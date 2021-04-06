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Иннопром-2021 в Ташкенте
В столице Узбекистана с 5 по 7 апреля проходит международная промышленная выставка "Иннопром-2021". В мероприятии принимают участие несколько сотен компаний из России, Узбекистана и стран ближнего и дальнего зарубежья.
https://uz.sputniknews.ru/20210406/supermarket-magnit-natselen-stat-xabom-v-tsa-pervyy-na-ocheredi--uzbekistan-18182950.html
Магазин "Магнит" нацелен стать хабом в ЦА: первый на очереди — Узбекистан
Магазин "Магнит" нацелен стать хабом в ЦА: первый на очереди — Узбекистан
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" планирует открыть официальный офис в Узбекистане.
2021-04-06T17:10+0500
2021-04-06T17:13+0500
иннопром-2021 в ташкенте
"иннопром"
магазин
продукты
еда
центральная азия
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" планирует открыть официальный офис в Узбекистане.Ожидается, что это позволит компании развивать экспортные и импортные операции.Однако планы у компании гораздо более масштабные — стать в будущем хабом в регионе Центральной Азии и Ближнего Востока. "Открытие офиса позволит "Магниту" увеличить экспорт, а также активнее развивать импорт со странами Средней Азии и Ближнего Востока", — говорится в пресс-релизе.Сейчас активно прорабатывается формат и условия открытия офиса. Свои планы компания озвучила в том числе на полях международной выставки "Иннопром", которая проходит в Ташкенте."Магнит" представил экспортный потенциал и продукцию собственных предприятий. Компания также запланировала ряд переговоров с потенциальными партнерами по приоритетным направлениям экспортно-импортных операций.Какие именно планы у "Магнита" на УзбекистанРитейлер рассматривает республику в качестве важного партнера для прямого импорта продуктов питания (прежде всего фруктов) и продукции легкой промышленности.Напомним, что "Магнит" — одна из крупнейших торговых сетей на территории РФ. Супермаркетов открыто много — свыше 21,5 тысячи.В 2020 году чистая прибыль компании составила почти 38 миллиардов рублей (выросла в 2,2 раза), выручка — 1,5 триллиона рублей (+13,5%).
https://uz.sputniknews.ru/20200616/Uzbekistan-rekordno-narastil-pryamoj-eksport-ovoschey-i-fruktov-v-Rossiyu-14347631.html
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"иннопром", магазин, продукты, еда, центральная азия, узбекистан

Магазин "Магнит" нацелен стать хабом в ЦА: первый на очереди — Узбекистан

17:10 06.04.2021 (обновлено: 17:13 06.04.2021)
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© Sputnik / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкГруппа ВТБ подписала соглашение о покупке пакета акций ретейлера "Магнит"
Группа ВТБ подписала соглашение о покупке пакета акций ретейлера Магнит - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.04.2021
© Sputnik / Николай Хижняк
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Компания рассматривает республику как ключевого партнера для прямого импорта продуктов питания (прежде всего фруктов) и продукции легкой промышленности.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" планирует открыть официальный офис в Узбекистане.
Ожидается, что это позволит компании развивать экспортные и импортные операции.
"Мы рассматриваем Узбекистан в качестве ключевого партнера для прямого импорта и наращивания экспорта продуктов, производящихся на наших мощностях в Краснодаре", — говорится в официальном сообщении.
Однако планы у компании гораздо более масштабные — стать в будущем хабом в регионе Центральной Азии и Ближнего Востока.
"Открытие офиса позволит "Магниту" увеличить экспорт, а также активнее развивать импорт со странами Средней Азии и Ближнего Востока", — говорится в пресс-релизе.
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Сейчас активно прорабатывается формат и условия открытия офиса. Свои планы компания озвучила в том числе на полях международной выставки "Иннопром", которая проходит в Ташкенте.
"Магнит" представил экспортный потенциал и продукцию собственных предприятий. Компания также запланировала ряд переговоров с потенциальными партнерами по приоритетным направлениям экспортно-импортных операций.

Какие именно планы у "Магнита" на Узбекистан

Ритейлер рассматривает республику в качестве важного партнера для прямого импорта продуктов питания (прежде всего фруктов) и продукции легкой промышленности.
Отмечается, что данные категории товаров пользуются хорошим спросом в России.
Напомним, что "Магнит" — одна из крупнейших торговых сетей на территории РФ. Супермаркетов открыто много — свыше 21,5 тысячи.
В 2020 году чистая прибыль компании составила почти 38 миллиардов рублей (выросла в 2,2 раза), выручка — 1,5 триллиона рублей (+13,5%).
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