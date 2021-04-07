Ничего святого: в Ферганской области задержали женщину, воровавшую у паломников

ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. На территории святыни "Хизр Бува" в Риштанском районе Ферганской области сотрудники правоохранительных органов задержали женщину, которая подозревается в краже денег паломников. Факт кражи был установлен 2 апреля в 11.30. У двоих паломников пропали деньги из карманов верхней одежды. После этого случая сотрудники областного ОВД провели оперативные мероприятия. О деталях сообщили в пресс-службе Следственного департамента при МВД республики.Выяснилось, что преступление совершила ранее судимая жительница района. В качестве вещественных доказательств у нее изъяли 875 тысяч сумов. Ее задержали в процессуальном порядке, обвинив в совершении преступления по статье 169 УК РУз ("Кража, совершенная повторно или опасным рецидивистом").
На территории святыни поймали воровку, которая ранее уже была судима за аналогичное преступление.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. На территории святыни "Хизр Бува" в Риштанском районе Ферганской области сотрудники правоохранительных органов задержали женщину, которая подозревается в краже денег паломников.
Факт кражи был установлен 2 апреля в 11.30. У двоих паломников пропали деньги из карманов верхней одежды. После этого случая сотрудники областного ОВД провели оперативные мероприятия. О деталях сообщили в пресс-службе Следственного департамента при МВД республики.
Выяснилось, что преступление совершила ранее судимая жительница района. В качестве вещественных доказательств у нее изъяли 875 тысяч сумов. Ее задержали в процессуальном порядке, обвинив в совершении преступления по статье 169 УК РУз ("Кража, совершенная повторно или опасным рецидивистом").