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Иннопром-2021 в Ташкенте
В столице Узбекистана с 5 по 7 апреля проходит международная промышленная выставка "Иннопром-2021". В мероприятии принимают участие несколько сотен компаний из России, Узбекистана и стран ближнего и дальнего зарубежья.
https://uz.sputniknews.ru/20210407/limuzin-putina-kirovets-i-chudo-teleskop-samye-prityagatelnye-eksponaty-innoprom-2021-18203674.html
Лимузин Путина, "Кировец" и чудо-телескоп: самые притягательные экспонаты "Иннопром-2021"
Лимузин Путина, "Кировец" и чудо-телескоп: самые притягательные экспонаты "Иннопром-2021"
Впервые проходившая в столице Узбекистана промышленная неделя "Иннопром" уже отметилась миллионными контрактами, но и людям, далеким от бизнеса и... 07.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-07T16:56+0500
2021-04-07T16:59+0500
иннопром-2021 в ташкенте
выставка
узбекистан
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Обновленный "Кировец" — дракон среди тракторовНовейшая модель трактора К-700 М — легендарный боец сельскохозяйственного фронта. Все три дня всемирно известный "Кировец" собирал вокруг себя как мужчин, так и представительниц прекрасной половины. Спрашиваю забравшегося за руль махины посетителя, каково ему там. Машина модульная и позволяет использовать множество агрегатов для обработки земли или уборки урожая. При этом рабочее место механизатора настолько комфортное и безопасное, что в напряженные периоды полевых работ кабина вполне может заменить трактористу дом. Неудивительно, что и стоит такая техника вполне как среднее жилье в Ташкенте.Увидеть врага в лицо: инактивированный штамм коронавируса SARS-CoV-2Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, первым в мире создавший вакцину от коронавируса "Спутник V", представил на выставке последние уникальные российские разработки — стандартный образец инактивированного штамма новой коронавирусной инфекции, а также ДНК человека. Образцы предназначены для повышения достоверности диагностики и контроля результатов, полученных методом ПЦР. Демонстрируемые на выставке образцы не имеют аналогов в мире."Это Фориш?!" – умный город с АЭССамой интригующей экспозицией стал макет атомной станции. При виде его узбекистанцы восклицали "Это что, Фориш? Такую станцию построят в Джизаке?".Выяснилось, что это не совсем так. В Ташкенте представили типовой макет "умного" города, который обслуживает АЭС на базе двух реакторов ВВЭР 1 200 поколения 3+. Атомная энергетика – это безуглеродный источник электричества, который позволяет экономить природные ресурсы и не загрязняет окружающую среду продуктами горения.На макете, помимо станции, виден сам город примерно на 10 тысяч жителей, 3 тысячи из которых — непосредственно работники станции. Атомная энергетика тесно связана с другими отраслями промышленности, а также с системой образования, ведь для такого сложного и стратегического сектора необходимы высокопрофессиональные кадры. Для подготовки таких специалистов "Росатом" открывает в городах школы, высшие учебные заведения. Есть и рекреативные зоны — стадионы, концертные залы, спортивные площадки, где люди могут отдыхать, проводить время с семьями. Такой наглядный и масштабный экспонат, разумеется, привлекал внимание гостей выставки.Авто для избранныхПривезли в Ташкент и машину мечты — демонстрационный вариант первого российского лимузина для VIP-персон "Аурус".Макетом производитель наглядно показал, как готовый автомобиль проходит все стадии разработки: начиная от чертежей и пластилинового макета, затем тестового прототипа, на котором проходят все испытания, и заканчивая финальным продуктом – автомобилем премиум-класса. Проект "Кортеж" (бренд Aurus) — это семейство автомобилей класса люкс для первых лиц государства, в него входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник на единой модульной платформе. Проект реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers и зарубежных партнеров. Стоимость такого лимузина составляет 250 000 долларов."Нацельтесь на космос"Подхожу к экспозиции с огромным телескопом и множеством микроскопов. "У нас такая экспозиция, отсюда видно всё", — шутят после знакомства производители Лыткаринского завода оптического стекла.На выставке представлены микроскопы, телескопы для астрономических наблюдений и фотообъективы. Главная гордость компании – профессиональный телескоп "Астро Апо". Он предназначен для высокоточного наблюдения и фотосъемки в астрономических плоскостях. В частности, с помощью него можно наблюдать планеты дальней группы, туманности, звездные скопления.
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Дильшода Рахматова
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Лимузин Путина, "Кировец" и чудо-телескоп: самые притягательные экспонаты "Иннопром-2021"

16:56 07.04.2021 (обновлено: 16:59 07.04.2021)
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© Sputnik / Дильшода РахматоваПототип российского автомобиля "Aurus"
Пототип российского автомобиля Aurus - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.04.2021
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Дилшода Рахматова - Sputnik Узбекистан
Дильшода Рахматова
Все материалы
Впервые проходившая в столице Узбекистана промышленная неделя "Иннопром" уже отметилась миллионными контрактами, но и людям, далеким от бизнеса и промышленности, на выставке тоже есть что посмотреть. Корреспондент Sputnik посетила самые интересные стенды.

