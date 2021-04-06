Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Колумнисты
https://uz.sputniknews.ru/20210406/vremya-julikov-i-ukrainskaya-golodovka-18170089.html
Время жуликов и "украинская голодовка"
Время жуликов и "украинская голодовка"
Отказывается ли он от пищи или не отказывается, впрочем, неясно — все только с его слов.
2021-04-06T10:45+0500
2021-04-06T10:45+0500
колумнисты
алексей навальный
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/06/18170063_0:141:3131:1902_1920x0_80_0_0_707c4e138f569b9e3a1b914dd8a2e720.jpg
Отказывается ли он от пищи или не отказывается, впрочем, неясно — все только с его слов.При этом страстные его партизаны удивляются и даже возмущаются тем, что его борьбы и страдания встречают явно недостаточный отклик в обществе. Даже либерально мыслящие (хотя и без фанатизма) люди предпочитают не касаться этой темы. Впрочем, многие лоялисты, сроду не замеченные в особой симпатии к А. А. Навальному, тоже предпочитают отмалчиваться.С лоялистами дело понятное. В антинацистском романе Фейхтвангера "Семья Опперман", написанном в 1933 году, национал-социалистический учитель Фогельзанг травит гимназиста Бертольда Оппермана и требует от него публичных извинений (и, в общем-то, ни за что) перед всей гимназией в актовом зале. Гимназист принимает смертельную дозу снотворного, чтобы избежать унижения. "И когда стало известно, что Бертольд Опперман при смерти, на губах Фогельзанга появилась лишь презрительная усмешка. Его не провести такими штучками. Не верю. Этому наглецу не удастся под предлогом мнимой болезни укрыться от возмездия за свое преступление. Спустя три дня, когда "мнимая болезнь" кончилась смертью Бертольда, ученики вспомнили эту фразу".Болезнь, как и голодовка, могут быть мнимыми, но если даже есть малая доля вероятности, что это не так и дело серьезное, то лучше заложиться на этот вариант. От молчания ничего не будет, если же обвинить пациента в том, что он лжет, а он возьми и не солги — будет нехорошо.Осторожность никогда не помешает — но если дело только в Навальном. Здесь же, кроме него, есть власти, обвиняемые в том, что они цинично и сознательно ведут дело к гибели пациента. То есть одно из двух. Или пациент говорит правду, а власти хотят его смерти. Или власти ничего такого не хотят, а пациент сознательно и лживо обвиняет их в злодейских намерениях. Тут отмолчаться уже труднее — надо взять чью-либо сторону.В примере из романа дело было еще и в репутации. Гимназист Бертольд был юношей честным и серьезным, и трудно было поверить, что он вдруг решил прибегнуть к откровенной симуляции.Но таковы же и примеры из жизни. Можно было по-разному относиться и к осужденному по ст. 70 УК РСФСР ("Антисоветская агитация и пропаганда") А. Т. Марченко, умершему в 1986 году от последствий голодовки. Равно как и к десяти членам Ирландской республиканской армии(вообще-то террористическая организация), заморившим себя голодом в 1981 году. Однако ни Марченко, ни десять активистов ИРА не были замечены ни в необъяснимо пространной жизни — лобстеров не ели, на дорогих заграничных курортах не отдыхали, детей в Стэнфорде не обучали, — ни в малопонятных финансовых делах, ни в систематической лжи по разным поводам, когда человек врет как дышит.Но это было давно, когда репутация — особенно в смертельном противостоянии тюремному режиму — чего-то стоила. Тогда власти — даже и такие бестрепетные, как Маргарет Тэтчер с ее "Это их выбор", то есть "Хотите подыхать — подыхайте" — понимали, что решимость заключенных в самом деле высока и речь в самом деле идет о жизни и смерти. Ибо голодающие, возможно, были фанатиками, возможно, опасными фанатиками, но и прежде, и в своем стоянии до самыя до смерти они были безусловно честны.С тех пор время убежденных людей прошло и настало время жуликов.М. Б. Ходорковский, который сейчас пишет: "Сам голодал, знаю, только твердость", объявил голодовку 18 мая 2010 года в 18:00, а 19 мая 2010 года в 08:00 ее прекратил. Только твердость, только решимость.Н. В. Савченко голодала в российской тюрьме с 13 декабря 2014 года по 10 марта 2015 года, то есть более 100 дней. Члены ИРА начали умирать один за другим на 60-й день голодовки. Савченко же была крайне бодра и даже сильно поправилась, ибо ей делали с ее согласия питательные инъекции.Неудалый режиссер и неудалый бомбист О. Г. Сенцов голодал с 14 мая по 6 октября 2018 года (145 дней) по сценарию Савченко.