тебе выражения соболезнования, ни призывов к расследованию военных преступлений. Что само по себе подтверждает: союзники Украины, активно предоставляющие ей военную помощь, прекрасно понимают, кто убивает гражданских жителей в этом регионе.
Точно так же освещают последние события на Украине и западные медиа. Статьи о четырех погибших снайперах напечатаны почти всюду. А вот о гибели ребенка сообщили немногие. Дезинформационные же ресурсы, финансируемые Джорджем Соросом, вообще поспешили назвать всю историю фейком. Видеорепортажи с места похорон мальчика и показания его родственников, конечно, проигнорированы.
Вот и многочисленные новости о "переброске российской армии к границам Украины" строятся по той же схеме. Практически ни одно западное СМИ "не заметило" кадров с эшелонами украинской бронетехники, перебрасывающейся к линии фронта в Донбассе. А ведь это началось еще в конце февраля, длилось на протяжении нескольких недель марта и активно обсуждалось в России и украинских соцсетях. Но на протяжении длительного времени в Киеве заявляли, что передвижение ВСУ по территории Украины — это ее внутреннее дело, и называли этот процесс "только ротацией войск".
Однако как только в сети появились первые кадры передвижения российской бронетехники по российской же территории, шум поднялся на весь мир. The Times со ссылкой на американские источники сообщила о том, что к украинской границе "стянуты четыре тысячи российских военных". Как будто это серьезное количество военнослужащих для серьезной наступательной операции. Вдруг оказалось, что любая переброска нашей армии на нашей территории уже не внутреннее дело России. Западные комментаторы напрочь забыли, что это не мы ограничены в передвижении военной техники, а Украина, которая явно нарушает Минские соглашения, стягивая к линии соприкосновения свои танки.
Многие европейские и американские СМИ отозвались на выступление главнокомандующего ВСУ генерала Руслана Хомчака с трибуны Верховной рады о том, что Россия чуть ли не окружает Украину своими подразделениями. Выступление было настолько паническим, что вызвало соответствующую реакцию депутатов Рады от партии самого Зеленского: "Надо сваливать из этой страны".
Но почему-то никто из этих СМИ не обратил внимание на слова того же Хомчака, сказанные им буквально за день до этого алармистского выступления в Раде, — о том, что его штаб не обнаружил признаков подготовки нападения со стороны России. Так и сказал: "Непосредственной угрозы сегодня мы не видим". И начисто "забыл" об этих своих словах, выйдя к депутатам парламента.
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Европейский читатель не узнает о том, что этот же Хомчак несколько недель назад признал факт подготовки украинской армии к "наступательным действиям на урбанизированной местности". Попросту говоря, к штурму крупных городов. И уж совсем поразительным кажется тот факт, что западные СМИ, подробно разбирая речь Хомчака об "агрессивной России", проигнорировали тот факт, что на том же самом заседании Рады по итогам выступления генерала украинский парламент принял официальное постановление"об эскалации российско-украинского вооруженного конфликта". Депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук и не скрывает, что это означает: "Я бы хотела обратить внимание: мы в постановлении впервые войну назвали войной". То есть Верховная рада фактически официально в одностороннем порядке объявила России войну, но на Западе этого "не заметили" и обвиняют в агрессивных планах нас, а не Украину.
"Не заметили" этого и в Госдепартаменте США, в течение последних дней буквально фонтанирующем заявлениями об "агрессивных русских". Уже несколько своих брифингов спикер Госдепа Нед Прайс посвятил этой теме, постоянно указывая на "эскалацию российской агрессии на востоке Украины". Но так и не смог дать внятные ответы на вопросы о том, почему он считает плановые передвижения российских военных по российской территории признаком "запугивания Украины". Когда же его приперли к стенке просьбой пояснить позицию Вашингтона, он просто ответил: "Это включает в себя оценки, которые во многих случаях подкрепляются непубличной информацией". То есть опять недоказуемое "хайли лайкли". Что ж, удобно.
Так и строится информационная политика относительно украинского конфликта. Ни слова о жертвах среди мирного населения, ни слова об эскалации, вызванной переброской украинской бронетехники, ни слова об объявлении Радой войны России. И если, не дай бог, Киев вновь развяжет широкомасштабную военную кампанию в Донбассе, западная пресса во всем снова обвинит Россию: вы же помните, дорогие читатели/зрители, как коварная Москва перебрасывала свои танки "к украинской границе". А дальше снова закроет глаза на массовые жертвы среди гражданских, провоцируя Киев на обострение ситуации и "воюя с Россией до последнего украинского солдата". И пусть на Украине иллюзий не питают: погибать за нее никто на Западе действительно не собирается.
Источник: РИА Новости
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