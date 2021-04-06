https://uz.sputniknews.ru/20210406/v-tashkente-zaderjali-rasprostraniteley-narkoticheskoy-reklamy-18179879.html

В Ташкенте задержали распространителей наркотической рекламы

В Ташкенте задержали распространителей наркотической рекламы

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Правоохранительные органы узбекской столицы вычислили и задержали людей, причастных к рекламе наркотиков, появившейся на стенах жилых

2021-04-06T15:20+0500

2021-04-06T15:20+0500

2021-04-06T15:24+0500

происшествия

гувд ташкента

наркотики

задержание

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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Правоохранительные органы узбекской столицы вычислили и задержали людей, причастных к рекламе наркотиков, появившейся на стенах жилых домов в Ташкенте, сообщают в ГУВД.По данным ведомства, о данном факте сообщили пользователи соцсетей, что вызвало негодование местных жителей. Сотрудники правопорядка изучили ситуацию и нашли соответствующие надписи в махалле "Буз" Мирзо-Улугбекского района Ташкента. По словам опрошенных, они возникли там 5-6 дней назад.В результате проверки были установлены личности граждан, оставивших данные надписи. Ими оказались два молодых человека в возрасте 18 и 21 года.После этого вместе со своим знакомым И. В. парень вырезал из линолеума трафарет с текстом объявления. С помощью баллончика с краской они и наносили его на стены домов.Проверка по данному факту продолжается.

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2021

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гувд ташкента, наркотики, задержание