https://uz.sputniknews.ru/20210406/sluchaynyy-gost-na-svadbe-kak-yulduz-usmanova-pozdravila-molodojenov-18172881.html

Случайный гость на свадьбе: как Юлдуз Усманова поздравила молодоженов

Случайный гость на свадьбе: как Юлдуз Усманова поздравила молодоженов

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Юлдуз Усманова сделала неожиданный подарок молодоженам в Самарканде, об этом пишут местные Telegram-каналы.

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общество

юлдуз усманова

узбекистан

свадьба

самарканд

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Юлдуз Усманова сделала неожиданный подарок молодоженам в Самарканде, об этом пишут местные Telegram-каналы.Артистка случайно встретилась с ними у гостиницы "Александр" и не отказалась от фотосессии.По словам очевидцев, Усманова пожелала жениху и невесте счастья, после чего скрылась.Напомним, что случай, когда молодожены случайно встречают на своей свадьбе звезд шоу-бизнеса, не новость. Так, в свое время Брэд Питт остановился в одном из отелей, где случайно попал на чужую свадьбу и не отказался от фото. Билл Мюррей, например, вообще самый частый незваный гость на вечеринках в США: снимки, где на оказывался даже на чужих мальчишниках, уже стали мемами.

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юлдуз усманова, узбекистан, свадьба, самарканд, узбекистан