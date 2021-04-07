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Массовое ДТП в Ташкенте: несколько машин разбиты всмятку
Массовое ДТП в Ташкенте: несколько машин разбиты всмятку
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Массовое ДТП произошло 7 апреля около отеля Grand Mir в Ташкенте, сообщает Главное управление внутренних дел (ГУВД) столицы.
2021-04-07T21:49+0500
2021-04-07T21:49+0500
происшествия
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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Массовое ДТП произошло 7 апреля около отеля Grand Mir в Ташкенте, сообщает Главное управление внутренних дел (ГУВД) столицы.По данным пресс-службы, на улице Катта Миробод в Яккасарайском районе 28-летний уроженец Самаркандской области Акрам И., находясь за рулем Chevrolet Lacetti, потерял управление и врезался в несколько транспортных средств, стоявших на светофоре: Chevrolet Spark и Daewoo Matiz. Поле этого Chevrolet Lacetti влетел в бетонный столб.Daewoo Matiz от удара перевернулся и врезался в пассажирский автобус Isuzu.В результате аварии никто не погиб, однако пострадавшие — есть. Это водитель Chevrolet Lacetti и пассажир Chevrolet Spark.ГУВД Ташкента ведет доследственную проверку.
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гувд ташкента, дтп, ташкент

Массовое ДТП в Ташкенте: несколько машин разбиты всмятку

21:49 07.04.2021
971
© Пресс-служба ГУВД ТашкентаРазбитый автомобиль Chevrolet Lacetti
Разбитый автомобиль Chevrolet Lacetti - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.04.2021
© Пресс-служба ГУВД Ташкента
Авария случилась в среду на улице Катта Миробод в Яккасарайском районе. Идет доследственная проверка.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Массовое ДТП произошло 7 апреля около отеля Grand Mir в Ташкенте, сообщает Главное управление внутренних дел (ГУВД) столицы.
По данным пресс-службы, на улице Катта Миробод в Яккасарайском районе 28-летний уроженец Самаркандской области Акрам И., находясь за рулем Chevrolet Lacetti, потерял управление и врезался в несколько транспортных средств, стоявших на светофоре: Chevrolet Spark и Daewoo Matiz.
Поле этого Chevrolet Lacetti влетел в бетонный столб.
Daewoo Matiz от удара перевернулся и врезался в пассажирский автобус Isuzu.
В результате аварии никто не погиб, однако пострадавшие — есть. Это водитель Chevrolet Lacetti и пассажир Chevrolet Spark.
ГУВД Ташкента ведет доследственную проверку.
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