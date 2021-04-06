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Экономика
https://uz.sputniknews.ru/20210406/v-navoiyskoy-oblasti-resheno-postroit-fotoelektricheskuyu-stantsiyu-moschnostyu-200-mvt-18185937.html
В Навоийской области решено построить фотоэлектрическую станцию мощностью 200 МВт
В Навоийской области решено построить фотоэлектрическую станцию мощностью 200 МВт
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Министерство энергетики Узбекистана и международная компания Phanes Group вместе займутся строительством в Нуратинском районе
2021-04-06T17:53+0500
2021-04-06T17:53+0500
экономика
солнечная электростанция
минэнерго
навоийская область
строительство
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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Министерство энергетики Узбекистана и международная компания Phanes Group вместе займутся строительством в Нуратинском районе Навоийской области солнечной фотоэлектрической станции (ФЭС). Соглашения о покупке электроэнергии и инвестициях стороны подписали накануне, сообщает пресс-служба Минэнерго.Документы включают в себя технические и коммерческие условия для строительства, владения и эксплуатации солнечной фотоэлектрической станции мощностью 200 МВт переменного тока.Финансовую поддержку окажет "Равнак-банк", согласно меморандуму о сотрудничестве в реализации проектов и инициатив, подписанному между АО "Равнак-банк" и Phanes Group.По словам заместителя министра энергетики Шерзода Ходжаева, Узбекистан привержен стратегии снижения выбросов углерода в атмосферу и увеличения доли возобновляемых источников энергии в энергобалансе. Реализация нынешнего проекта станет важным шагом в исполнения документа, а участие в этом процессе Phanes Group будет способствовать его успеху.Для справки: Phanes Group - международная компания, основанная в 2012 году и занимающаяся разработкой и реализацией проектов в сфере солнечной энергетики, а также управлением инвестициями и активами. Головной офис находится в Дубае (ОАЭ). На сегодняшний день вклад компании в экологически чистую энергетику превышает 130 МВт. Кроме того, еще 3,5 ГВт находятся в процессе разработки или на стадии планирования, включая портфель проектов мощностью 922 МВт в странах Центральной Азии и СНГ.
https://uz.sputniknews.ru/20210226/Frantsiya-zapustit-solnechnuyu-elektrostantsiyu-v-Samarkandskoy-oblasti-16081907.html
навоийская область
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солнечная электростанция, минэнерго, навоийская область, строительство

В Навоийской области решено построить фотоэлектрическую станцию мощностью 200 МВт

17:53 06.04.2021
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© Sputnik / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкСотрудник осматривает состояние фотоэлектрических элементов на солнечных панелях солнечной электростанции
Сотрудник осматривает состояние фотоэлектрических элементов на солнечных панелях солнечной электростанции - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.04.2021
© Sputnik / Кирилл Брага
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Международная компания Phanes Group возьмет на себя строительство и эксплуатацию в Узбекистане солнечной фотоэлектрической станции мощностью 200 МВт переменного тока.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Министерство энергетики Узбекистана и международная компания Phanes Group вместе займутся строительством в Нуратинском районе Навоийской области солнечной фотоэлектрической станции (ФЭС). Соглашения о покупке электроэнергии и инвестициях стороны подписали накануне, сообщает пресс-служба Минэнерго.
Документы включают в себя технические и коммерческие условия для строительства, владения и эксплуатации солнечной фотоэлектрической станции мощностью 200 МВт переменного тока.
Финансовую поддержку окажет "Равнак-банк", согласно меморандуму о сотрудничестве в реализации проектов и инициатив, подписанному между АО "Равнак-банк" и Phanes Group.
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По словам заместителя министра энергетики Шерзода Ходжаева, Узбекистан привержен стратегии снижения выбросов углерода в атмосферу и увеличения доли возобновляемых источников энергии в энергобалансе. Реализация нынешнего проекта станет важным шагом в исполнения документа, а участие в этом процессе Phanes Group будет способствовать его успеху.
Нынешним соглашением Phanes Group разделяет стремление Узбекистана к чистой энергии и достижению климатических целей по сокращению выбросов парниковых газов и снижению зависимости от ископаемого топлива.
Мартин Хаупц
генеральный директор Phanes Group
Для справки: Phanes Group - международная компания, основанная в 2012 году и занимающаяся разработкой и реализацией проектов в сфере солнечной энергетики, а также управлением инвестициями и активами. Головной офис находится в Дубае (ОАЭ).
На сегодняшний день вклад компании в экологически чистую энергетику превышает 130 МВт. Кроме того, еще 3,5 ГВт находятся в процессе разработки или на стадии планирования, включая портфель проектов мощностью 922 МВт в странах Центральной Азии и СНГ.
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