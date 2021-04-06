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https://uz.sputniknews.ru/20210406/v-tashkente-zaderjali-rasprostraniteley-narkoticheskoy-reklamy-18179879.html
В Ташкенте задержали распространителей наркотической рекламы
В Ташкенте задержали распространителей наркотической рекламы
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Правоохранительные органы узбекской столицы вычислили и задержали людей, причастных к рекламе наркотиков, появившейся на стенах жилых
2021-04-06T15:20+0500
2021-04-06T15:24+0500
происшествия
гувд ташкента
наркотики
задержание
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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Правоохранительные органы узбекской столицы вычислили и задержали людей, причастных к рекламе наркотиков, появившейся на стенах жилых домов в Ташкенте, сообщают в ГУВД.По данным ведомства, о данном факте сообщили пользователи соцсетей, что вызвало негодование местных жителей. Сотрудники правопорядка изучили ситуацию и нашли соответствующие надписи в махалле "Буз" Мирзо-Улугбекского района Ташкента. По словам опрошенных, они возникли там 5-6 дней назад.В результате проверки были установлены личности граждан, оставивших данные надписи. Ими оказались два молодых человека в возрасте 18 и 21 года.После этого вместе со своим знакомым И. В. парень вырезал из линолеума трафарет с текстом объявления. С помощью баллончика с краской они и наносили его на стены домов.Проверка по данному факту продолжается.
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гувд ташкента, наркотики, задержание

В Ташкенте задержали распространителей наркотической рекламы

15:20 06.04.2021 (обновлено: 15:24 06.04.2021)
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Руки в наручниках. - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.04.2021
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Двое молодых людей наносили краской на стены домов надписи с рекламой наркотических средств. Обратить внимание на данный факт помогла бдительность граждан.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Правоохранительные органы узбекской столицы вычислили и задержали людей, причастных к рекламе наркотиков, появившейся на стенах жилых домов в Ташкенте, сообщают в ГУВД.
По данным ведомства, о данном факте сообщили пользователи соцсетей, что вызвало негодование местных жителей.
Сотрудники правопорядка изучили ситуацию и нашли соответствующие надписи в махалле "Буз" Мирзо-Улугбекского района Ташкента. По словам опрошенных, они возникли там 5-6 дней назад.
В результате проверки были установлены личности граждан, оставивших данные надписи. Ими оказались два молодых человека в возрасте 18 и 21 года.

"В ходе беседы Б. И. сообщил о том, что в марте этого года он подписался на Telegram-канал, где было опубликовано объявление о работе. Связавшись по телефону с неизвестным, Б. И. получил сообщение с текстом объявления, которое необходимо было наносить на стены домов за определенную плату", - говорится в сообщении ГУВД.

После этого вместе со своим знакомым И. В. парень вырезал из линолеума трафарет с текстом объявления. С помощью баллончика с краской они и наносили его на стены домов.
Проверка по данному факту продолжается.
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