В Ташкенте задержали распространителей наркотической рекламы

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Правоохранительные органы узбекской столицы вычислили и задержали людей, причастных к рекламе наркотиков, появившейся на стенах жилых домов в Ташкенте, сообщают в ГУВД.По данным ведомства, о данном факте сообщили пользователи соцсетей, что вызвало негодование местных жителей. Сотрудники правопорядка изучили ситуацию и нашли соответствующие надписи в махалле "Буз" Мирзо-Улугбекского района Ташкента. По словам опрошенных, они возникли там 5-6 дней назад.В результате проверки были установлены личности граждан, оставивших данные надписи. Ими оказались два молодых человека в возрасте 18 и 21 года.После этого вместе со своим знакомым И. В. парень вырезал из линолеума трафарет с текстом объявления. С помощью баллончика с краской они и наносили его на стены домов.Проверка по данному факту продолжается.
Двое молодых людей наносили краской на стены домов надписи с рекламой наркотических средств. Обратить внимание на данный факт помогла бдительность граждан.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Правоохранительные органы узбекской столицы вычислили и задержали людей, причастных к рекламе наркотиков, появившейся на стенах жилых домов в Ташкенте, сообщают в ГУВД.
По данным ведомства, о данном факте сообщили пользователи соцсетей, что вызвало негодование местных жителей.
Сотрудники правопорядка изучили ситуацию и нашли соответствующие надписи в махалле "Буз" Мирзо-Улугбекского района Ташкента. По словам опрошенных, они возникли там 5-6 дней назад.
В результате проверки были установлены личности граждан, оставивших данные надписи. Ими оказались два молодых человека в возрасте 18 и 21 года.
"В ходе беседы Б. И. сообщил о том, что в марте этого года он подписался на Telegram-канал, где было опубликовано объявление о работе. Связавшись по телефону с неизвестным, Б. И. получил сообщение с текстом объявления, которое необходимо было наносить на стены домов за определенную плату", - говорится в сообщении ГУВД.
После этого вместе со своим знакомым И. В. парень вырезал из линолеума трафарет с текстом объявления. С помощью баллончика с краской они и наносили его на стены домов.