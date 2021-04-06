Стюардесса рассказала о самых грязных местах в самолете

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Знали ли вы, что к иллюминатору в самолете ни в коем случае нельзя прислоняться? Почему, ответила стюардесса изданию Express.На втором месте по загрязнению — откидывающиеся столики. По словам бортпроводницы, на столиках меняют детям подгузники и иногда тошнит людей.Также стюардесса поделилась с читателями тем, насколько грязными являются карманы в спинках кресел: оказывается, их чистят от мусора, но никогда не моют. А там часто находят еду, жвачку, грязные носки и салфетки. Поэтому класть туда ноутбуки и телефона не рекомендуется.Также бортпроводники советуют всегда иметь с собой антибактериальные салфетки и чистить все поверхности перед использованием.
Также стюардесса поделилась с читателями тем, насколько грязными являются карманы в спинках кресел: оказывается, их чистят от мусора, но никогда не моют. А там часто находят еду, жвачку, грязные носки и салфетки. Поэтому класть туда ноутбуки и телефона не рекомендуется.
Также бортпроводники советуют всегда иметь с собой антибактериальные салфетки и чистить все поверхности перед использованием.