Обновленный "Кировец" — дракон среди тракторов

Новейшая модель трактора К-700 М — легендарный боец сельскохозяйственного фронта. Все три дня всемирно известный "Кировец" собирал вокруг себя как мужчин, так и представительниц прекрасной половины. Спрашиваю забравшегося за руль махины посетителя, каково ему там.
"Мощь! Кажется, словно сижу на огромном драконе", — шутит восхищенный техникой парень.
© Sputnik / Дильшода РахматоваСельскохозяйственная техника на выставке "Иннопром" в Ташкенте
Сельскохозяйственная техника на выставке Иннопром в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.04.2021
Сельскохозяйственная техника на выставке "Иннопром" в Ташкенте
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Машина модульная и позволяет использовать множество агрегатов для обработки земли или уборки урожая. При этом рабочее место механизатора настолько комфортное и безопасное, что в напряженные периоды полевых работ кабина вполне может заменить трактористу дом. Неудивительно, что и стоит такая техника вполне как среднее жилье в Ташкенте.

Увидеть врага в лицо: инактивированный штамм коронавируса SARS-CoV-2

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, первым в мире создавший вакцину от коронавируса "Спутник V", представил на выставке последние уникальные российские разработки — стандартный образец инактивированного штамма новой коронавирусной инфекции, а также ДНК человека.
© Sputnik / Дильшода РахматоваСтандартный образец инактивированного штамма "ГК2020/1" коронавируса SARS-CoV-2
Стандартный образец инактивированного штамма ГК2020/1 коронавируса SARS-CoV-2 - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.04.2021
Стандартный образец инактивированного штамма "ГК2020/1" коронавируса SARS-CoV-2
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Образцы предназначены для повышения достоверности диагностики и контроля результатов, полученных методом ПЦР. Демонстрируемые на выставке образцы не имеют аналогов в мире.

"Это Фориш?!" – умный город с АЭС

Самой интригующей экспозицией стал макет атомной станции. При виде его узбекистанцы восклицали "Это что, Фориш? Такую станцию построят в Джизаке?".
Выяснилось, что это не совсем так. В Ташкенте представили типовой макет "умного" города, который обслуживает АЭС на базе двух реакторов ВВЭР 1 200 поколения 3+. Атомная энергетика – это безуглеродный источник электричества, который позволяет экономить природные ресурсы и не загрязняет окружающую среду продуктами горения.
"АЭС наряду с ветряной и солнечной энергетикой будет способствовать сохранению климата и при этом служить развитию инфраструктуры", — поясняли сотрудники "Росатома".
На макете, помимо станции, виден сам город примерно на 10 тысяч жителей, 3 тысячи из которых — непосредственно работники станции.
© Sputnik / Дильшода РахматоваМакет АЭС на стенде Ростеха в рамках выставки "Иннопром"
Макет АЭС на стенде Ростеха в рамках выставки Иннопром - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.04.2021
Макет АЭС на стенде Ростеха в рамках выставки "Иннопром"
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Атомная энергетика тесно связана с другими отраслями промышленности, а также с системой образования, ведь для такого сложного и стратегического сектора необходимы высокопрофессиональные кадры.
Для подготовки таких специалистов "Росатом" открывает в городах школы, высшие учебные заведения. Есть и рекреативные зоны — стадионы, концертные залы, спортивные площадки, где люди могут отдыхать, проводить время с семьями. Такой наглядный и масштабный экспонат, разумеется, привлекал внимание гостей выставки.

Авто для избранных

Привезли в Ташкент и машину мечты — демонстрационный вариант первого российского лимузина для VIP-персон "Аурус".
"На таком сам Путин ездит", — перешептывались посетители, спеша сфотографироваться.
Макетом производитель наглядно показал, как готовый автомобиль проходит все стадии разработки: начиная от чертежей и пластилинового макета, затем тестового прототипа, на котором проходят все испытания, и заканчивая финальным продуктом – автомобилем премиум-класса.
© Sputnik / Дильшода РахматоваПототип российского автомобиля "Aurus"
Пототип российского автомобиля Aurus - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.04.2021
Пототип российского автомобиля "Aurus"
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Проект "Кортеж" (бренд Aurus) — это семейство автомобилей класса люкс для первых лиц государства, в него входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник на единой модульной платформе. Проект реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers и зарубежных партнеров. Стоимость такого лимузина составляет 250 000 долларов.

"Нацельтесь на космос"

Подхожу к экспозиции с огромным телескопом и множеством микроскопов. "У нас такая экспозиция, отсюда видно всё", — шутят после знакомства производители Лыткаринского завода оптического стекла.
© Sputnik / Дильшода РахматоваПосетители выставки знакомятся с телескопом
Посетители выставки знакомятся с телескопом - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.04.2021
Посетители выставки знакомятся с телескопом
© Sputnik / Дильшода Рахматова
На выставке представлены микроскопы, телескопы для астрономических наблюдений и фотообъективы. Главная гордость компании – профессиональный телескоп "Астро Апо". Он предназначен для высокоточного наблюдения и фотосъемки в астрономических плоскостях. В частности, с помощью него можно наблюдать планеты дальней группы, туманности, звездные скопления.
© Sputnik / Дильшода РахматоваВид башни из телескопа
Вид башни из телескопа - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.04.2021
Вид башни из телескопа
© Sputnik / Дильшода Рахматова
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