https://uz.sputniknews.ru/20210406/styuardessa-rasskazala-o-samyx-gryaznyx-mestax-v-samolete-18168575.html

Стюардесса рассказала о самых грязных местах в самолете

Стюардесса рассказала о самых грязных местах в самолете

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Знали ли вы, что к иллюминатору в самолете ни в коем случае нельзя прислоняться? Почему, ответила стюардесса изданию Express.

2021-04-06T10:11+0500

2021-04-06T10:11+0500

2021-04-06T10:21+0500

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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Знали ли вы, что к иллюминатору в самолете ни в коем случае нельзя прислоняться? Почему, ответила стюардесса изданию Express.На втором месте по загрязнению — откидывающиеся столики. По словам бортпроводницы, на столиках меняют детям подгузники и иногда тошнит людей.Также стюардесса поделилась с читателями тем, насколько грязными являются карманы в спинках кресел: оказывается, их чистят от мусора, но никогда не моют. А там часто находят еду, жвачку, грязные носки и салфетки. Поэтому класть туда ноутбуки и телефона не рекомендуется.Также бортпроводники советуют всегда иметь с собой антибактериальные салфетки и чистить все поверхности перед использованием.

https://uz.sputniknews.ru/20190327/Chto-razdrazhaet-turistov-v-samoletakh-i-aeroportakh-11096690.html

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