https://uz.sputniknews.ru/20210407/limuzin-putina-kirovets-i-chudo-teleskop-samye-prityagatelnye-eksponaty-innoprom-2021-18203674.html

Лимузин Путина, "Кировец" и чудо-телескоп: самые притягательные экспонаты "Иннопром-2021"

Лимузин Путина, "Кировец" и чудо-телескоп: самые притягательные экспонаты "Иннопром-2021"

Впервые проходившая в столице Узбекистана промышленная неделя "Иннопром" уже отметилась миллионными контрактами, но и людям, далеким от бизнеса и... 07.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-07T16:56+0500

2021-04-07T16:56+0500

2021-04-07T16:59+0500

иннопром-2021 в ташкенте

выставка

узбекистан

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Обновленный "Кировец" — дракон среди тракторовНовейшая модель трактора К-700 М — легендарный боец сельскохозяйственного фронта. Все три дня всемирно известный "Кировец" собирал вокруг себя как мужчин, так и представительниц прекрасной половины. Спрашиваю забравшегося за руль махины посетителя, каково ему там. Машина модульная и позволяет использовать множество агрегатов для обработки земли или уборки урожая. При этом рабочее место механизатора настолько комфортное и безопасное, что в напряженные периоды полевых работ кабина вполне может заменить трактористу дом. Неудивительно, что и стоит такая техника вполне как среднее жилье в Ташкенте.Увидеть врага в лицо: инактивированный штамм коронавируса SARS-CoV-2Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, первым в мире создавший вакцину от коронавируса "Спутник V", представил на выставке последние уникальные российские разработки — стандартный образец инактивированного штамма новой коронавирусной инфекции, а также ДНК человека. Образцы предназначены для повышения достоверности диагностики и контроля результатов, полученных методом ПЦР. Демонстрируемые на выставке образцы не имеют аналогов в мире."Это Фориш?!" – умный город с АЭССамой интригующей экспозицией стал макет атомной станции. При виде его узбекистанцы восклицали "Это что, Фориш? Такую станцию построят в Джизаке?".Выяснилось, что это не совсем так. В Ташкенте представили типовой макет "умного" города, который обслуживает АЭС на базе двух реакторов ВВЭР 1 200 поколения 3+. Атомная энергетика – это безуглеродный источник электричества, который позволяет экономить природные ресурсы и не загрязняет окружающую среду продуктами горения.На макете, помимо станции, виден сам город примерно на 10 тысяч жителей, 3 тысячи из которых — непосредственно работники станции. Атомная энергетика тесно связана с другими отраслями промышленности, а также с системой образования, ведь для такого сложного и стратегического сектора необходимы высокопрофессиональные кадры. Для подготовки таких специалистов "Росатом" открывает в городах школы, высшие учебные заведения. Есть и рекреативные зоны — стадионы, концертные залы, спортивные площадки, где люди могут отдыхать, проводить время с семьями. Такой наглядный и масштабный экспонат, разумеется, привлекал внимание гостей выставки.Авто для избранныхПривезли в Ташкент и машину мечты — демонстрационный вариант первого российского лимузина для VIP-персон "Аурус".Макетом производитель наглядно показал, как готовый автомобиль проходит все стадии разработки: начиная от чертежей и пластилинового макета, затем тестового прототипа, на котором проходят все испытания, и заканчивая финальным продуктом – автомобилем премиум-класса. Проект "Кортеж" (бренд Aurus) — это семейство автомобилей класса люкс для первых лиц государства, в него входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник на единой модульной платформе. Проект реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers и зарубежных партнеров. Стоимость такого лимузина составляет 250 000 долларов."Нацельтесь на космос"Подхожу к экспозиции с огромным телескопом и множеством микроскопов. "У нас такая экспозиция, отсюда видно всё", — шутят после знакомства производители Лыткаринского завода оптического стекла.На выставке представлены микроскопы, телескопы для астрономических наблюдений и фотообъективы. Главная гордость компании – профессиональный телескоп "Астро Апо". Он предназначен для высокоточного наблюдения и фотосъемки в астрономических плоскостях. В частности, с помощью него можно наблюдать планеты дальней группы, туманности, звездные скопления.

узбекистан

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2021

Дильшода Рахматова https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/341/49/3414917_1347:-1:4803:3456_100x100_80_0_0_5198035d4c73cd2438d90bacfec93205.jpg

Дильшода Рахматова https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/341/49/3414917_1347:-1:4803:3456_100x100_80_0_0_5198035d4c73cd2438d90bacfec93205.jpg

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Дильшода Рахматова https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/341/49/3414917_1347:-1:4803:3456_100x100_80_0_0_5198035d4c73cd2438d90bacfec93205.jpg

выставка, узбекистан