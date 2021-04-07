https://uz.sputniknews.ru/20210407/kak-v-tashkente-proshel-festival-molodej-buduschego-18197369.html

Как в Ташкенте прошел фестиваль "Молодежь будущего"

Как в Ташкенте прошел фестиваль "Молодежь будущего"

ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. В Ташкенте прошел долгожданный фестиваль "Молодежь будущего", пишет "Афиша.уз".

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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. В Ташкенте прошел долгожданный фестиваль "Молодежь будущего", пишет "Афиша.уз".На сцене выступили Avo Media, Dili Me,Mitti Vine, City House, Donik Show, Stars House, Ice House, UzRHouse и Alpha Crew.Эти команды соревновались в звании лучших тиктокеров Узбекистана.В итоге первое место заняла команда Dili Me, которая получила кубок Kelajak yoshlari и чек на 50 миллионов сумов. На втором месте — Donik Show с наградой в 20 миллионов сумов, а третье место досталось Avo Media с призом в 10 миллионов сумов.Судя по снимкам, народу собралось очень много, в столице весь вечер гремела музыка. Посетители шоу остались довольны.

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