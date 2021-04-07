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"Иннопром" с узбекским акцентом: яркие кадры с масштабной выставки в Ташкенте
"Иннопром" с узбекским акцентом: яркие кадры с масштабной выставки в Ташкенте
Участники форума 5-7 апреля подписывают в столице Узбекистана многомиллионные контракты, строят амбициозные планы. 07.04.2021, Sputnik Узбекистан
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"иннопром", мультимедиа , ташкент, узбекистан, фото, фотолента

"Иннопром" с узбекским акцентом: яркие кадры с масштабной выставки в Ташкенте

14:33 07.04.2021 (обновлено: 14:45 07.04.2021)
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Участники форума 5-7 апреля подписывают в столице Узбекистана многомиллионные контракты, строят амбициозные планы.
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Ташкент впервые стал местом проведения "Иннопрома". С 2010 года выставка проходила в Екатеринбурге и уже стала главной индустриальной, торговой и экспортной площадкой в России.

Ташкент впервые стал местом проведения &quot;Иннопрома&quot;. С 2010 года выставка проходила в Екатеринбурге и уже стала главной индустриальной, торговой и экспортной площадкой в России. - Sputnik Узбекистан
1/19
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Ташкент впервые стал местом проведения "Иннопрома". С 2010 года выставка проходила в Екатеринбурге и уже стала главной индустриальной, торговой и экспортной площадкой в России.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Организаторами масштабного мероприятия выступили Министерство промышленности и торговли РФ и Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана. На фото их руководители — Денис Мантуров (слева) и Сардор Умурзаков.

Организаторами масштабного мероприятия выступили Министерство промышленности и торговли РФ и Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана. На фото их руководители — Денис Мантуров (слева) и Сардор Умурзаков. - Sputnik Узбекистан
2/19
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Организаторами масштабного мероприятия выступили Министерство промышленности и торговли РФ и Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана. На фото их руководители — Денис Мантуров (слева) и Сардор Умурзаков.

© Пресс-служба президента Узбекистана

В день открытия форума главу российской делегации принял узбекский лидер Шавкат Мирзиёев.

В день открытия форума главу российской делегации принял узбекский лидер Шавкат Мирзиёев. - Sputnik Узбекистан
3/19
© Пресс-служба президента Узбекистана

В день открытия форума главу российской делегации принял узбекский лидер Шавкат Мирзиёев.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

"Иннопром" открылся 5 апреля. Общая площадь выставки — 12,5 тысячи "квадратов".

&quot;Иннопром&quot; открылся 5 апреля. Общая площадь выставки — 12,5 тысячи &quot;квадратов&quot;. - Sputnik Узбекистан
4/19
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

"Иннопром" открылся 5 апреля. Общая площадь выставки — 12,5 тысячи "квадратов".

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

В Ташкент прибыло более 300 компаний из 20 стран мира. В их числе "Ростсельмаш", "ИКС Холдинг", ТМК, "Уралхиммаш" и многие другие.

В Ташкент прибыло более 300 компаний из 20 стран мира. В их числе &quot;Ростсельмаш&quot;, &quot;ИКС Холдинг&quot;, ТМК, &quot;Уралхиммаш&quot; и многие другие. - Sputnik Узбекистан
5/19
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

В Ташкент прибыло более 300 компаний из 20 стран мира. В их числе "Ростсельмаш", "ИКС Холдинг", ТМК, "Уралхиммаш" и многие другие.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Что же привезли в Ташкент участники "Иннопрома"? Вот, например, робот-симулятор младенца для отработки навыков оказания помощи новорожденному.

Что же привезли в Ташкент участники &quot;Иннопрома&quot;? Вот, например, робот-симулятор младенца для отработки навыков оказания помощи новорожденному. - Sputnik Узбекистан
6/19
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Что же привезли в Ташкент участники "Иннопрома"? Вот, например, робот-симулятор младенца для отработки навыков оказания помощи новорожденному.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Аппарат для удаления новообразований ультразвуком.

Аппарат для удаления новообразований ультразвуком. - Sputnik Узбекистан
7/19
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Аппарат для удаления новообразований ультразвуком.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Макеты российских самолетов и вертолетов.

Макеты российских самолетов и вертолетов. - Sputnik Узбекистан
8/19
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Макеты российских самолетов и вертолетов.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Беспилотники.

Беспилотники. - Sputnik Узбекистан
9/19
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Беспилотники.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Оптические приборы.

Оптические приборы. - Sputnik Узбекистан
10/19
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Оптические приборы.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Макет газовой турбины.

Макет газовой турбины. - Sputnik Узбекистан
11/19
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Макет газовой турбины.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Много внимания привлек роскошный Aurus. Это первый российский бренд премиальных авто.

Много внимания привлек роскошный Aurus. Это первый российский бренд премиальных авто. - Sputnik Узбекистан
12/19
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Много внимания привлек роскошный Aurus. Это первый российский бренд премиальных авто.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

На форуме было сделано много важных заявлений. Так, гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина сообщила, что РФ ждет запуска прямой конвертации рубль/сум на бирже в ближайшее время.

На форуме было сделано много важных заявлений. Так, гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина сообщила, что РФ ждет запуска прямой конвертации рубль/сум на бирже в ближайшее время. - Sputnik Узбекистан
13/19
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

На форуме было сделано много важных заявлений. Так, гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина сообщила, что РФ ждет запуска прямой конвертации рубль/сум на бирже в ближайшее время.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

В работе выставки принял участие хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев (в центре).

В работе выставки принял участие хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев (в центре). - Sputnik Узбекистан
14/19
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

В работе выставки принял участие хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев (в центре).

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Россия в рамках форума передала Узбекистану 20 современных автомобилей скорой помощи.

Россия в рамках форума передала Узбекистану 20 современных автомобилей скорой помощи. - Sputnik Узбекистан
15/19
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Россия в рамках форума передала Узбекистану 20 современных автомобилей скорой помощи.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

А именно — 16 внедорожников "Соболь" и четыре мобильных медицинских комплекса "ГАЗель NEXT" (на фото).

А именно — 16 внедорожников &quot;Соболь&quot; и четыре мобильных медицинских комплекса &quot;ГАЗель NEXT&quot; (на фото). - Sputnik Узбекистан
16/19
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

А именно — 16 внедорожников "Соболь" и четыре мобильных медицинских комплекса "ГАЗель NEXT" (на фото).

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Примечательно, что "Иннопром" — место не только для дискуссий и подписания важных документов...

Примечательно, что &quot;Иннопром&quot; — место не только для дискуссий и подписания важных документов... - Sputnik Узбекистан
17/19
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Примечательно, что "Иннопром" — место не только для дискуссий и подписания важных документов...

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

...но также для знакомства с богатой культурой Узбекистана.

...но также для знакомства с богатой культурой Узбекистана. - Sputnik Узбекистан
18/19
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

...но также для знакомства с богатой культурой Узбекистана.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

И не только Узбекистана.

И не только Узбекистана. - Sputnik Узбекистан
19/19
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

И не только Узбекистана.

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