Сподвижница А. А. Навального Л. Э. Соболь в 2019 году в знак протеста против отказа регистрировать ее на выборах в Мосгодуму голодала 33 дня — и тоже по-украински, никак не по-ирландски.Традиция "украинских голодовок" в России в сочетании с и без того неоднозначной репутацией отважных борцов привела к ожидаемому результату. Методика борца за мир д-ра Хайдера (голодал в 1988 году 218 дней, сохраняя замечательную бодрость) девальвирует голодовку как таковую, являясь — назовем вещи своими именами — преступлением против тех заключенных, которые не видят другого выхода и приняли отчаянное решение голодать до конца. Соболь, Хайдер, Ходорковский и другие уничтожили доверие к голодающим, а значит, и общественное сочувствие к ним.Распальцовщик — не голодовщик, это страшное средство имеет шансы (причем тоже не всегда) сработать только в сочетании с безукоризненной репутацией. С чем у героев нашего времени так неважно, что и сказать нельзя.Источник: РИА Новости
https://uz.sputniknews.ru/20210206/Navalnyy-unichtozhil-sebya-kak-politika-za-odin-den-15949479.html
https://uz.sputniknews.ru/20210215/Kuda-ischezla-lider-protesta-16000068.html
https://uz.sputniknews.ru/20210222/Spasti-ryadovogo-Artemenko-zachem-Navalnyy-oskorbil-veterana-16057309.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Максим Соколов
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/881/03/8810356_0:279:2048:2327_100x100_80_0_0_59cfe324ed9ca58ccb65d4c7f0d50598.jpg
Максим Соколов
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/881/03/8810356_0:279:2048:2327_100x100_80_0_0_59cfe324ed9ca58ccb65d4c7f0d50598.jpg
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/06/18170063_137:0:2866:2047_1920x0_80_0_0_3fc9974422a8c7dcb05c742fe690b689.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
алексей навальный

Время жуликов и "украинская голодовка"

10:45 06.04.2021
177
© Sputnik / Павел БедняковАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.04.2021
© Sputnik / Павел Бедняков
Журналист Максим Соколов - Sputnik Узбекистан
Максим Соколов
Все материалы
Сперва заключенный в Покровской колонии ИК-2 А. А. Навальный жаловался на болезненное состояние, по описанию похожее на ишиас, затем неврологическая тема ушла на задний план, неясно, был ли ишиас вообще, а Навальный объявил голодовку.
Отказывается ли он от пищи или не отказывается, впрочем, неясно — все только с его слов.
При этом страстные его партизаны удивляются и даже возмущаются тем, что его борьбы и страдания встречают явно недостаточный отклик в обществе. Даже либерально мыслящие (хотя и без фанатизма) люди предпочитают не касаться этой темы. Впрочем, многие лоялисты, сроду не замеченные в особой симпатии к А. А. Навальному, тоже предпочитают отмалчиваться.
С лоялистами дело понятное. В антинацистском романе Фейхтвангера "Семья Опперман", написанном в 1933 году, национал-социалистический учитель Фогельзанг травит гимназиста Бертольда Оппермана и требует от него публичных извинений (и, в общем-то, ни за что) перед всей гимназией в актовом зале. Гимназист принимает смертельную дозу снотворного, чтобы избежать унижения. "И когда стало известно, что Бертольд Опперман при смерти, на губах Фогельзанга появилась лишь презрительная усмешка. Его не провести такими штучками. Не верю. Этому наглецу не удастся под предлогом мнимой болезни укрыться от возмездия за свое преступление. Спустя три дня, когда "мнимая болезнь" кончилась смертью Бертольда, ученики вспомнили эту фразу".
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.02.2021
Россия
Навальный уничтожил себя как политика за один день
6 февраля, 11:43
6111
Болезнь, как и голодовка, могут быть мнимыми, но если даже есть малая доля вероятности, что это не так и дело серьезное, то лучше заложиться на этот вариант. От молчания ничего не будет, если же обвинить пациента в том, что он лжет, а он возьми и не солги — будет нехорошо.
Осторожность никогда не помешает — но если дело только в Навальном. Здесь же, кроме него, есть власти, обвиняемые в том, что они цинично и сознательно ведут дело к гибели пациента. То есть одно из двух. Или пациент говорит правду, а власти хотят его смерти. Или власти ничего такого не хотят, а пациент сознательно и лживо обвиняет их в злодейских намерениях. Тут отмолчаться уже труднее — надо взять чью-либо сторону.
В примере из романа дело было еще и в репутации. Гимназист Бертольд был юношей честным и серьезным, и трудно было поверить, что он вдруг решил прибегнуть к откровенной симуляции.
