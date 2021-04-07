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Под Ташкентом “распилили” бюджет, выделенный на водоснабжение шести районов
Под Ташкентом “распилили” бюджет, выделенный на водоснабжение шести районов
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Бекабадский районный отдел Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре Узбекистана возбудил уголовное
2021-04-07T19:01+0500
2021-04-07T19:01+0500
хищение
происшествия
генпрокуратура узбекистана
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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Бекабадский районный отдел Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре Узбекистана возбудил уголовное дело по факту хищение бюджетных средств, выделенных на обеспечение населения питьевой водой.По данным департамента, региональное управление Государственного унитарного предприятия “Сувокова” заключила с шестью частными фирмами подрядные контракты на водообеспечение жителей Ангрена, Нурафшона, Алмалыка, а также Пскентского, Уртачирчикского и Янгиюльского районов.Однако, как показала доследственная проверка, руководители данных ООО расхитили на этих проектах 493,8 млн сумов бюджетных средств. При этом подозреваемые использовали стандартную схему махинаций: вносили в отчетные документы фальшивые данные, а в акт выполненных работ - то, что так и не было сделано.По итогам проверки в отношении руководства всех этих фирм правоохранители возбудили уголовное дело сразу по нескольким статья: хищение путём присвоения или растраты (статья 167), изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование (статья 228) и должностной подлог (209). Ведётся следствие.
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хищение, генпрокуратура узбекистана

Под Ташкентом “распилили” бюджет, выделенный на водоснабжение шести районов

19:01 07.04.2021
99
© Sputnik / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкВодопроводный кран
Водопроводный кран - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.04.2021
© Sputnik / Игорь Зарембо
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Подозреваемые использовали стандартную схему махинаций. Они вносили в отчетные документы фальшивые данные, а в акт выполненных работ - то, что так и не было сделано.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Бекабадский районный отдел Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре Узбекистана возбудил уголовное дело по факту хищение бюджетных средств, выделенных на обеспечение населения питьевой водой.
По данным департамента, региональное управление Государственного унитарного предприятия “Сувокова” заключила с шестью частными фирмами подрядные контракты на водообеспечение жителей Ангрена, Нурафшона, Алмалыка, а также Пскентского, Уртачирчикского и Янгиюльского районов.
Однако, как показала доследственная проверка, руководители данных ООО расхитили на этих проектах 493,8 млн сумов бюджетных средств. При этом подозреваемые использовали стандартную схему махинаций: вносили в отчетные документы фальшивые данные, а в акт выполненных работ - то, что так и не было сделано.
По итогам проверки в отношении руководства всех этих фирм правоохранители возбудили уголовное дело сразу по нескольким статья: хищение путём присвоения или растраты (статья 167), изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование (статья 228) и должностной подлог (209). Ведётся следствие.
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