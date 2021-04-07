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https://uz.sputniknews.ru/20210407/mogut-li-magaziny-samovolno-zapreschat-vozvrat-tovarov-otvet-profilnogo-agentstva-18209825.html
Могут ли магазины самовольно запрещать возврат товаров? Ответ профильного агентства
Могут ли магазины самовольно запрещать возврат товаров? Ответ профильного агентства
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Объявления о невозможности вернуть купленный товар, которые вывешивают некоторые магазины в Узбекистане, являются незаконными,
2021-04-07T20:12+0500
2021-04-07T20:12+0500
общество
агентство по защите прав потребителей
торговля
магазины
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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Объявления о невозможности вернуть купленный товар, которые вывешивают некоторые магазины в Узбекистане, являются незаконными, заявили в Агентстве по защите прав потребителей при Антимонопольном комитете республики."Проданный товар возврату не подлежит" — объявления такого содержания являются незаконными. А если он некачественный?" — говорится в публикации на Telegram-канале агентства.В ведомстве напомнили, что потребитель, купивший товар с недостатками, имеет пять вариантов защиты своих прав:Воспользоваться этими правами можно, если недостатки обнаружены:
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агентство по защите прав потребителей, торговля, магазины

Могут ли магазины самовольно запрещать возврат товаров? Ответ профильного агентства

20:12 07.04.2021
932
© Sputnik / Наталья СеливерстоваМанекены в витрине
Манекены в витрине - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.04.2021
© Sputnik / Наталья Селиверстова
В Узбекистане потребитель, купивший товар с недостатками, имеет пять вариантов защиты своих прав.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Объявления о невозможности вернуть купленный товар, которые вывешивают некоторые магазины в Узбекистане, являются незаконными, заявили в Агентстве по защите прав потребителей при Антимонопольном комитете республики.
"Проданный товар возврату не подлежит" — объявления такого содержания являются незаконными. А если он некачественный?" — говорится в публикации на Telegram-канале агентства.
В ведомстве напомнили, что потребитель, купивший товар с недостатками, имеет пять вариантов защиты своих прав:
замена на товар надлежащего качества той же марки (модели, артикула);
замена на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом цены;
безвозмездное устранение недостатков или возмещение расходов за исправление недостатков самим потребителем либо третьим лицом;
соразмерное уменьшение цены;
расторжение договора с возмещением понесенных убытков.
Воспользоваться этими правами можно, если недостатки обнаружены:
в течение гарантийного срока либо срока годности товара;
в течение шести месяцев — в случаях с товарами без гарантийного срока и срока годности;
в течение срока, установленного правительством республики, — в случаях с сезонными товарами.
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