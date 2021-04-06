В Латвии хотят приравнять военную технику времен СССР к нацистской

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. В Латвии хотят запретить публично демонстрировать советскую военную технику. Та же участь ожидает и боевые машины времен нацистской Германии.Выставлять эти "памятники прошлого" теперь можно только в музеях. Если же военная техника будет публично выставлена вне музеев и дольше чем на 30 дней, то будет наложен штраф. На первый раз физлицам предлагается отделаться предупреждением. Далее может взиматься штраф до 350 евро.Аналогичные санкции будут наложены на юридических лиц, только размер штрафа будет выше — до 2,9 тысячи евро. Зачем это делается? В аннотации к документу говорится, что цель данной инициативы — "демонтаж находящейся на постаментах военной техники, которая была установлена в виде памятников и памятных знаков во времена СССР".Проще говоря, цель — порвать с советским прошлым и всячески его принизить.
На первый раз физлицам предлагается отделаться предупреждением. Далее может взиматься штраф до 350 евро.
Аналогичные санкции будут наложены на юридических лиц, только размер штрафа будет выше — до 2,9 тысячи евро.
С такой инициативой выступили депутаты латвийского национального объединения "Все — Латвии". Законопроект уже внесен в парламент на рассмотрение.
Зачем это делается? В аннотации к документу говорится, что цель данной инициативы — "демонтаж находящейся на постаментах военной техники, которая была установлена в виде памятников и памятных знаков во времена СССР".
Проще говоря, цель — порвать с советским прошлым и всячески его принизить.