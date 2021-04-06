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Случайный гость на свадьбе: как Юлдуз Усманова поздравила молодоженов
Случайный гость на свадьбе: как Юлдуз Усманова поздравила молодоженов
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Юлдуз Усманова сделала неожиданный подарок молодоженам в Самарканде, об этом пишут местные Telegram-каналы.
2021-04-06T12:06+0500
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общество
юлдуз усманова
узбекистан
свадьба
самарканд
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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Юлдуз Усманова сделала неожиданный подарок молодоженам в Самарканде, об этом пишут местные Telegram-каналы.Артистка случайно встретилась с ними у гостиницы "Александр" и не отказалась от фотосессии.По словам очевидцев, Усманова пожелала жениху и невесте счастья, после чего скрылась.Напомним, что случай, когда молодожены случайно встречают на своей свадьбе звезд шоу-бизнеса, не новость. Так, в свое время Брэд Питт остановился в одном из отелей, где случайно попал на чужую свадьбу и не отказался от фото. Билл Мюррей, например, вообще самый частый незваный гость на вечеринках в США: снимки, где на оказывался даже на чужих мальчишниках, уже стали мемами.
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юлдуз усманова, узбекистан, свадьба, самарканд, узбекистан

Случайный гость на свадьбе: как Юлдуз Усманова поздравила молодоженов

12:06 06.04.2021 (обновлено: 12:09 06.04.2021)
244
© InstagramЮлдуз Усманова
Юлдуз Усманова - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.04.2021
© Instagram
Артистка пожелала жениху и невесте счастья, после чего скрылась. Смотрите видео!
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Юлдуз Усманова сделала неожиданный подарок молодоженам в Самарканде, об этом пишут местные Telegram-каналы.
Артистка случайно встретилась с ними у гостиницы "Александр" и не отказалась от фотосессии.
По словам очевидцев, Усманова пожелала жениху и невесте счастья, после чего скрылась.
Напомним, что случай, когда молодожены случайно встречают на своей свадьбе звезд шоу-бизнеса, не новость. Так, в свое время Брэд Питт остановился в одном из отелей, где случайно попал на чужую свадьбу и не отказался от фото. Билл Мюррей, например, вообще самый частый незваный гость на вечеринках в США: снимки, где на оказывался даже на чужих мальчишниках, уже стали мемами.
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