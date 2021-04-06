The National Interest: США готовятся к третьей мировой войне

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. США готовятся к третьей мировой войне, пишет американское издание The National Interest.По мнению автора статьи, подтверждение тому — то большое количество военных учений, которые регулярно проводят ВВС США.Особенность этих маневров состоит в том, что солдатам моделируют масштабное противостояние великих держав. В этих условиях они должны научиться быстро и правильно реагировать.Так, к примеру, в учениях Red Flag условным противником американцев выступает так называемая красная команда — сильный "враг", который обладает сильнейшей армией, ПВО и другим мощнейшим вооружением.Все это указывает на то, что США активно готовятся к новой мировой войне, отмечается в материале. Причем войне простой, а "многодоменной".The National Interest отмечает, что если театр боевых действий развернется в космическом или кибепространстве, то в таких условиях американским военным станет намного труднее уничтожить ПВО противника.
Особенность этих маневров состоит в том, что солдатам моделируют масштабное противостояние великих держав. В этих условиях они должны научиться быстро и правильно реагировать.
Так, к примеру, в учениях Red Flag условным противником американцев выступает так называемая красная команда — сильный "враг", который обладает сильнейшей армией, ПВО и другим мощнейшим вооружением.
Все это указывает на то, что США активно готовятся к новой мировой войне, отмечается в материале. Причем войне простой, а "многодоменной".
"Тактика воздушного боя остается основным направлением в сценариях учений Red Flag, однако также учитываются угрозы, которые могут появиться в космосе и киберпространстве. Таким образом, вооруженные силы должны быть готовы реагировать и преодолевать любые вражеские препятствия для осуществления успешной миссии", — говорится в докладе.
The National Interest отмечает, что если театр боевых действий развернется в космическом или кибепространстве, то в таких условиях американским военным станет намного труднее уничтожить ПВО противника.