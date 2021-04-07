https://uz.sputniknews.ru/20210407/kakim-stroitelnym-professiyam-grozit-ischeznovenie-18192192.html

Каким строительным профессиям грозит исчезновение

Каким строительным профессиям грозит исчезновение

ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Стало известно, какие строительные профессии могут исчезнуть в ближайшее время, об этом пишет РИА Недвижимость.

2021-04-07T10:07+0500

2021-04-07T10:07+0500

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россия

строители

стройка

строительство

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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Стало известно, какие строительные профессии могут исчезнуть в ближайшее время, об этом пишет РИА Недвижимость.Согласно новой информации, в первую очередь из-за автоматизации могут исчезнуть такие профессии, как сварщики, арматурщики, маляры и штукатуры.В частности, это может произойти из-за того, что крупные компании в России уже начали внедрять очень дорогие цифровые технологии на стройках. Например, применение дронов, лазерное сканирование или специальные штукатурные машины.Напомним, в марте вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявлял, что дефицит рабочей силы на стройплощадках России сохранится даже после возвращения мигрантов обратно.Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов поднял вопрос о дефиците рабочей силы на строительных объектах, возникшем с введением ограничений из-за пандемии. Он попросил Путина дать поручение правительству проработать вопрос организации точечного въезда мигрантов на объекты, где сформировался острый дефицит трудовых ресурсов.

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строители, стройка, строительство