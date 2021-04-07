"Иннопром" с узбекским акцентом: яркие кадры с масштабной выставки в Ташкенте

Ташкент впервые стал местом проведения "Иннопрома". С 2010 года выставка проходила в Екатеринбурге и уже стала главной индустриальной, торговой и экспортной площадкой в России.
Ташкент впервые стал местом проведения "Иннопрома". С 2010 года выставка проходила в Екатеринбурге и уже стала главной индустриальной, торговой и экспортной площадкой в России.
Организаторами масштабного мероприятия выступили Министерство промышленности и торговли РФ и Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана. На фото их руководители — Денис Мантуров (слева) и Сардор Умурзаков.
Организаторами масштабного мероприятия выступили Министерство промышленности и торговли РФ и Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана. На фото их руководители — Денис Мантуров (слева) и Сардор Умурзаков.
В день открытия форума главу российской делегации принял узбекский лидер Шавкат Мирзиёев.
В день открытия форума главу российской делегации принял узбекский лидер Шавкат Мирзиёев.
"Иннопром" открылся 5 апреля. Общая площадь выставки — 12,5 тысячи "квадратов".
"Иннопром" открылся 5 апреля. Общая площадь выставки — 12,5 тысячи "квадратов".
В Ташкент прибыло более 300 компаний из 20 стран мира. В их числе "Ростсельмаш", "ИКС Холдинг", ТМК, "Уралхиммаш" и многие другие.
В Ташкент прибыло более 300 компаний из 20 стран мира. В их числе "Ростсельмаш", "ИКС Холдинг", ТМК, "Уралхиммаш" и многие другие.
Что же привезли в Ташкент участники "Иннопрома"? Вот, например, робот-симулятор младенца для отработки навыков оказания помощи новорожденному.
Что же привезли в Ташкент участники "Иннопрома"? Вот, например, робот-симулятор младенца для отработки навыков оказания помощи новорожденному.
Аппарат для удаления новообразований ультразвуком.
Аппарат для удаления новообразований ультразвуком.
Макеты российских самолетов и вертолетов.
Макеты российских самолетов и вертолетов.
Беспилотники.
Беспилотники.
Оптические приборы.
Оптические приборы.
Макет газовой турбины.
Макет газовой турбины.
Много внимания привлек роскошный Aurus. Это первый российский бренд премиальных авто.
Много внимания привлек роскошный Aurus. Это первый российский бренд премиальных авто.
На форуме было сделано много важных заявлений. Так, гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина сообщила, что РФ ждет запуска прямой конвертации рубль/сум на бирже в ближайшее время.
На форуме было сделано много важных заявлений. Так, гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина сообщила, что РФ ждет запуска прямой конвертации рубль/сум на бирже в ближайшее время.
В работе выставки принял участие хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев (в центре).
В работе выставки принял участие хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев (в центре).
Россия в рамках форума передала Узбекистану 20 современных автомобилей скорой помощи.
Россия в рамках форума передала Узбекистану 20 современных автомобилей скорой помощи.
А именно — 16 внедорожников "Соболь" и четыре мобильных медицинских комплекса "ГАЗель NEXT" (на фото).
А именно — 16 внедорожников "Соболь" и четыре мобильных медицинских комплекса "ГАЗель NEXT" (на фото).
Примечательно, что "Иннопром" — место не только для дискуссий и подписания важных документов...
Примечательно, что "Иннопром" — место не только для дискуссий и подписания важных документов...
...но также для знакомства с богатой культурой Узбекистана.
...но также для знакомства с богатой культурой Узбекистана.
И не только Узбекистана.
И не только Узбекистана.