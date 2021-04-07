Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Происшествия
https://uz.sputniknews.ru/20210407/nichego-svyatogo-v-ferganskoy-oblasti-zaderjali-jenschinu-vorovavshuyu-u-palomnikov-18201527.html
Ничего святого: в Ферганской области задержали женщину, воровавшую у паломников
Ничего святого: в Ферганской области задержали женщину, воровавшую у паломников
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. На территории святыни "Хизр Бува" в Риштанском районе Ферганской области сотрудники правоохранительных органов задержали женщину,
2021-04-07T16:35+0500
2021-04-07T16:37+0500
происшествия
следственный департамент при мвд узбекистана
вор
задержание
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/672/67/6726777_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_27e79fe1a4aba28981b9fccea171a6f1.jpg
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. На территории святыни "Хизр Бува" в Риштанском районе Ферганской области сотрудники правоохранительных органов задержали женщину, которая подозревается в краже денег паломников. Факт кражи был установлен 2 апреля в 11.30. У двоих паломников пропали деньги из карманов верхней одежды. После этого случая сотрудники областного ОВД провели оперативные мероприятия. О деталях сообщили в пресс-службе Следственного департамента при МВД республики.Выяснилось, что преступление совершила ранее судимая жительница района. В качестве вещественных доказательств у нее изъяли 875 тысяч сумов. Ее задержали в процессуальном порядке, обвинив в совершении преступления по статье 169 УК РУз ("Кража, совершенная повторно или опасным рецидивистом").
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/672/67/6726777_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_fa861026bd930bb7d813f8f00670075a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
следственный департамент при мвд узбекистана, вор, задержание

Ничего святого: в Ферганской области задержали женщину, воровавшую у паломников

16:35 07.04.2021 (обновлено: 16:37 07.04.2021)
104
© Sputnik / Павел ЛисицынЖенщина в наручниках
Женщина в наручниках - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.04.2021
© Sputnik / Павел Лисицын
На территории святыни поймали воровку, которая ранее уже была судима за аналогичное преступление.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. На территории святыни "Хизр Бува" в Риштанском районе Ферганской области сотрудники правоохранительных органов задержали женщину, которая подозревается в краже денег паломников.
Факт кражи был установлен 2 апреля в 11.30. У двоих паломников пропали деньги из карманов верхней одежды. После этого случая сотрудники областного ОВД провели оперативные мероприятия. О деталях сообщили в пресс-службе Следственного департамента при МВД республики.
Выяснилось, что преступление совершила ранее судимая жительница района. В качестве вещественных доказательств у нее изъяли 875 тысяч сумов. Ее задержали в процессуальном порядке, обвинив в совершении преступления по статье 169 УК РУз ("Кража, совершенная повторно или опасным рецидивистом").
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:03Загадочную вспышку в небе увидели жители сразу трех стран Центральной Азии — видео
16:56Лимузин Путина, "Кировец" и чудо-телескоп: самые притягательные экспонаты "Иннопром-2021"
16:41В Ташкенте ученик 11 класса ранил сверстника кухонным ножом
16:35Ничего святого: в Ферганской области задержали женщину, воровавшую у паломников
16:02В Узбекистан приехал "лекарь из Курдистана" Али Махмуд Хасан — он может быть аферистом
15:52Просыпаемся! Как в зоопарке будили тушканчиков после зимней спячки — видео
15:31В 2023 году в Узбекистане при участии "Газпрома" планируется построить завод олефинов
15:16Как Узбекистан может укрепить самостоятельность ЕАЭС в продуктовом вопросе
15:07Член жюри творческого конкурса рассказал, кого сейчас считают героями нашего времени
14:59Студенты стоматологического вуза в Ташкенте смогут учиться на 3D-тренажерах
14:33"Иннопром" с узбекским акцентом: яркие кадры с масштабной выставки в Ташкенте
14:20Маркировка товаров в ЕАЭС: опыт РФ и Узбекистана в борьбе с теневой экономикой
14:03В столице предотвратили наркотрафик: изъято почти 7 кг наркотиков
14:02Донбасс готовится к новой войне: американцы уже пообещали помочь Киеву — видео
13:29В УВД объяснили, зачем к администрации Самарканда привели стадо овец
13:20Агрессивный пёс Джо Байдена держит в страхе весь Белый дом — видео
13:06В Ташкенте объявили мораторий на размещение новых рекламных объектов
13:03Узбекистан способен стать хабом для инвестиций — топ-менеджер Промсвязьбанка
12:51Как в Ташкенте прошел фестиваль "Молодежь будущего"
12:29Узбекистан и Кыргызстан реализуют 60 проектов более чем на $550 млн