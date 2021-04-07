Могут ли магазины самовольно запрещать возврат товаров? Ответ профильного агентства

ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Объявления о невозможности вернуть купленный товар, которые вывешивают некоторые магазины в Узбекистане, являются незаконными, заявили в Агентстве по защите прав потребителей при Антимонопольном комитете республики."Проданный товар возврату не подлежит" — объявления такого содержания являются незаконными. А если он некачественный?" — говорится в публикации на Telegram-канале агентства.В ведомстве напомнили, что потребитель, купивший товар с недостатками, имеет пять вариантов защиты своих прав:Воспользоваться этими правами можно, если недостатки обнаружены:
В Узбекистане потребитель, купивший товар с недостатками, имеет пять вариантов защиты своих прав.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Объявления о невозможности вернуть купленный товар, которые вывешивают некоторые магазины в Узбекистане, являются незаконными, заявили в Агентстве по защите прав потребителей при Антимонопольном комитете республики.
"Проданный товар возврату не подлежит" — объявления такого содержания являются незаконными. А если он некачественный?" — говорится в публикации на Telegram-канале агентства.
В ведомстве напомнили, что потребитель, купивший товар с недостатками, имеет пять вариантов защиты своих прав:
замена на товар надлежащего качества той же марки (модели, артикула);
замена на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом цены;
безвозмездное устранение недостатков или возмещение расходов за исправление недостатков самим потребителем либо третьим лицом;
соразмерное уменьшение цены;
расторжение договора с возмещением понесенных убытков.
Воспользоваться этими правами можно, если недостатки обнаружены:
в течение гарантийного срока либо срока годности товара;
в течение шести месяцев — в случаях с товарами без гарантийного срока и срока годности;
в течение срока, установленного правительством республики, — в случаях с сезонными товарами.