Госкомстат изучит благополучие узбекистанцев

ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. В Узбекистане стартовало исследование социально-экономического благополучия женщин, детей и домохозяйств, сообщает Госкомстат.По данным ведомства, это мультииндикаторное кластерное обследование в домохозяйствах – MICS. Оно позволит собрать жизненно важные данные, на основе которых можно будет отследить прогресс Узбекистана в достижении Целей устойчивого развития.Его итоги будут включены в международные базы данных, а в самой республике они понадобятся для принятия решений, планирования и реализации национальной политики, программ развития и услуг в социальной сфере.Как сообщается, сбор данных начался 5 апреля сразу в 726 махаллях по всей стране. Продлится он до 31 июля. Работа реализуется совместно Государственным комитетом по статистике с UNICEF.В связи с этим правительство и партнеры MICS призывают махалли и семьи открывать двери своих домов и предоставлять достоверную информацию исследователям.
Исследование социально-экономического благополучия граждан позволит сформировать политику улучшения жизни и отследить прогресс страны в достижении Целей устойчивого развития.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. В Узбекистане стартовало исследование социально-экономического благополучия женщин, детей и домохозяйств, сообщает Госкомстат.
По данным ведомства, это мультииндикаторное кластерное обследование в домохозяйствах – MICS. Оно позволит собрать жизненно важные данные, на основе которых можно будет отследить прогресс Узбекистана в достижении Целей устойчивого развития.
Его итоги будут включены в международные базы данных, а в самой республике они понадобятся для принятия решений, планирования и реализации национальной политики, программ развития и услуг в социальной сфере.
Как сообщается, сбор данных начался 5 апреля сразу в 726 махаллях по всей стране. Продлится он до 31 июля. Работа реализуется совместно Государственным комитетом по статистике с UNICEF.
“За последние два десятилетия было проведено более 300 обследований MICS в более чем 100 странах, которые позволили получить данные по ключевым показателям благополучия детей и женщин и помочь в формировании политики для улучшения их жизни”, - говорится в сообщении.
В связи с этим правительство и партнеры MICS призывают махалли и семьи открывать двери своих домов и предоставлять достоверную информацию исследователям.