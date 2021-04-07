Каким строительным профессиям грозит исчезновение

ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Стало известно, какие строительные профессии могут исчезнуть в ближайшее время, об этом пишет РИА Недвижимость.Согласно новой информации, в первую очередь из-за автоматизации могут исчезнуть такие профессии, как сварщики, арматурщики, маляры и штукатуры.В частности, это может произойти из-за того, что крупные компании в России уже начали внедрять очень дорогие цифровые технологии на стройках. Например, применение дронов, лазерное сканирование или специальные штукатурные машины.Напомним, в марте вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявлял, что дефицит рабочей силы на стройплощадках России сохранится даже после возвращения мигрантов обратно.Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов поднял вопрос о дефиците рабочей силы на строительных объектах, возникшем с введением ограничений из-за пандемии. Он попросил Путина дать поручение правительству проработать вопрос организации точечного въезда мигрантов на объекты, где сформировался острый дефицит трудовых ресурсов.
В первую очередь могут исчезнуть такие профессии, как сварщики, арматурщики, маляры и штукатуры.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Стало известно, какие строительные профессии могут исчезнуть в ближайшее время, об этом пишет РИА Недвижимость.
Согласно новой информации, в первую очередь из-за автоматизации могут исчезнуть такие профессии, как сварщики, арматурщики, маляры и штукатуры.
В частности, это может произойти из-за того, что крупные компании в России уже начали внедрять очень дорогие цифровые технологии на стройках. Например, применение дронов, лазерное сканирование или специальные штукатурные машины.
"Основные строительные процессы по-прежнему не обходятся без участия человека, однако более активное использование средств механизации может снизить потребность в разнорабочих и иной неквалифицированной рабочей силе", — рассказал директор департамента реализации проектов компании "Сити - XXI век" Денис Денисов.
Напомним, в марте вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявлял, что дефицит рабочей силы на стройплощадках России сохранится даже после возвращения мигрантов обратно.
Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов поднял вопрос о дефиците рабочей силы на строительных объектах, возникшем с введением ограничений из-за пандемии. Он попросил Путина дать поручение правительству проработать вопрос организации точечного въезда мигрантов на объекты, где сформировался острый дефицит трудовых ресурсов.