https://uz.sputniknews.ru/20210407/nichego-svyatogo-v-ferganskoy-oblasti-zaderjali-jenschinu-vorovavshuyu-u-palomnikov-18201527.html

Ничего святого: в Ферганской области задержали женщину, воровавшую у паломников

Ничего святого: в Ферганской области задержали женщину, воровавшую у паломников

ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. На территории святыни "Хизр Бува" в Риштанском районе Ферганской области сотрудники правоохранительных органов задержали женщину,

2021-04-07T16:35+0500

2021-04-07T16:35+0500

2021-04-07T16:37+0500

происшествия

следственный департамент при мвд узбекистана

вор

задержание

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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. На территории святыни "Хизр Бува" в Риштанском районе Ферганской области сотрудники правоохранительных органов задержали женщину, которая подозревается в краже денег паломников. Факт кражи был установлен 2 апреля в 11.30. У двоих паломников пропали деньги из карманов верхней одежды. После этого случая сотрудники областного ОВД провели оперативные мероприятия. О деталях сообщили в пресс-службе Следственного департамента при МВД республики.Выяснилось, что преступление совершила ранее судимая жительница района. В качестве вещественных доказательств у нее изъяли 875 тысяч сумов. Ее задержали в процессуальном порядке, обвинив в совершении преступления по статье 169 УК РУз ("Кража, совершенная повторно или опасным рецидивистом").

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2021

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

следственный департамент при мвд узбекистана, вор, задержание