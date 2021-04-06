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Стюардесса рассказала о самых грязных местах в самолете
Стюардесса рассказала о самых грязных местах в самолете
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Знали ли вы, что к иллюминатору в самолете ни в коем случае нельзя прислоняться? Почему, ответила стюардесса изданию Express.
2021-04-06T10:11+0500
2021-04-06T10:21+0500
в мире
самолет
самолет
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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Знали ли вы, что к иллюминатору в самолете ни в коем случае нельзя прислоняться? Почему, ответила стюардесса изданию Express.На втором месте по загрязнению — откидывающиеся столики. По словам бортпроводницы, на столиках меняют детям подгузники и иногда тошнит людей.Также стюардесса поделилась с читателями тем, насколько грязными являются карманы в спинках кресел: оказывается, их чистят от мусора, но никогда не моют. А там часто находят еду, жвачку, грязные носки и салфетки. Поэтому класть туда ноутбуки и телефона не рекомендуется.Также бортпроводники советуют всегда иметь с собой антибактериальные салфетки и чистить все поверхности перед использованием.
https://uz.sputniknews.ru/20190327/Chto-razdrazhaet-turistov-v-samoletakh-i-aeroportakh-11096690.html
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самолет, самолет

Стюардесса рассказала о самых грязных местах в самолете

10:11 06.04.2021 (обновлено: 10:21 06.04.2021)
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© Sputnik / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПассажиры в самолете, архивное фото
Пассажиры в самолете, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.04.2021
© Sputnik / Наталья Селиверстова
/
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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Знали ли вы, что к иллюминатору в самолете ни в коем случае нельзя прислоняться? Почему, ответила стюардесса изданию Express.

“Если бы была специальная подсветка, показывающая наличие микробов, их число на стене возле окна сильно удивило бы всех", — рассказала она.

На втором месте по загрязнению — откидывающиеся столики. По словам бортпроводницы, на столиках меняют детям подгузники и иногда тошнит людей.
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Также стюардесса поделилась с читателями тем, насколько грязными являются карманы в спинках кресел: оказывается, их чистят от мусора, но никогда не моют. А там часто находят еду, жвачку, грязные носки и салфетки. Поэтому класть туда ноутбуки и телефона не рекомендуется.
Также бортпроводники советуют всегда иметь с собой антибактериальные салфетки и чистить все поверхности перед использованием.
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