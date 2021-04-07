https://uz.sputniknews.ru/20210407/goskomstat-izuchit-blagopoluchie-uzbekistantsev-18209629.html

Госкомстат изучит благополучие узбекистанцев

Госкомстат изучит благополучие узбекистанцев

ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. В Узбекистане стартовало исследование социально-экономического благополучия женщин, детей и домохозяйств, сообщает Госкомстат.

2021-04-07T19:37+0500

2021-04-07T19:37+0500

2021-04-07T19:37+0500

общество

госкомстат

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/07/18209594_0:0:800:451_1920x0_80_0_0_8a87020aa16c8a53a2a96dad492e0840.jpg

ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. В Узбекистане стартовало исследование социально-экономического благополучия женщин, детей и домохозяйств, сообщает Госкомстат.По данным ведомства, это мультииндикаторное кластерное обследование в домохозяйствах – MICS. Оно позволит собрать жизненно важные данные, на основе которых можно будет отследить прогресс Узбекистана в достижении Целей устойчивого развития.Его итоги будут включены в международные базы данных, а в самой республике они понадобятся для принятия решений, планирования и реализации национальной политики, программ развития и услуг в социальной сфере.Как сообщается, сбор данных начался 5 апреля сразу в 726 махаллях по всей стране. Продлится он до 31 июля. Работа реализуется совместно Государственным комитетом по статистике с UNICEF.В связи с этим правительство и партнеры MICS призывают махалли и семьи открывать двери своих домов и предоставлять достоверную информацию исследователям.

https://uz.sputniknews.ru/20210115/Na-skolko-chelovek-uvelichilos-naselenie-Uzbekistana-v-2020-m--Goskomstat-15798331.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

госкомстат, узбекистан