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Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210407/goskomstat-izuchit-blagopoluchie-uzbekistantsev-18209629.html
Госкомстат изучит благополучие узбекистанцев
Госкомстат изучит благополучие узбекистанцев
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. В Узбекистане стартовало исследование социально-экономического благополучия женщин, детей и домохозяйств, сообщает Госкомстат.
2021-04-07T19:37+0500
2021-04-07T19:37+0500
общество
госкомстат
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. В Узбекистане стартовало исследование социально-экономического благополучия женщин, детей и домохозяйств, сообщает Госкомстат.По данным ведомства, это мультииндикаторное кластерное обследование в домохозяйствах – MICS. Оно позволит собрать жизненно важные данные, на основе которых можно будет отследить прогресс Узбекистана в достижении Целей устойчивого развития.Его итоги будут включены в международные базы данных, а в самой республике они понадобятся для принятия решений, планирования и реализации национальной политики, программ развития и услуг в социальной сфере.Как сообщается, сбор данных начался 5 апреля сразу в 726 махаллях по всей стране. Продлится он до 31 июля. Работа реализуется совместно Государственным комитетом по статистике с UNICEF.В связи с этим правительство и партнеры MICS призывают махалли и семьи открывать двери своих домов и предоставлять достоверную информацию исследователям.
https://uz.sputniknews.ru/20210115/Na-skolko-chelovek-uvelichilos-naselenie-Uzbekistana-v-2020-m--Goskomstat-15798331.html
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госкомстат, узбекистан

Госкомстат изучит благополучие узбекистанцев

19:37 07.04.2021
30
© Пресс-служба ГоскомстатаГоскомстат проводит исследование социально-экономического благополучия узбекистанцев
Госкомстат проводит исследование социально-экономического благополучия узбекистанцев - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.04.2021
© Пресс-служба Госкомстата
Исследование социально-экономического благополучия граждан позволит сформировать политику улучшения жизни и отследить прогресс страны в достижении Целей устойчивого развития.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. В Узбекистане стартовало исследование социально-экономического благополучия женщин, детей и домохозяйств, сообщает Госкомстат.
По данным ведомства, это мультииндикаторное кластерное обследование в домохозяйствах – MICS. Оно позволит собрать жизненно важные данные, на основе которых можно будет отследить прогресс Узбекистана в достижении Целей устойчивого развития.
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Его итоги будут включены в международные базы данных, а в самой республике они понадобятся для принятия решений, планирования и реализации национальной политики, программ развития и услуг в социальной сфере.
Как сообщается, сбор данных начался 5 апреля сразу в 726 махаллях по всей стране. Продлится он до 31 июля. Работа реализуется совместно Государственным комитетом по статистике с UNICEF.

“За последние два десятилетия было проведено более 300 обследований MICS в более чем 100 странах, которые позволили получить данные по ключевым показателям благополучия детей и женщин и помочь в формировании политики для улучшения их жизни”, - говорится в сообщении.

В связи с этим правительство и партнеры MICS призывают махалли и семьи открывать двери своих домов и предоставлять достоверную информацию исследователям.
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