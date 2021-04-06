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https://uz.sputniknews.ru/20210406/v-uzbekistane-nachnut-nakazyvat-za-nezakonnoe-vladenie-neognestrelnym-orujiem--18178492.html
В Узбекистане начнут наказывать за незаконное владение неогнестрельным оружием
В Узбекистане начнут наказывать за незаконное владение неогнестрельным оружием
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Комитет Сената Олий Мажлиса Узбекистана по вопросам обороны и безопасности рассматривает закон, предусматривающий совершенствование
2021-04-06T14:32+0500
2021-04-06T14:40+0500
общество
стрелковое оружие
травматическое оружие
огнестрельное оружие
законодательство
оружие
олий мажлис
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Комитет Сената Олий Мажлиса Узбекистана по вопросам обороны и безопасности рассматривает закон, предусматривающий совершенствование законодательства об оружии. Как заявил член Сената, работающий на постоянной основе в Комитете по вопросам обороны и безопасности, Фарход Бокиев, новый документ состоит из четырнадцати статей, предусматривающих внесение изменений и дополнений в одиннадцать законов.В настоящее время в стране, наряду с огнестрельным, разрешено владеть пневматическим, газовым, сигнальным, клинковым, метательным оружием и электрошоковыми устройствами. Если за несоблюдение правил хранения и незаконное владение огнестрельным оружием предусмотрена административная и уголовная ответственности, то в отношении неогнестрельного оружия в законодательстве ничего подобного нет.Парламентарии обращают внимание, что владельцы такого оружия могут использовать его в преступных целях. Вместе с тем предлагается вернуть полномочия по лицензированию и выдаче разрешений в области гражданского и служебного оружия и боеприпасов обратно МВД. В 2019 году они были переданы Национальной гвардии. Однако осуществление контроля за соблюдением правил хранения, а также принятие мер по выявленным нарушениям оставалось за органами внутренних дел."В иностранных государствах отношения в сфере оборота оружия, то есть лицензирование и выдача разрешений, а также контроль за соблюдением их требований, возложены на единый государственный орган", — обращает внимание Бокиев. По мнению парламентария, это необходимо сделать и в Узбекистане.
https://uz.sputniknews.ru/20190729/Prezident-podpisal-zakon-Ob-oruzhii-12118148.html
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стрелковое оружие, травматическое оружие, огнестрельное оружие, законодательство, оружие, олий мажлис, узбекистан

В Узбекистане начнут наказывать за незаконное владение неогнестрельным оружием

14:32 06.04.2021 (обновлено: 14:40 06.04.2021)
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© Sputnik / Евгений БиятовЭлектрошокер
Электрошокер - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.04.2021
© Sputnik / Евгений Биятов
В республике рассматривают возможность введения наказания за незаконное хранение неогнестрельного оружия и лишения Национальной гвардии полномочий по лицензированию гражданского и служебного оружия.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Комитет Сената Олий Мажлиса Узбекистана по вопросам обороны и безопасности рассматривает закон, предусматривающий совершенствование законодательства об оружии.
Как заявил член Сената, работающий на постоянной основе в Комитете по вопросам обороны и безопасности, Фарход Бокиев, новый документ состоит из четырнадцати статей, предусматривающих внесение изменений и дополнений в одиннадцать законов.
В настоящее время в стране, наряду с огнестрельным, разрешено владеть пневматическим, газовым, сигнальным, клинковым, метательным оружием и электрошоковыми устройствами.
Если за несоблюдение правил хранения и незаконное владение огнестрельным оружием предусмотрена административная и уголовная ответственности, то в отношении неогнестрельного оружия в законодательстве ничего подобного нет.

"В прошедшем 2020 году не было правовых оснований для привлечения лиц к ответственности по 2 174 выявленным случаям по владению без разрешения оружием, не являющимся огнестрельным. Это создает для граждан возможность свободного его оборота".

Фарход БОКИЕВ
Член Сената Олий Мажлиса, работающий на постоянной основе в Комитете по вопросам обороны и безопасности
Парламентарии обращают внимание, что владельцы такого оружия могут использовать его в преступных целях.
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Вместе с тем предлагается вернуть полномочия по лицензированию и выдаче разрешений в области гражданского и служебного оружия и боеприпасов обратно МВД.
В 2019 году они были переданы Национальной гвардии. Однако осуществление контроля за соблюдением правил хранения, а также принятие мер по выявленным нарушениям оставалось за органами внутренних дел.
"В иностранных государствах отношения в сфере оборота оружия, то есть лицензирование и выдача разрешений, а также контроль за соблюдением их требований, возложены на единый государственный орган", — обращает внимание Бокиев.
По мнению парламентария, это необходимо сделать и в Узбекистане.
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