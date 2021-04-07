Массовое ДТП в Ташкенте: несколько машин разбиты всмятку

ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Массовое ДТП произошло 7 апреля около отеля Grand Mir в Ташкенте, сообщает Главное управление внутренних дел (ГУВД) столицы.По данным пресс-службы, на улице Катта Миробод в Яккасарайском районе 28-летний уроженец Самаркандской области Акрам И., находясь за рулем Chevrolet Lacetti, потерял управление и врезался в несколько транспортных средств, стоявших на светофоре: Chevrolet Spark и Daewoo Matiz. Поле этого Chevrolet Lacetti влетел в бетонный столб.Daewoo Matiz от удара перевернулся и врезался в пассажирский автобус Isuzu.В результате аварии никто не погиб, однако пострадавшие — есть. Это водитель Chevrolet Lacetti и пассажир Chevrolet Spark.ГУВД Ташкента ведет доследственную проверку.
Авария случилась в среду на улице Катта Миробод в Яккасарайском районе. Идет доследственная проверка.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Массовое ДТП произошло 7 апреля около отеля Grand Mir в Ташкенте, сообщает Главное управление внутренних дел (ГУВД) столицы.
По данным пресс-службы, на улице Катта Миробод в Яккасарайском районе 28-летний уроженец Самаркандской области Акрам И., находясь за рулем Chevrolet Lacetti, потерял управление и врезался в несколько транспортных средств, стоявших на светофоре: Chevrolet Spark и Daewoo Matiz.
Поле этого Chevrolet Lacetti влетел в бетонный столб.
Daewoo Matiz от удара перевернулся и врезался в пассажирский автобус Isuzu.
В результате аварии никто не погиб, однако пострадавшие — есть. Это водитель Chevrolet Lacetti и пассажир Chevrolet Spark.