Но таковы же и примеры из жизни. Можно было по-разному относиться и к осужденному по ст. 70 УК РСФСР ("Антисоветская агитация и пропаганда") А. Т. Марченко, умершему в 1986 году от последствий голодовки. Равно как и к десяти членам Ирландской республиканской армии(вообще-то террористическая организация), заморившим себя голодом в 1981 году. Однако ни Марченко, ни десять активистов ИРА не были замечены ни в необъяснимо пространной жизни — лобстеров не ели, на дорогих заграничных курортах не отдыхали, детей в Стэнфорде не обучали, — ни в малопонятных финансовых делах, ни в систематической лжи по разным поводам, когда человек врет как дышит.
Супруга Алексея Навального Юлия у здания Щербинского районного суда города Москвы - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.02.2021
Россия
Куда исчезла "лидер протеста"
15 февраля, 11:14
5561
Но это было давно, когда репутация — особенно в смертельном противостоянии тюремному режиму — чего-то стоила. Тогда власти — даже и такие бестрепетные, как Маргарет Тэтчер с ее "Это их выбор", то есть "Хотите подыхать — подыхайте" — понимали, что решимость заключенных в самом деле высока и речь в самом деле идет о жизни и смерти. Ибо голодающие, возможно, были фанатиками, возможно, опасными фанатиками, но и прежде, и в своем стоянии до самыя до смерти они были безусловно честны.
С тех пор время убежденных людей прошло и настало время жуликов.
М. Б. Ходорковский, который сейчас пишет: "Сам голодал, знаю, только твердость", объявил голодовку 18 мая 2010 года в 18:00, а 19 мая 2010 года в 08:00 ее прекратил. Только твердость, только решимость.
Н. В. Савченко голодала в российской тюрьме с 13 декабря 2014 года по 10 марта 2015 года, то есть более 100 дней. Члены ИРА начали умирать один за другим на 60-й день голодовки. Савченко же была крайне бодра и даже сильно поправилась, ибо ей делали с ее согласия питательные инъекции.
Неудалый режиссер и неудалый бомбист О. Г. Сенцов голодал с 14 мая по 6 октября 2018 года (145 дней) по сценарию Савченко.
Заседание суда по делу А. Навального - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.02.2021
Колумнисты
Спасти рядового Артеменко: зачем Навальный оскорбил ветерана
22 февраля, 13:49
326
Сподвижница А. А. Навального Л. Э. Соболь в 2019 году в знак протеста против отказа регистрировать ее на выборах в Мосгодуму голодала 33 дня — и тоже по-украински, никак не по-ирландски.
Традиция "украинских голодовок" в России в сочетании с и без того неоднозначной репутацией отважных борцов привела к ожидаемому результату. Методика борца за мир д-ра Хайдера (голодал в 1988 году 218 дней, сохраняя замечательную бодрость) девальвирует голодовку как таковую, являясь — назовем вещи своими именами — преступлением против тех заключенных, которые не видят другого выхода и приняли отчаянное решение голодать до конца. Соболь, Хайдер, Ходорковский и другие уничтожили доверие к голодающим, а значит, и общественное сочувствие к ним.
Распальцовщик — не голодовщик, это страшное средство имеет шансы (причем тоже не всегда) сработать только в сочетании с безукоризненной репутацией. С чем у героев нашего времени так неважно, что и сказать нельзя.
Источник: РИА Новости
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:06Россия поможет Узбекистану привести в порядок газотранспортную систему
13:00В ташкентском метро устроили свадьбу и "чайхану" — видео
12:49В Каракалпакстане по требованию воспитателей уволили заведующую детсадом
12:37Поймать за 45 минут: как в Ташкенте обнаружили угнанный автомобиль
12:34Узбекистан и Южная Корея настроены на развитие межпарламентского диалога
12:23Инновационный Узбекистан: страна бросит силы на развитие 6 научных отраслей
12:06Случайный гость на свадьбе: как Юлдуз Усманова поздравила молодоженов
11:52Узбекистан заинтересован в использовании морских портов Ирана — пресс-служба Мирзиёева
11:28Ракетоносец "3 в 1": когда взлетит российский "стратег" нового поколения
11:12Какие "побочки" может вызвать китайская вакцина — памятка для узбекистанцев
10:57Германия перед "светофором": что останется после Меркель
10:45Время жуликов и "украинская голодовка"
10:33В Латвии хотят приравнять военную технику времен СССР к нацистской
10:31Россия передала Узбекистану 20 современных автомобилей скорой помощи
10:11Стюардесса рассказала о самых грязных местах в самолете
09:57"Иннопром–2021": какие документы были подписаны в первый день форума
09:49В Термезе прошел пеший марафон
09:36Мирзиёев встретился с Мантуровым в Ташкенте: о чем они поговорили
09:17Кооперация, фармацевтика и производство: что обсудили министры промышленности стран ЕАЭС
09:10Британские ученые рассказали о главном факторе долголетия