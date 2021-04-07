Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Россия
https://uz.sputniknews.ru/20210407/kakim-stroitelnym-professiyam-grozit-ischeznovenie-18192192.html
Каким строительным профессиям грозит исчезновение
Каким строительным профессиям грозит исчезновение
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Стало известно, какие строительные профессии могут исчезнуть в ближайшее время, об этом пишет РИА Недвижимость.
2021-04-07T10:07+0500
2021-04-07T10:12+0500
россия
строители
стройка
строительство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0b/1e/15505154_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2ef9d0bb0389577aadda5634f149a0aa.jpg
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Стало известно, какие строительные профессии могут исчезнуть в ближайшее время, об этом пишет РИА Недвижимость.Согласно новой информации, в первую очередь из-за автоматизации могут исчезнуть такие профессии, как сварщики, арматурщики, маляры и штукатуры.В частности, это может произойти из-за того, что крупные компании в России уже начали внедрять очень дорогие цифровые технологии на стройках. Например, применение дронов, лазерное сканирование или специальные штукатурные машины.Напомним, в марте вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявлял, что дефицит рабочей силы на стройплощадках России сохранится даже после возвращения мигрантов обратно.Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов поднял вопрос о дефиците рабочей силы на строительных объектах, возникшем с введением ограничений из-за пандемии. Он попросил Путина дать поручение правительству проработать вопрос организации точечного въезда мигрантов на объекты, где сформировался острый дефицит трудовых ресурсов.
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0b/1e/15505154_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5b05323ea6d1f89c7105330615b486af.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
строители, стройка, строительство

Каким строительным профессиям грозит исчезновение

10:07 07.04.2021 (обновлено: 10:12 07.04.2021)
121
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРабочие на строительной площадке
Рабочие на строительной площадке - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.04.2021
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
/
Перейти в фотобанк
В первую очередь могут исчезнуть такие профессии, как сварщики, арматурщики, маляры и штукатуры.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Стало известно, какие строительные профессии могут исчезнуть в ближайшее время, об этом пишет РИА Недвижимость.
Согласно новой информации, в первую очередь из-за автоматизации могут исчезнуть такие профессии, как сварщики, арматурщики, маляры и штукатуры.
В частности, это может произойти из-за того, что крупные компании в России уже начали внедрять очень дорогие цифровые технологии на стройках. Например, применение дронов, лазерное сканирование или специальные штукатурные машины.

"Основные строительные процессы по-прежнему не обходятся без участия человека, однако более активное использование средств механизации может снизить потребность в разнорабочих и иной неквалифицированной рабочей силе", — рассказал директор департамента реализации проектов компании "Сити - XXI век" Денис Денисов.

Напомним, в марте вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявлял, что дефицит рабочей силы на стройплощадках России сохранится даже после возвращения мигрантов обратно.
Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов поднял вопрос о дефиците рабочей силы на строительных объектах, возникшем с введением ограничений из-за пандемии. Он попросил Путина дать поручение правительству проработать вопрос организации точечного въезда мигрантов на объекты, где сформировался острый дефицит трудовых ресурсов.
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:14Получает ли Зеленский отчисления за показ своих шоу по российскому ТВ
10:07Каким строительным профессиям грозит исчезновение
09:39Российские металлурги модернизируют газотранспортную систему Узбекистана
08:56Zoom запретил пользование видеосвязью российским властям и госкомпаниям
08:40Планируют ли в РФ обязывать работодателей прививать мигрантов от COVID-19
08:05В Узбекистане идет поиск площадки для производства вакцины "Спутник V"
08:00В Узбекистане создано Министерство туризма и спорта
07:22Павел Дуров стал самым богатым жителем ОАЭ
ВчераВ "Ростсельмаше" рассказали о совместных с Узбекистаном проектах в машиностроении
ВчераЕвропа изучает связь между вакциной AstraZeneca и случаями тромбоза
ВчераВ первый день чемпионата Азии по дзюдо узбекские спортсмены завоевали пять медалей
ВчераПри алмалыкском филиале НИТУ "МИСиС" будут обучать цифровой геологии
ВчераПрезидент Казахстана привился вакциной "Спутник V"
ВчераВ Узбекистане будут наказывать за распространение персональных данных правоохранителей
ВчераВ Ташобласти вернули в сельхозоборот незаконно выделенные под строительство жилья земли
ВчераThe National Interest: США готовятся к третьей мировой войне
ВчераМиллионные контракты и масштабные планы: во что инвестируют компании РФ в Узбекистане
ВчераНа рынке вакцин появился еще один игрок: это Франция и ее препарат VLA2001
ВчераВ Навоийской области решено построить фотоэлектрическую станцию мощностью 200 МВт
Вчера"С нами США!" Украина снова поверила, что американцы будут воевать за нее