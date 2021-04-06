https://uz.sputniknews.ru/20210406/supermarket-magnit-natselen-stat-xabom-v-tsa-pervyy-na-ocheredi--uzbekistan-18182950.html

Магазин "Магнит" нацелен стать хабом в ЦА: первый на очереди — Узбекистан

Магазин "Магнит" нацелен стать хабом в ЦА: первый на очереди — Узбекистан

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" планирует открыть официальный офис в Узбекистане.

2021-04-06T17:10+0500

2021-04-06T17:10+0500

2021-04-06T17:13+0500

иннопром-2021 в ташкенте

"иннопром"

магазин

продукты

еда

центральная азия

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" планирует открыть официальный офис в Узбекистане.Ожидается, что это позволит компании развивать экспортные и импортные операции.Однако планы у компании гораздо более масштабные — стать в будущем хабом в регионе Центральной Азии и Ближнего Востока. "Открытие офиса позволит "Магниту" увеличить экспорт, а также активнее развивать импорт со странами Средней Азии и Ближнего Востока", — говорится в пресс-релизе.Сейчас активно прорабатывается формат и условия открытия офиса. Свои планы компания озвучила в том числе на полях международной выставки "Иннопром", которая проходит в Ташкенте."Магнит" представил экспортный потенциал и продукцию собственных предприятий. Компания также запланировала ряд переговоров с потенциальными партнерами по приоритетным направлениям экспортно-импортных операций.Какие именно планы у "Магнита" на УзбекистанРитейлер рассматривает республику в качестве важного партнера для прямого импорта продуктов питания (прежде всего фруктов) и продукции легкой промышленности.Напомним, что "Магнит" — одна из крупнейших торговых сетей на территории РФ. Супермаркетов открыто много — свыше 21,5 тысячи.В 2020 году чистая прибыль компании составила почти 38 миллиардов рублей (выросла в 2,2 раза), выручка — 1,5 триллиона рублей (+13,5%).

https://uz.sputniknews.ru/20200616/Uzbekistan-rekordno-narastil-pryamoj-eksport-ovoschey-i-fruktov-v-Rossiyu-14347631.html

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"иннопром", магазин, продукты, еда, центральная азия, узбекистан