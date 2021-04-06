https://uz.sputniknews.ru/20210406/v-uzbekistane-nachnut-nakazyvat-za-nezakonnoe-vladenie-neognestrelnym-orujiem--18178492.html

В Узбекистане начнут наказывать за незаконное владение неогнестрельным оружием

В Узбекистане начнут наказывать за незаконное владение неогнестрельным оружием

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Комитет Сената Олий Мажлиса Узбекистана по вопросам обороны и безопасности рассматривает закон, предусматривающий совершенствование

2021-04-06T14:32+0500

2021-04-06T14:32+0500

2021-04-06T14:40+0500

общество

стрелковое оружие

травматическое оружие

огнестрельное оружие

законодательство

оружие

олий мажлис

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Комитет Сената Олий Мажлиса Узбекистана по вопросам обороны и безопасности рассматривает закон, предусматривающий совершенствование законодательства об оружии. Как заявил член Сената, работающий на постоянной основе в Комитете по вопросам обороны и безопасности, Фарход Бокиев, новый документ состоит из четырнадцати статей, предусматривающих внесение изменений и дополнений в одиннадцать законов.В настоящее время в стране, наряду с огнестрельным, разрешено владеть пневматическим, газовым, сигнальным, клинковым, метательным оружием и электрошоковыми устройствами. Если за несоблюдение правил хранения и незаконное владение огнестрельным оружием предусмотрена административная и уголовная ответственности, то в отношении неогнестрельного оружия в законодательстве ничего подобного нет.Парламентарии обращают внимание, что владельцы такого оружия могут использовать его в преступных целях. Вместе с тем предлагается вернуть полномочия по лицензированию и выдаче разрешений в области гражданского и служебного оружия и боеприпасов обратно МВД. В 2019 году они были переданы Национальной гвардии. Однако осуществление контроля за соблюдением правил хранения, а также принятие мер по выявленным нарушениям оставалось за органами внутренних дел."В иностранных государствах отношения в сфере оборота оружия, то есть лицензирование и выдача разрешений, а также контроль за соблюдением их требований, возложены на единый государственный орган", — обращает внимание Бокиев. По мнению парламентария, это необходимо сделать и в Узбекистане.

https://uz.sputniknews.ru/20190729/Prezident-podpisal-zakon-Ob-oruzhii-12118148.html

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стрелковое оружие, травматическое оружие, огнестрельное оружие, законодательство, оружие, олий мажлис, узбекистан