https://uz.sputniknews.ru/20210406/v-tashoblasti-vernuli-v-selxozoborot-nezakonno-vydelennye-pod-stroitelstvo-jilya-zemli-18187782.html

В Ташобласти вернули в сельхозоборот незаконно выделенные под строительство жилья земли

В Ташобласти вернули в сельхозоборот незаконно выделенные под строительство жилья земли

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Генеральная прокуратура Узбекистана вернула в сельхозоборот незаконно занятые под жилые строения земельные участки в Ташкентской

2021-04-06T18:48+0500

2021-04-06T18:48+0500

2021-04-06T18:48+0500

происшествия

незаконное изъятие земли

генеральная прокуратура узбекистана

ташкентская область

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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Генеральная прокуратура Узбекистана вернула в сельхозоборот незаконно занятые под жилые строения земельные участки в Ташкентской области. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан сообщили в пресс-службе ведомства.С начала года в регионе правоохранители выявили 416 случаев незаконного присвоения земельных участков общей площадью 159 гектаров, 789 фактов незаконных построек, вместе с тем 517 незаконных объектов снесены.Одна из последних историй произошла в Кибрайском районе — местный хоким Миразам Миркасымов выделил землю для предприятия "Нерудник-Ирис". Однако после от этой территории граждане стали получать участки под строительство жилья. Хотя в хокимияте не давали разрешения на это, владельцы участков начали там работы.В итоге все незаконно начатые самовольные строения были снесены, а земли возвращены в сельскохозяйственный оборот. Сотрудники Генпрокуратуры провели с населением разъяснительную работу о том, что орошаемые сельскохозяйственные земли находятся под особой охраной, не допускается выделение данных земель для несельскохозяйственных целей.В данном случае ни руководство предприятия, ни и администрация района не имели права передавать земли, находящиеся в сельскохозяйственном обороте,под строительство жилья, находящиеся в сельхозобороте, это может сделать только президент.Указ президента "О мерах по эффективному использованию земельных и водных ресурсов в сельском хозяйстве" предусматривает меры для повторного введения в пользование земель, выбывших из оборота из-за ухудшения их мелиоративного и ирригационного состояния. В частности, это уменьшение потери воды путем эффективного использования подземных водных ресурсов, внедрение водосберегающих технологий и реконструкция внутренних ирригационных сетей, а также привлечение потенциальных инвесторов.

https://uz.sputniknews.ru/20210115/V-Uzbekistane-uzhestochili-otvetstvennost-za-nezakonnoe-izyatie-zemli-15792610.html

ташкентская область

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незаконное изъятие земли, генеральная прокуратура узбекистана, ташкентская область