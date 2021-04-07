https://uz.sputniknews.ru/20210407/mogut-li-magaziny-samovolno-zapreschat-vozvrat-tovarov-otvet-profilnogo-agentstva-18209825.html

Могут ли магазины самовольно запрещать возврат товаров? Ответ профильного агентства

Могут ли магазины самовольно запрещать возврат товаров? Ответ профильного агентства

ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Объявления о невозможности вернуть купленный товар, которые вывешивают некоторые магазины в Узбекистане, являются незаконными,

2021-04-07T20:12+0500

2021-04-07T20:12+0500

2021-04-07T20:12+0500

общество

агентство по защите прав потребителей

торговля

магазины

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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Объявления о невозможности вернуть купленный товар, которые вывешивают некоторые магазины в Узбекистане, являются незаконными, заявили в Агентстве по защите прав потребителей при Антимонопольном комитете республики."Проданный товар возврату не подлежит" — объявления такого содержания являются незаконными. А если он некачественный?" — говорится в публикации на Telegram-канале агентства.В ведомстве напомнили, что потребитель, купивший товар с недостатками, имеет пять вариантов защиты своих прав:Воспользоваться этими правами можно, если недостатки обнаружены:

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

агентство по защите прав потребителей, торговля, магазины