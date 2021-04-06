Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Происшествия
https://uz.sputniknews.ru/20210406/v-tashoblasti-vernuli-v-selxozoborot-nezakonno-vydelennye-pod-stroitelstvo-jilya-zemli-18187782.html
В Ташобласти вернули в сельхозоборот незаконно выделенные под строительство жилья земли
В Ташобласти вернули в сельхозоборот незаконно выделенные под строительство жилья земли
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Генеральная прокуратура Узбекистана вернула в сельхозоборот незаконно занятые под жилые строения земельные участки в Ташкентской
2021-04-06T18:48+0500
2021-04-06T18:48+0500
происшествия
незаконное изъятие земли
генеральная прокуратура узбекистана
ташкентская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/786/29/7862949_0:67:1281:787_1920x0_80_0_0_36bb4ec0e877e9f0f7da79d627dacdfe.jpg
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Генеральная прокуратура Узбекистана вернула в сельхозоборот незаконно занятые под жилые строения земельные участки в Ташкентской области. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан сообщили в пресс-службе ведомства.С начала года в регионе правоохранители выявили 416 случаев незаконного присвоения земельных участков общей площадью 159 гектаров, 789 фактов незаконных построек, вместе с тем 517 незаконных объектов снесены.Одна из последних историй произошла в Кибрайском районе — местный хоким Миразам Миркасымов выделил землю для предприятия "Нерудник-Ирис". Однако после от этой территории граждане стали получать участки под строительство жилья. Хотя в хокимияте не давали разрешения на это, владельцы участков начали там работы.В итоге все незаконно начатые самовольные строения были снесены, а земли возвращены в сельскохозяйственный оборот. Сотрудники Генпрокуратуры провели с населением разъяснительную работу о том, что орошаемые сельскохозяйственные земли находятся под особой охраной, не допускается выделение данных земель для несельскохозяйственных целей.В данном случае ни руководство предприятия, ни и администрация района не имели права передавать земли, находящиеся в сельскохозяйственном обороте,под строительство жилья, находящиеся в сельхозобороте, это может сделать только президент.Указ президента "О мерах по эффективному использованию земельных и водных ресурсов в сельском хозяйстве" предусматривает меры для повторного введения в пользование земель, выбывших из оборота из-за ухудшения их мелиоративного и ирригационного состояния. В частности, это уменьшение потери воды путем эффективного использования подземных водных ресурсов, внедрение водосберегающих технологий и реконструкция внутренних ирригационных сетей, а также привлечение потенциальных инвесторов.
https://uz.sputniknews.ru/20210115/V-Uzbekistane-uzhestochili-otvetstvennost-za-nezakonnoe-izyatie-zemli-15792610.html
ташкентская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/786/29/7862949_70:0:1209:854_1920x0_80_0_0_f54fa65a2a5b7faddcadb6bc471c483a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
незаконное изъятие земли, генеральная прокуратура узбекистана, ташкентская область

В Ташобласти вернули в сельхозоборот незаконно выделенные под строительство жилья земли

18:48 06.04.2021
228
© Пресс-служба президента УзбекистанаСтроительство водохранилища в Зафарабадском районе Джизакской области
Строительство водохранилища в Зафарабадском районе Джизакской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.04.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
Ни руководство предприятия, ни и администрация района не имели права передавать земли, находящиеся в сельскохозяйственном обороте,под строительство жилья, находящиеся в сельхозобороте, это может сделать только президент.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Генеральная прокуратура Узбекистана вернула в сельхозоборот незаконно занятые под жилые строения земельные участки в Ташкентской области. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан сообщили в пресс-службе ведомства.
С начала года в регионе правоохранители выявили 416 случаев незаконного присвоения земельных участков общей площадью 159 гектаров, 789 фактов незаконных построек, вместе с тем 517 незаконных объектов снесены.
Одна из последних историй произошла в Кибрайском районе — местный хоким Миразам Миркасымов выделил землю для предприятия "Нерудник-Ирис". Однако после от этой территории граждане стали получать участки под строительство жилья. Хотя в хокимияте не давали разрешения на это, владельцы участков начали там работы.
Коттеджи по типовым проектам - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.01.2021
Общество
В Узбекистане ужесточили ответственность за незаконное изъятие земли
15 января, 12:12
1711
В итоге все незаконно начатые самовольные строения были снесены, а земли возвращены в сельскохозяйственный оборот.
Сотрудники Генпрокуратуры провели с населением разъяснительную работу о том, что орошаемые сельскохозяйственные земли находятся под особой охраной, не допускается выделение данных земель для несельскохозяйственных целей.
В данном случае ни руководство предприятия, ни и администрация района не имели права передавать земли, находящиеся в сельскохозяйственном обороте,под строительство жилья, находящиеся в сельхозобороте, это может сделать только президент.
Указ президента "О мерах по эффективному использованию земельных и водных ресурсов в сельском хозяйстве" предусматривает меры для повторного введения в пользование земель, выбывших из оборота из-за ухудшения их мелиоративного и ирригационного состояния. В частности, это уменьшение потери воды путем эффективного использования подземных водных ресурсов, внедрение водосберегающих технологий и реконструкция внутренних ирригационных сетей, а также привлечение потенциальных инвесторов.
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:30Европа изучает связь между вакциной AstraZeneca и случаями тромбоза
20:25В первый день чемпионата Азии по дзюдо узбекские спортсмены завоевали пять медалей
20:06При алмалыкском филиале НИТУ "МИСиС" будут обучать цифровой геологии
19:17Президент Казахстана привился вакциной "Спутник V"
18:51В Узбекистане будут наказывать за распространение персональных данных правоохранителей
18:48В Ташобласти вернули в сельхозоборот незаконно выделенные под строительство жилья земли
18:42The National Interest: США готовятся к третьей мировой войне
18:22Миллионные контракты и масштабные планы: во что инвестируют компании РФ в Узбекистане
18:00На рынке вакцин появился еще один игрок: это Франция и ее препарат VLA2001
17:53В Навоийской области решено построить фотоэлектрическую станцию мощностью 200 МВт
17:50"С нами США!" Украина снова поверила, что американцы будут воевать за нее
17:36В ЕАЭС утвердили приоритеты в работе до 2025 года
17:10Магазин "Магнит" нацелен стать хабом в ЦА: первый на очереди — Узбекистан
17:01В Hududgazta'minot распрощались с контролерами: процесс оплаты переходит в онлайн
16:25Made in Belarus: что представили белорусы на выставке "Иннопром"
16:22Совкомбанк удвоит объем кредитования узбекских компаний и банков
15:56Началась трансформация Навоийского горно-металлургического комбината
15:40Кабинет узбекского языка и культуры откроется в Белорусском госуниверситете
15:36Киев возобновляет авиасообщение с Ташкентом
15:20В Ташкенте задержали распространителей наркотической рекламы