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https://uz.sputniknews.ru/20210407/kak-v-tashkente-proshel-festival-molodej-buduschego-18197369.html
Как в Ташкенте прошел фестиваль "Молодежь будущего"
Как в Ташкенте прошел фестиваль "Молодежь будущего"
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. В Ташкенте прошел долгожданный фестиваль "Молодежь будущего", пишет "Афиша.уз".
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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. В Ташкенте прошел долгожданный фестиваль "Молодежь будущего", пишет "Афиша.уз".На сцене выступили Avo Media, Dili Me,Mitti Vine, City House, Donik Show, Stars House, Ice House, UzRHouse и Alpha Crew.Эти команды соревновались в звании лучших тиктокеров Узбекистана.В итоге первое место заняла команда Dili Me, которая получила кубок Kelajak yoshlari и чек на 50 миллионов сумов. На втором месте — Donik Show с наградой в 20 миллионов сумов, а третье место досталось Avo Media с призом в 10 миллионов сумов.Судя по снимкам, народу собралось очень много, в столице весь вечер гремела музыка. Посетители шоу остались довольны.
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tiktok, концерт, ташкент, узбекистан, ташкент, узбекистан

Как в Ташкенте прошел фестиваль "Молодежь будущего"

12:51 07.04.2021 (обновлено: 12:58 07.04.2021)
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© Евгений Сорочин/Афиша.узКак в Ташкенте прошел фестиваль "Молодежь будущего"
Как в Ташкенте прошел фестиваль Молодежь будущего - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.04.2021
© Евгений Сорочин/Афиша.уз
Множество команд тиктокеров из Узбекистана соревновались за звание лучшей. Смотрите фото!
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. В Ташкенте прошел долгожданный фестиваль "Молодежь будущего", пишет "Афиша.уз".
На сцене выступили Avo Media, Dili Me,Mitti Vine, City House, Donik Show, Stars House, Ice House, UzRHouse и Alpha Crew.
© Евгений Сорочин/Афиша.узКак в Ташкенте прошел фестиваль "Молодежь будущего"
Как в Ташкенте прошел фестиваль Молодежь будущего - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.04.2021
Как в Ташкенте прошел фестиваль "Молодежь будущего"
© Евгений Сорочин/Афиша.уз
Эти команды соревновались в звании лучших тиктокеров Узбекистана.
В итоге первое место заняла команда Dili Me, которая получила кубок Kelajak yoshlari и чек на 50 миллионов сумов. На втором месте — Donik Show с наградой в 20 миллионов сумов, а третье место досталось Avo Media с призом в 10 миллионов сумов.
© Евгений Сорочин/Афиша.узКак в Ташкенте прошел фестиваль "Молодежь будущего"
Как в Ташкенте прошел фестиваль Молодежь будущего - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.04.2021
Как в Ташкенте прошел фестиваль "Молодежь будущего"
© Евгений Сорочин/Афиша.уз
Судя по снимкам, народу собралось очень много, в столице весь вечер гремела музыка. Посетители шоу остались довольны.
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