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Массовое ДТП в Ташкенте: несколько машин разбиты всмятку

Массовое ДТП в Ташкенте: несколько машин разбиты всмятку

ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Массовое ДТП произошло 7 апреля около отеля Grand Mir в Ташкенте, сообщает Главное управление внутренних дел (ГУВД) столицы.

2021-04-07T21:49+0500

2021-04-07T21:49+0500

2021-04-07T21:49+0500

происшествия

гувд ташкента

дтп

ташкент

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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Массовое ДТП произошло 7 апреля около отеля Grand Mir в Ташкенте, сообщает Главное управление внутренних дел (ГУВД) столицы.По данным пресс-службы, на улице Катта Миробод в Яккасарайском районе 28-летний уроженец Самаркандской области Акрам И., находясь за рулем Chevrolet Lacetti, потерял управление и врезался в несколько транспортных средств, стоявших на светофоре: Chevrolet Spark и Daewoo Matiz. Поле этого Chevrolet Lacetti влетел в бетонный столб.Daewoo Matiz от удара перевернулся и врезался в пассажирский автобус Isuzu.В результате аварии никто не погиб, однако пострадавшие — есть. Это водитель Chevrolet Lacetti и пассажир Chevrolet Spark.ГУВД Ташкента ведет доследственную проверку.

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