Магазин "Магнит" нацелен стать хабом в ЦА: первый на очереди — Узбекистан

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" планирует открыть официальный офис в Узбекистане.Ожидается, что это позволит компании развивать экспортные и импортные операции.Однако планы у компании гораздо более масштабные — стать в будущем хабом в регионе Центральной Азии и Ближнего Востока. "Открытие офиса позволит "Магниту" увеличить экспорт, а также активнее развивать импорт со странами Средней Азии и Ближнего Востока", — говорится в пресс-релизе.Сейчас активно прорабатывается формат и условия открытия офиса. Свои планы компания озвучила в том числе на полях международной выставки "Иннопром", которая проходит в Ташкенте."Магнит" представил экспортный потенциал и продукцию собственных предприятий. Компания также запланировала ряд переговоров с потенциальными партнерами по приоритетным направлениям экспортно-импортных операций.Какие именно планы у "Магнита" на УзбекистанРитейлер рассматривает республику в качестве важного партнера для прямого импорта продуктов питания (прежде всего фруктов) и продукции легкой промышленности.Напомним, что "Магнит" — одна из крупнейших торговых сетей на территории РФ. Супермаркетов открыто много — свыше 21,5 тысячи.В 2020 году чистая прибыль компании составила почти 38 миллиардов рублей (выросла в 2,2 раза), выручка — 1,5 триллиона рублей (+13,5%).
Сейчас активно прорабатывается формат и условия открытия офиса. Свои планы компания озвучила в том числе на полях международной выставки "Иннопром", которая проходит в Ташкенте.
"Магнит" представил экспортный потенциал и продукцию собственных предприятий. Компания также запланировала ряд переговоров с потенциальными партнерами по приоритетным направлениям экспортно-импортных операций.
Какие именно планы у "Магнита" на Узбекистан
Ритейлер рассматривает республику в качестве важного партнера для прямого импорта продуктов питания (прежде всего фруктов) и продукции легкой промышленности.
Отмечается, что данные категории товаров пользуются хорошим спросом в России.
Напомним, что "Магнит" — одна из крупнейших торговых сетей на территории РФ. Супермаркетов открыто много — свыше 21,5 тысячи.
В 2020 году чистая прибыль компании составила почти 38 миллиардов рублей (выросла в 2,2 раза), выручка — 1,5 триллиона рублей (+13,5%).